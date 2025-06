Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Czy koalicję da się jeszcze poukładać; kto pójdzie z Nawrockim do Pałacu; po co nam te Apacze; czy można wygrać z social mediami; wracamy do Końskich po wyborach; jak Temu, Shein i AliExpress podbijają Europę, granda w sopockim Grandzie. To i jeszcze więcej w najnowszym numerze „Polityki”.

W najnowszej „Polityce” znajdziecie Państwo wiele interesujących i aktualnych tematów z różnych dziedzin, między innymi: • Czy da się poukładać na nowo koalicję rządową i jaki plan awaryjny ma premier Tusk po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich – o tym w tekście Rafała Kalukina. • Kogo weźmie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki, co można odczytać z pierwszych propozycji personalnych tyczących jego kancelarii, na co liczy PiS i czy te rachuby mogą się spełnić – opisuje Anna Dąbrowska. • W kampanii przed niedawnymi wyborach swoje znaczenie pokazały media społecznościowe, które były głównym źródłem informacji i propagandy dla młodych ludzi; dlaczego przekazy prawicowe są tak medialnie atrakcyjne, czy środowiska liberalne mają szansę skutecznie konfrontować się z tymi treściami w internecie – mówi o tym Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego w rozmowie z Malwiną Dziedzic i Aleksandrą Żelazińską. • Co słychać w Końskich po wyborach, jak mieszkańcy tego rozsławionego przez polityków miasta odbierają wynik, co sądzą o zwycięzcy i pokonanym, jak władze miasta zamierzają skorzystać z tej nieoczekiwanej sławy swojej miejscowości – pisze Marcin Kołodziejczyk. • Polska piłka nożna znalazła się na dnie, bez trenera, ze znikomymi szansami na awans do mistrzostw świata; dlaczego tak się stało, czy polska drużyna narodowa może wyjść z tego dołka, kto powinien zostać selekcjonerem, czy Lewandowski wróci do zespołu i odzyska status kapitana – analizuje Marcin Piątek.