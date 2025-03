USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy. Co się dzieje z akcjami Tesli? 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

USA wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy i nakładają cła na Kanadę, Meksyk i Chiny; co się dzieje z akcjami Tesli; kolejne epizody niewydolności oddechowej papieża Franciszka; czeka nas anomalia pogodowa.

1. Biały Dom wstrzymał pomoc wojskową dla Ukrainy

Przedstawiciel amerykańskiej administracji potwierdził w poniedziałek w oświadczeniu dla mediów, że Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. „Prezydent jasno dał do zrozumienia, że skupia się na pokoju. Potrzebujemy, aby nasi partnerzy również byli oddani temu celowi. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania konfliktu” – przekazał urzędnik.

Wstrzymanie wsparcia USA dla Ukrainy jest konsekwencją piątkowej publicznej kłótni prezydenta USA i jego zastępcy – J.D. Vance′a – z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Według Bloomberga i Fox News wstrzymanie amerykańskiej pomocy Ukrainie nie jest ostateczne, ma być tylko przerwą do czasu, aż – według oceny Donalda Trumpa – „przywódcy kraju wykażą się zaangażowaniem w pokój w dobrej wierze”.

2. Cła Trumpa na towary z Kanady, Meksyku i Chin wchodzą w życie

Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa od wtorku 4 marca w Stanach Zjednoczonych mają obowiązywać cła na towary z Meksyku, Kanady i Chin. Jak ujął to prezydent USA, „nie ma miejsca na negocjacje” i „nie ma mowy o tym, by kraje te uniknęły ceł”.

Zapowiedziane już wcześniej taryfy miały wejść w życie na początku lutego, ale Trump ostatecznie odłożył ich wprowadzenie o 30 dni, by dać szansę obu krajom na wdrożenie zmian i dalsze negocjacje. Uszczelnienie granic przez Kanadę, ograniczenie przepływu m.in. fentanylu, inwestycje w bezpieczeństwo czy uznanie karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne najwyraźniej zostało uznane za niewystarczające.

Kanada i Meksyk to najwięksi partnerzy handlowi USA. Towary z tych krajów zostały obłożone cłami w wysokości 25 proc. Taryfy na produkty z Chin, zwiększone już o 10 proc. w lutym, od wtorku są wyższe o kolejne 10 proc.

Eksperci spodziewają się, że wprowadzone cła będą szokiem dla amerykańskiej gospodarki, a polityka handlowa prezydenta Trumpa przyczyni się do jej spowolnienia i wzrostu inflacji. Obawy te znalazły już swój wyraz w poniedziałkowych spadkach głównych indeksów na Wall Street. Tracą szczególnie podmioty bezpośrednio dotknięte cłami albo narażone na akcje odwetowe ze strony innych państw.

3. Co się dzieje z akcjami Tesli?

Najbogatszy człowiek świata Elon Musk stał się wrogiem publicznym nr 1. Zwłaszcza w USA, gdzie rośnie fala oburzenia na to, co robi i mówi. Szokuje zwłaszcza kierowany przez niego DOGE, czyli Departament Efektywności Rządowej przy Białym Domu, którego zadaniem jest weryfikacja całej federalnej administracji i zwolnienie wszystkich, którzy według Muska są niepotrzebni. Czyli większości – trwa więc wielka czystka.

W świecie Musk także zyskuje złą sławę bezwzględnego oligarchy, superbogacza, który próbuje manipulować nie tylko Trumpem, ale i polityką w wielu krajach. Tę sławę utrwaliło publiczne hajlowanie podczas inauguracji Trumpa czy mieszanie się do wyborów w Niemczech i wspieranie AfD.

„Rośnie więc złość na Muska i społeczna chęć rewanżu. Ale jak można się zrewanżować? Oczywiście za pomocą bojkotu konsumenckiego Tesli, która jest fundamentem Muskowego imperium” – pyta i odpowiada na naszych łamach Adam Grzeszak. Tesla już zaczęła odczuwać „efekt Muska” – gwałtownie spada sprzedaż jej aut elektrycznych nie tylko w Europie, ale i w USA. Co chwila jakaś gwiazda deklaruje, że żegna się z teslą, tak jak to zrobiła piosenkarka country Sheryl Crow. W Nowym Jorku ogłoszono Narodowy Dzień Protestu Tesli, a podczas akcji protestacyjnej „Tesla Takedown” (niszcz Teslę) pod salonem samochodowym aresztowano kilku pikietujących.

„Akcje Tesli od początku roku straciły kilkadziesiąt procent, a sam Musk, którego obwołano niedawno pierwszym bilionerem, za sprawą taniejących akcji wrócił do skromnego grona miliarderów. Tylko że nie robi to na nim wrażenia, bo w historii akcje Tesli przeżywały wzloty i upadki, a dziś wciąż są notowane wyżej niż przed rokiem. Musk wie dobrze, że bojkoty konsumenckie mają krótki żywot i wrogie mu emocje szybko się wypalą” – konstatuje Grzeszak.

4. Papież znów miał epizody niewydolności oddechowej

W poniedziałek papież Franciszek, który już od 18 dni przebywa w Poliklinice Gemelli z powodu obustronnego zapalenia płuc, miał dwa spowodowane przez duże nagromadzenie wydzieliny wewnątrzoskrzelowej epizody ostrej niewydolności oddechowej i w konsekwencji skurcz oskrzeli – podano w watykańskim biuletynie na temat zdrowia Ojca Świętego.

„Przeprowadzone zostały dwie bronchoskopie konieczne w celu aspiracji dużej ilości wydzieliny. Po południu przywrócona została nieinwazyjna wentylacja mechaniczna” – można przeczytać w komunikacie. Papież był „przytomny, zorientowany i współpracował” z lekarzami w trakcie terapii.

Mimo że to już trzeci tydzień pobytu Franciszka w szpitalu, nie widać poprawy jego stanu zdrowia. Lekarze wstrzymują się z dalszymi prognozami.

5. Przed nami prawdziwa anomalia pogodowa

W tym tygodniu w Polsce nastąpi gwałtowne ocieplenie, które przyniesie przedsmak wiosny. Temperatura będzie rosła z każdym dniem, by w drugiej połowie tygodnia osiągnąć nawet 20 st. C.

Po pochmurnym poniedziałku we wtorek napływ ciepłego powietrza spowoduje wzrost temperatur do 12 st. C, a w środę nawet do 16 st. C na południu kraju.

W drugiej połowie tygodnia spodziewane są temperatury od 15 do 18 st. C, z lokalnymi wzrostami do 20 st. C na południu i w centrum. Wyjątkiem będzie pas nadmorski, gdzie temperatury pozostaną niższe. Przeważać będzie słoneczna pogoda, choć na północy może wystąpić silny wiatr.

Tak wysokie temperatury na początku marca to rzadkość. Biorąc pod uwagę, że są one o ponad 12 st. C wyższe od średniej temperatur z lat 1979–2010, można mówić wręcz o ekstremalnej anomalii.