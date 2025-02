Dziś w Warszawie żegnamy Mariana Turskiego

Marian Turski odszedł 18 lutego. Twórca działu historycznego „Polityki” i muzeum Polin zostawia nas z ważnym przesłaniem. Spocznie na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe Mariana Turskiego rozpoczną się o godz. 12 na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Nad grobem odbędą się modlitwy i przemowy.

Następnie w audytorium muzeum Polin odbędzie się spotkanie wspomnieniowe, otwarte dla wszystkich chętnych. Na zakończenie zostanie pokazany przedpremierowo poświęcony Marianowi Turskiemu film dokumentalny „11. Nie bądź obojętny” w reżyserii Andrzeja Wolfa.

Wspólnie z rodziną Zmarłego Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce powołało Fundusz Nieobojętnych im. Mariana Turskiego, którego celem będzie walka z wszelką formą dyskryminacji. „Prosimy, by zamiast kwiatów przekazać darowiznę na rzecz funduszu” – czytamy w komunikacie Polin. Wpłaty można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce: 29 1240 6292 1111 0010 5499 9625, w tytule przelewu wpisując: „Fundusz Nieobojętnych”.

Nie bądź obojętny

Marian Turski zmarł we wtorek w wieku 98 lat. Świadek epok, dziennikarz, historyk, oświęcimiak. Przyjaciel, przenikliwy obserwator, wybitny mówca i słuchacz, człowiek niezwykłej wrażliwości, życzliwości, ciepła. Nasz Marian. Przez prawie 70 lat był szefem działu historycznego „Polityki”. Zawsze był.

Były więzień KL Auschwitz-Birkenau, przeżył dwa marsze śmierci. Chory na tyfus, końca wojny doczekał w Theresienstadt. Po wojnie studiował prawo i historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W połowie lat 50. był redaktorem naczelnym „Sztandaru Młodych”, z „Polityką” związał się w 1958, był autorem i współautorem ponad 800 tekstów, twórcą prestiżowej Nagrody Historycznej. Był także pomysłodawcą, współtwórcą i przewodniczącym Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Rady stowarzyszenia prowadzącego Dom Konferencji Wansee.

W swojej misji świadka historii Marian Turski przez dziesięciolecia podróżował po świecie, a jego przemówienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, UNESCO, światowych organizacji i fundacji były słuchane i odbierane jako swoisty testament Pokolenia Holokaustu, głos przestrogi, ale i nadziei.

Jego przemówienie podczas 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz 27 stycznia 2020 r. obiegło cały świat. Ukuł wówczas jedenaste przykazane: „Nie bądź obojętny”. „Auschwitz nie spadło z nieba”, dodał. W tym roku, podczas 80. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, Marian Turski mówił: „Drodzy przyjaciele, od co najmniej dwóch tysięcy lat naszej cywilizacji towarzyszy wizja apokalipsy. Oto pojawiają się czterej jeźdźcy apokalipsy: wojna, zaraza, głód i śmierć. Ludzie są porażeni strachem, sparaliżowani ze strachu. Czują się całkowicie bezradni. Co robić?”. I odpowiedział cytatem z rabina Nachmana z Bracławia: „Nie bać się wcale”.

Świat żegna Mariana Turskiego

„Nie bądź obojętny. Te słowa Mariana Turskiego stały się dla nas mottem. XI Przykazaniem na te trudne czasy. Cześć Jego pamięci”, napisał na X Donald Tusk. Szef polskiego rządu jest jedną z wielu osób, które publicznie wyraziły żal z powodu śmierci naszego redakcyjnego kolegi. Wśród nich m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, kierująca Senatem Małgorzata Kidawa-Błońska. Prezydent Andrzej Duda opisał go jako „świadka Holokaustu i strażnika pamięci, który dawał osobiste świadectwo młodym pokoleniom, aby nigdy więcej nie powtórzyła się tragedia Zagłady”, i „konsekwentnie mówił o potrzebie kształtowania wrażliwości na zło”.

Śmierć Mariana Turskiego wywołała lawinę wspomnień i komentarzy także za granicą. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zapewniła, że „historia Mariana Turskiego będzie nadal żywa”. Wspomnienia o nim zamieściły też media: portal „The Jerusalem Post”, „The Brussels Times”, amerykańska agencja Associated Press, Reuters, ABC.

„W »Polityce« przepracowałem prawie 40 lat, z Marianem Turskim przyjaźniłem się prawie 50. To były bardzo bliskie relacje, mimo że dzieliła nas różnica pokolenia. Był niemal rówieśnikiem mojego ojca. Mój ojciec był więźniem Oświęcimia i ja dobrze wiedziałem, co to był Auschwitz” – wspomina Jacek Poprzeczko. „Oczywiście pamiętał. Nazwiska, daty, autorów, tytuły książek – pisze Jolanta Zarembina z działu historycznego „Polityki”. – Nie trzeba było mu przypominać. To on przypominał. Pracował intensywnie. Czytał wszystkie teksty historyczne planowane do publikacji w tygodniku, redagował je, a kiedy nie przychodził do redakcji, dyktował swoje poprawki przez telefon”.