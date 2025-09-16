Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

Atak rosyjskich dronów i dezinformacji; przekazy PiS na nowy sezon; Pasikowski o „Zamachu na papieża”; jak podrywa alfa, a jak rzuca zetka; upada wiara w ONZ. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W atmosferze narastającego konfliktu stare hasła brzmią inaczej. Weźmy „Może rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady” – przestaje być synonimem wolności do zmiany swojego życia, pachnie koniecznością. Plecak, o tej porze roku towarzysz górskich wędrówek, w każdej chwili może się stać narzędziem ewakuacji. Syrena alarmowa może nie być sygnałem upamiętnienia narodowej rocznicy, tylko oznaczać aktualne zagrożenie.

Opisujemy w tym wydaniu zarówno przebieg pierwszego tak masowego wtargnięcia bojowych dronów nad Polskę, jak i ładunek dezinformacji, które ze sobą przyniosły. Zaglądamy na Lubelszczyznę, gdzie wojnę mają za płotem, a także do plecaka ewakuacyjnego, idąc za tym, jakie narzędzia przetrwania i sposoby ochrony podpowiada nam rząd.

Ale nie żyjemy tylko atmosferą wojenną, w nowym numerze proponujemy ponadto:

Przekazy PiS na nowy sezon. Rozgrzała się na nowo machina PR-u z Nowogrodzkiej. Mariusz Janicki opisuje płynące stamtąd hasła i spiny: że Karol Nawrocki do Pałacu Prezydenckiego „wszedł z drzwiami i futryną”, że Mateusz Morawiecki był „najlepszym premierem po roku 1989” i tak dalej. Obozowi rządowemu za to narracji – i narratorów – brak.

Pasikowski o „Zamachu na papieża”. Czołowy polski reżyser Władysław Pasikowski przed premierą kolejnego filmu z Bogusławem Lindą w głównej roli opowiada o kulcie Karola Wojtyły, kinie gatunkowym i swojej artystycznej postawie. „Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii” – zapowiada. Po czym rzeczywiście to mówi.

Tak podrywa alfa, tak rzuca zetka. O tym, co znaczy, gdy twój krasz zaczyna cię ghostować we wszystkich apkach naraz, pisze w swoim reportażu Marcin Kołodziejczyk. Czytamy tu o pokoleniowych różnicach w nawiązywaniu i zrywaniu relacji. Nie w realu, tylko tam, gdzie się dziś – bez względu na pokolenie – związki tworzą i rozpadają: w sieci.