KO może wyprzedzić PiS w sondażach. Ale czy to da opozycji władzę?

Konfederacja zmierza po 15 proc. w wyborach do Sejmu, choć nie może być pewna swojego sondażowego elektoratu. Trzecia Droga zatrzymała spadki, ale tuż nad progiem 8 proc.

Konfederacja jest na dobrej drodze do osiągnięcia – jeśli nie przekroczenia – swojego celu, jakim jest uzyskanie 15 proc. poparcia . Przedstawiciele partii demonstrują w mediach nabytą niedawno pewność siebie, ale powinni się wykazać większą ostrożnością. Nadreprezentacja młodych mężczyzn w elektoracie Konfederacji może bowiem zawyżać poziom zadeklarowanych zwolenników tego ugrupowania w stosunku do odsetka, który faktycznie weźmie udział w głosowaniu – ponieważ ta grupa demograficzna jest mniej zdyscyplinowana niż inne. Ostatni trend wzrostowy Konfederacji jest przy tym niezaprzeczalny.

Możliwość, że Trzecia Droga spadnie poniżej progu, zwiększa niepewność. Komentując ostatnie trendy sondażowe, ekonomistka Alicja Defratyka napisała na Twitterze, że gdyby KO wyprzedziła PiS, a Trzecia Droga spadła pod próg, byłoby to korzystne dla KO. Jej zdaniem system wyborczy d’Hondta sprawiłby, że poparcie Trzeciej Drogi „niejako przejdzie na zwycięzcę”. O ile jednak system d’Hondta faworyzuje duże partie, o tyle nie faworyzuje automatycznie partii wiodącej. Wiele zależy od rozkładu głosów w poszczególnych regionach.

Chociaż nie mamy solidnych precedensów dotyczących wyników Trzeciej Drogi na poziomie okręgów wyborczych, obecność PSL w koalicji oznacza, że partia ta będzie bardziej konkurencyjna tam, gdzie PSL wypadł lepiej w 2019 r. Ponieważ wiele z tych miejsc to również obszary, w których PiS osiąga lepsze wyniki, jeśli Trzecia Droga spadnie poniżej progu, więcej mandatów, które by zdobyła, weźmie PiS, a nie KO.

Większe poparcie dla KO, więcej mandatów dla PiS?

Można to zilustrować, symulując rozkład mandatów w sytuacji podobnej do opisanej powyżej. Przypuśćmy, że PiS i KO zamieniłyby się miejscami – z tym pierwszym ugrupowaniem na poziomie 32 proc. i drugim na poziomie 35 proc. – a Trzecia Droga spadłaby poniżej progu. Mimo zdobycia drugiego wyniku PiS zapewne wciąż miałby największą liczbę mandatów (185), KO wprowadziłaby do Sejmu kilku posłów mniej (181). W rzeczywistości zwiększyłoby to nieznacznie większość PiS-Konfederacji w porównaniu z obecnymi sondażami – koalicja miałaby 248 mandatów zamiast 245 przy obecnych wynikach.