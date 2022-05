Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Drugie wejście Dudy: czy prezydent znowu uratuje prezesa? W co lokować oszczędności w czasach inflacji? Iga Świątek i Robert Lewandowski – co ich łączy, a co różni? Młodzi zabójcy: co ich pcha do zbrodni? I dlaczego Morawiecki zaczepia Norwegów. To tylko wybrane tematy z najnowszego numeru „Polityki”. Zapraszam do lektury.