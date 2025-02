Żegnamy Mariana Turskiego. „Każde jego słowo brzmiało jak dzwon”

Marian Turski odszedł 18 lutego. Twórca działu historycznego „Polityki” i muzeum Polin zostawia nas z ważnym przesłaniem. Dziś spoczął na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie.

Pamiętajmy o jego przykazaniu: nie bądź obojętny. Pięć lat temu apelował do młodego pokolenia: nie bądźcie obojętni. Zapamiętamy te słowa, będziemy je nieść w sercu. Zapamiętam go jako skromnego człowieka z wielkim poczuciem humoru, którym mógłby obdarzyć dużo młodszych od siebie. Zawsze obecnym tam, gdzie działo się coś ważnego. Miał wielką zdolność zjednywania sobie młodych ludzi. Obserwowałem to z bliska. Na ostatnim Campusie młodzi pytali, jak zmniejszyć zło między ludźmi. Powiedział, że nie wie, ale radził zacząć od walki z językiem nienawiści. To jedna z wartości, które zapamiętamy”.

Odejście Mariana to dla nas niepowetowana strata, opuścił nas jeden z ostatnich świadków Zagłady. Będziemy pamiętali jego mądrość i otwartość na dialog. Uczył, jak być dobrym człowiekiem, o potrzebie wolności, solidarności. To było to pokolenie, które przypominało o tym, co jest najważniejsze. Oni nie chcieli rozmawiać o bohaterstwie, tylko właśnie o solidarności. Mówił, że nawet w piekle solidarność pomaga przetrwać.

„Nie wolno nam milczeć”

Piotr Wiślicki, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, a prywatnie przyjaciel Mariana Turskiego: „Jestem polskim Żydem, to dzięki Marianowi wyszedłem z cienia, przestałem się bać. Dumą rozpiera mnie, że mogłem działać wraz z nim przy ważnych projektach” – wspominał. – „Gdy człowiek czuje się zagrożony, gdy jest osamotniony, gdy dają mu do zrozumienia: jesteś obcy – wtedy ucieka lub ukrywa swoją tożsamość. Chcę tu powiedzieć bardzo osobiście: człowiek zostaje lub wychodzi z ukrycia – gdy czuje wokół siebie empatię, gdy nie jest samotny, gdy doznaje ludzkiej solidarności. Na tej ziemi to słowo ma szczególny wydźwięk. Jestem całkowicie przekonany, jestem pewien, że gdy dziś mówię mir zenen do – »jesteśmy tutaj« – usłyszę odzew bardzo wielu wspaniałych ludzi: jesteśmy razem z tobą, jesteśmy razem z wami. Jesteśmy tutaj”.

„Człowiek czuł się przy nim wyjątkowym, potrafił słuchać, zapamiętywał drobne szczegóły. Rozmawiał, dyskutował. Proszony o autografy, odmawiał, bo zawsze wpisywał dedykacje, starał się choćby zamienić kilka zdań z prosząca go o to osoba, dlatego każda dedykacja była wyjątkowa i osobista” – Wiślicki wspominał, jak Marian Turski zaprosił go w 2008 r. do projektu budowy muzeum Polin. Zaprosił go na uroczystą kolację z tej okazji, ale okazało się, że Wiślickiego nie ma na liście i mimo wysiłków pana Mariana i jego słynnego palca nie udało się go wprowadzić. Poszli więc na spacer do parku Skaryszewskiego, gdzie rozmawiali o sprawach wielkich i małych: „Poczułem, że mam obok siebie wielkiego człowieka”. Przypomniał także spotkanie z Barackiem Obamą, któremu Turski powiedział, że brał udział w marszu równości z Selmy do Montgomery. „Panie prezydencie, wiem i czuję, że dzięki tamtym wydarzeniom mógł pan po latach zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych” – powiedział. Były prezydent USA podziękował za to.

„Miał genialną pamięć. Nie szukaliśmy w Google, dzwoniliśmy do Mariana. Podczas uroczystości wręczenia mu wysokiego odznaczenia francuskiego z pamięci wyrecytował nazwiska 20 marszałków. Po prostu to wiedział. On też był wielkim strategiem” – kontynuował Wiślicki. Wspomniał herbatę, jaką miesiąc temu wypił z panem Marianem. Powiedział mu wtedy, że czuje się jak w latach 30. i nakazał, by walczyć z dyskryminacją. – „Był zaniepokojony tym, co dzieje się na świecie, był oszołomiony antysemityzmem, jaki dziś dzieje się na świecie. Mimo że przeżył piekło Auschwitz, nie pozwolił, by nienawiść zatruła mu serce”.

Przestrzegał przed powrotem zła

„Nawet miesiąc nie minął, kiedy słuchaliśmy Mariana w 80-lecie wyzwolenia Auschwitz – mówił Jerzy Baczyński, redaktor naczelny „Polityki”. – Dzień, dwa później dzwonił i proponował teksty do kolejnego numeru. Wydawało się, że jest niezniszczalny, że ma specjalny pakt z losem. Że za rok będziemy obchodzić jego setne urodziny – zapewne najstarszego na świecie w pełni czynnego dziennikarza i redaktora działu. To irracjonalne przekonanie, że Marian sam zdecyduje o godzinie odejścia, nie opuszczało nas w redakcji. Widocznie zdecydował, że to teraz.

Mieliśmy szczęście, że był częścią naszego życia, mentorem, łącznikiem dla kilku pokoleń dziennikarzy i czytelników. Także dzięki niemu »Polityka« szybko wypełniła lukę, stając się wkrótce i na długie lata gazetą polskiej progresywnej inteligencji, jak pisał »Die Zelt«: najbardziej liberalnym pismem między Łabą a Władywostokiem. Bardzo przyczyniły się do tego zainicjowane przez Mariana Nagrody Historyczne przyznawane za książki poświęcone najnowszej historii Polski. Udało mu się zgromadzić czołówkę polskich historyków. To oczywiste, że od tego roku nagrody będą nosić imię Mariana Turskiego.

Niezwykłe, że przez niemal siedem dekad pozostał wierny jednej gazecie i redakcji. Został po antysemickiej nagonce, nie wyjechał, choć miał możliwość. Pismu groziła likwidacja, ale nie uległo, a Marian znalazł tu bezwzględną lojalność i rodzinne wsparcie. Nie wyjechał też w stanie wojennym, z entuzjazmem, choć nie bez obaw, przyjął rewolucję 1989. W wolnej Polsce mógł wreszcie poświęcić się swej drugiej misji: przywrócenia pamięci Żydów polskich. Polin to dzieło jego życia i jego spełnienie.

Jeździł po świecie, rozmawiał z politykami, papieżem, królami, jego słynne przemówienie sprzed pięciu lat obiegło wszystkie media. Pod wnioskiem o Pokojową Nagrodę Nobla w tydzień podpisały się tysiące ludzi, jako jedna z pierwszych: Olga Tokarczuk.

W ostatnich latach Marian często miał wrażenie, że zło wraca, wraca mowa nienawiści, język poniżania. Bardzo przeżył napaść Rosji na Ukrainę. Przestrzegał, że budzą się upiory, przed populizmem, łamaniem zasad demokracji i praw mniejszości. W swoim ostatnim wystąpieniu w 80. rocznicę wyzwolenia Auschwitz przestrzegał przed falą antysemityzmu, tak jakby historia przestała być nauczką dla współczesnych. Jak mówił, nienawiścią najłatwiej zgromadzić popleczników”.

I dalej: „Właśnie odbywają się wybory w Niemczech, w których partia nacjonalistyczna, prorosyjska ma uzyskać swój najlepszy wynik. Marian mnóstwo czasu poświęcił pojednaniu polsko-niemieckiemu. Mówił, że trzeba pamiętać, ale nie być pamiętliwym. Jestem za pamięcią – wyjaśniał – ale przeciw terrorowi historii”.

„Marianie, tak bardzo byłby potrzebny teraz twój głos, komentarz i ty. Pytany, jak długo można mówić o Holokauście, odpowiadał: jeśli wy nie zapomnicie, ja będę milczeć. Teraz milczysz, Marianie, ale my w gazecie nie zapomnimy świadectwa twojego życia. Jesteśmy twoimi uczniami i dłużnikami. Polin w języku hebrajsku oznacza też: »tu odpoczniesz«. To była deklaracja nadziei dla osób osiedlających się na tej ziemi. Twój lud, polscy Żydzi, zostali z tej ziemi brutalnie wyrwani, ale dzięki tobie pozostaną na zawsze częścią Polski, a ich los będzie wieczną przestrogą. Tu odpoczniesz, Marianie, po długim, bolesnym i pięknym życiu”.