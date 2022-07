Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Mimo wakacyjnego czasu nie ustaje, a nawet nabiera tempa życie polityczne i społeczne. W nowej „Polityce” piszemy m.in. o niejednoznacznych efektach szczytu NATO, mobbingu w pracy, chaosie na lotniskach i ryzykownym seksie oralnym.

Mimo gorącego lata i wakacyjnego czasu ani na moment nie ustaje, a nawet nabiera tempa życie polityczne i społeczne. W najnowszej „Polityce” proponujemy zatem wiele nowych, aktualnych tematów, między innymi:

• O szczycie NATO w Madrycie i jego niejednoznacznych rezultatach, a także o sytuacji wojennej w Ukrainie – pisze Marek Świerczyński.

• Jak Donald Tusk próbuje zmobilizować Platformę do większej aktywności i czy to mu się uda – analizuje Rafał Kalukin.

• Czym jest mobbing, jak może się przejawiać i jak wygląda to zjawisko w Polsce – o tym pisze Ewa Wilk, a Monika Borowiecka, mentorka biznesu, w rozmowie z Martyną Bundą opowiada o tym, jak zmienia się model pracy w korporacjach, gdzie młodzi ludzie nie chcą już tak ciężko pracować i poddawać się szefom – „tyranom”.