Polka porwana w Czadzie. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Polska lekarka porwana w Czadzie, świat komentuje wypowiedź Donalda Trumpa o NATO, Donald Tusk zainaugurował kampanię samorządową KO, a dziś jedzie do Paryża i Berlina, wraca temat tzw. Goralenvolk.

1. Polska lekarka porwana w południowym Czadzie

Wolontariuszka została porwana ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Dono Manga, administrowanego przez międzynarodową katolicką organizację humanitarną Caritas. Dono Manga leży ponad 400 km na południowy wschód od stolicy kraju Ndżameny. W tym regionie często dochodzi do porwań dla okupu.

Według relacji lekarkę porwała grupa uzbrojonych mężczyzn, korzystając z tego, że ochraniający placówkę żołnierze mieli przerwę na modlitwę. Razem z Polką mieli zabrać ze szpitala także Meksykanina, ale porzucili mężczyznę podczas ucieczki.

MSZ informuje o intensywnej akcji poszukiwawczej i ze względu na dobro sprawy zwraca się do mediów o wstrzemięźliwość w jej relacjonowaniu. W akcji biorą udział siły czadyjskie i francuskie; na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadine Margui. Ministerstwo zapewniło, że „polskie służby dyplomatyczne i konsularne od początku są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z rodziną porwanej”.

2. Świat komentuje wypowiedź Trumpa o NATO

Przez cały weekend politycy w Polsce i na całym świecie odnosili się do wypowiedzi Donalda Trumpa na sobotnim wiecu wyborczym w Conway w Karolinie Południowej. Były prezydent USA i prawdopodobny kandydat Republikanów zagroził, że jeśli po listopadowych wyborach wróci do Białego Domu, to nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją krajów NATO, które nie wypełniają swych zobowiązań finansowych wobec Sojuszu. Co więcej, zapewnił, że będzie „zachęcał” Rosję do ataku na te kraje.

Na słowa Donalda Trumpa natychmiast zareagowała administracja prezydenta USA Joe Bidena, który będzie zapewne rywalem Republikanina w wyborach. „Zachęcanie do inwazji morderczych reżimów na naszych najbliższych sojuszników jest przerażające i bezsensowne. To zagraża bezpieczeństwu narodowemu Ameryki, globalnej stabilności i naszej gospodarce krajowej” – podkreślił rzecznik Białego Domu Andrew Bates.

„Jakakolwiek sugestia, że sojusznicy NATO nie będą się wzajemnie bronić, podważa całe bezpieczeństwo sojuszu i naraża żołnierzy amerykańskich i europejskich na ryzyko. Każdy atak na NATO spotka się z jednolitą i zdecydowaną odpowiedzią” – stwierdził sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. „Musimy obudzić polityków i społeczeństwa Europy na rzecz wspólnej, intensywnej polityki obrony, rozumianej jako wspólne inwestycje. Pieniądze europejskie muszą pójść także na obronę” – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami Morąga premier Donald Tusk.

3. Tusk zaczyna kampanię samorządową KO

Przez osiem lat próbowano zlikwidować istotę samorządu, czyli jego niezależność od władzy centralnej – mówił premier na niedzielnym spotkaniu z mieszkańcami Morąga rozpoczynającym kampanię przed wyborami samorządowymi 7 i 21 kwietnia. Tusk powiedział, że ponownie rozpoczyna objazd po kraju.

„Przekazanie władzy przez tych, którzy przegrali wybory, koalicji, która wygrała wybory – delikatnie mówiąc – nie idzie gładko” – stwierdził Tusk. Jak zaznaczył, nie chodzi mu o to, żeby „Jarosław Kaczyński się we mnie zakochał – to jest ostatnia rzecz, jaka mi chodzi po głowie”, ale o szanowanie werdyktu wydanego przez wyborców. „Demokracja polega na tym, żeby wszyscy szanowali wspólne reguły gry, żeby wszyscy respektowali zasady działania, żeby zgodnie z nimi raz przegrywać, a raz wygrywać”.

„Musimy przywrócić rangę samorządu terytorialnego” – podkreślił Tusk. Mówił, że bardzo dużo „zwykłych, życiowych spraw” można i powinno się rozwiązywać na poziomie samorządu. „Ale do tego potrzebny jest samorząd uczciwy, niezależny w dużym stopniu od władzy centralnej i zasobny na tyle, na ile to jest możliwe w środki i narzędzia. Czeka nas dużo pracy” – stwierdził.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 21 kwietnia.

4. Premier dziś w Paryżu i Belinie

W poniedziałek Tusk spotka się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a następnie w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Paryż i Berlin to jedne z pierwszych stolic, jakie odwiedzi Tusk od momentu objęcia urzędu (wcześniej pojechał na unijny szczyt do Brukseli i do Kijowa).

Do Paryża w poniedziałek uda się też szef MSZ Radosław Sikorski, który spotka się z ministrami spraw zagranicznych Francji i Niemiec – Stephane Sejourne i Annaleną Baerbock. Trójka ministrów odbędzie spotkanie w formacie Trójkąta Weimarskiego, obejmującego Polskę, Niemcy i Francję. Sikorski wskazywał, że wśród tematów spotkania będą m.in. wsparcie dla Ukrainy oraz wspólna polityka obronna Unii Europejskiej.

5. Goralenvolk – temat trudny, wstydliwy, omijany

Temat Goralenvolku wraca za sprawą filmu „Biała odwaga”, który wkrótce będzie miał premierę. To historia tzw. narodu góralskiego, wykreowanego przez okupanta niemieckiego po 1939 r. Die Goralen mieli być wydzieleni z narodu polskiego obok die Kaschuben (Kaszubów) i die Schlonsaken (Ślązaków). Projekt Goralenvolku przygotowywano na długo przed wybuchem II wojny światowej: agenturalnie, poprzez tworzenie w Zakopanem sieci wpływów, ale także ideologicznie, czemu służyły badania niemieckich naukowców intensywnie prowadzone również podczas okupacji.

Jedną z tez ówczesnej antropologii niemieckiej było uznanie górali podhalańskich za twór nieokreślony do końca pod względem etnicznym, ale w istocie wywodzący się z germańskich szczepów plemiennych, które w głębokim średniowieczu – jak bezpodstawnie twierdzono – dominowały na obszarach południowej Polski. O korzeniach germańskich i odmienności od polskości świadczyć miała kultura góralska z jej muzyką, tańcami, ubiorami, budownictwem, gwarą.

„Wspomnienie Goralenvolku to wspomnienie zdrady, a Podhale szczyci się swoim patriotyzmem, umiłowaniem polskiego Kościoła i poparciem dla narodowej prawicy” – pisze w „Polityce” prof. Wiesław Władyka.