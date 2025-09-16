Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
16 września 2025
Kraj

Bartek Chaciński poleca nowy numer „Polityki”

16 września 2025
Okładka nowego numeru „Polityki” Okładka nowego numeru „Polityki” Polityka
Atak rosyjskich dronów i dezinformacji; przekazy PiS na nowy sezon; Pasikowski o „Zamachu na papieża”; jak podrywa alfa, a jak rzuca zetka; upada wiara w ONZ. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.
Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Leszek Zych/Polityka Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W atmosferze narastającego konfliktu stare hasła brzmią inaczej. Weźmy „Może rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady” – przestaje być synonimem wolności do zmiany swojego życia, pachnie koniecznością. Plecak, o tej porze roku towarzysz górskich wędrówek, w każdej chwili może się stać narzędziem ewakuacji. Syrena alarmowa może nie być sygnałem upamiętnienia narodowej rocznicy, tylko oznaczać aktualne zagrożenie.

Opisujemy w tym wydaniu zarówno przebieg pierwszego tak masowego wtargnięcia bojowych dronów nad Polskę, jak i ładunek dezinformacji, które ze sobą przyniosły. Zaglądamy na Lubelszczyznę, gdzie wojnę mają za płotem, a także do plecaka ewakuacyjnego, idąc za tym, jakie narzędzia przetrwania i sposoby ochrony podpowiada nam rząd.

Ale nie żyjemy tylko atmosferą wojenną, w nowym numerze proponujemy ponadto:

Przekazy PiS na nowy sezon. Rozgrzała się na nowo machina PR-u z Nowogrodzkiej. Mariusz Janicki opisuje płynące stamtąd hasła i spiny: że Karol Nawrocki do Pałacu Prezydenckiego „wszedł z drzwiami i futryną”, że Mateusz Morawiecki był „najlepszym premierem po roku 1989” i tak dalej. Obozowi rządowemu za to narracji – i narratorów – brak.

Pasikowski o „Zamachu na papieża”. Czołowy polski reżyser Władysław Pasikowski przed premierą kolejnego filmu z Bogusławem Lindą w głównej roli opowiada o kulcie Karola Wojtyły, kinie gatunkowym i swojej artystycznej postawie. „Powiem coś, a potem nastąpi atak z każdej ławki Sejmu od lewej do prawej, i jeszcze z galerii” – zapowiada. Po czym rzeczywiście to mówi.

Tak podrywa alfa, tak rzuca zetka. O tym, co znaczy, gdy twój krasz zaczyna cię ghostować we wszystkich apkach naraz, pisze w swoim reportażu Marcin Kołodziejczyk. Czytamy tu o pokoleniowych różnicach w nawiązywaniu i zrywaniu relacji. Nie w realu, tylko tam, gdzie się dziś – bez względu na pokolenie – związki tworzą i rozpadają: w sieci.

Okładka nowego numeru „Polityki”PolitykaOkładka nowego numeru „Polityki”

Upada wiara w ONZ. Po raz pierwszy od 80 lat Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na wniosek Polski. To duże osiągnięcie, szkoda tylko, że w czasach, gdy obchodząca rocznicę istnienia Organizacja Narodów Zjednoczonych nie spotyka się w atmosferze celebracji, tylko niemocy. Zorganizowana współpraca od lat nie wychodzi. „Przez ostatnie lata ignorowana przez Zachód, stała się igraszką tyranów, którzy ją wykorzystują” – donosi z Nowego Jorku Patrycja Sasnal. – „Jeszcze za nią zatęsknimy”.

KULTURA+, czyli hity jesieni. Jak co pięć lat (a tym razem w wyniku pandemicznych przesunięć nieco szybciej) Polacy staną się kibicami w międzynarodowym starciu pianistów, oceniając preludia i nokturny grane przez uczestników Konkursu Chopinowskiego. Biletów od dawna nie ma, ale śledzić to wydarzenie można – opisujemy, jak i gdzie je słuchać, oglądać i komentować. Poza tym – lista pozostałych ważnych wydarzeń jesieni.

Do tego w najnowszej „Polityce” odnosimy się do sensacyjnych badań, które próbują wyjaśnić pochodzenie Słowian. Opisujemy też, jak na polskie tory wjeżdża konkurencja dla PKP z Czech. A wreszcie pokazujemy nowy trend – zwiedzanie supermarketów w odwiedzanych krajach. Czasem między półkami sklepu łatwiej znaleźć prawdę o mieszkańcach niż w przygotowanych pod kątem turystów zabytkach. Przy okazji można coś kupić, spakować i przywieźć wspomnienie z wyjazdu do domu. I tylko takiego zastosowania dla plecaków życzymy Państwu, oddając w Wasze ręce kolejne wydanie naszego tygodnika.

Bartek Chaciński
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

Redakcja „Polityki”

Reklama

Czytaj także

null
Historia

Skąd się wziął celibat i co Kościół myślał o seksie. Cielesność nie zawsze była grzechem

O tym, skąd się wziął celibat w Kościele katolickim i dlaczego reforma gregoriańska miała kłopoty z homoseksualizmem wśród duchowieństwa opowiada prof. Krzysztof Skwierczyński.

Agnieszka Krzemińska
07.09.2025
null
Kraj

Drony spadają na wschodzie Polski. Czy to już jest Zapad? Rosja umie toczyć walkę bez wybuchów

Liczba incydentów z dronami ze wschodu rośnie w oczach, ale wciąż trudno je jednoznacznie zaklasyfikować. Rosji właśnie o to chodzi, żebyśmy nie wiedzieli, co się dzieje, a przy tym kłócili się o „bezradność wojska” czy „winę ministrów”.

Marek Świerczyński, Polityka Insight
10.09.2025
null
Świat

Wielka afera z kryptowalutami. Już za miesiąc 38-letni ślusarz z Brzeclawia wywróci czeski rząd?

Gigantyczna afera z kryptowalutami w tle praktycznie przesądziła o porażce koalicji rządzącej w wyborach, do których Czesi pójdą za miesiąc.

Aleksander Kaczorowski
06.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Nauka

Ukryte i zaskakujące efekty szczepień przeciw grypie. Ostatni sezon to był czas żniw

Zastanawiasz się, czy zaszczepić się przeciw grypie? Masz wątpliwości i nie wiesz, czy to się opłaca? A może próbujesz przekonać kogoś bliskiego? Albo od lat szczepisz się regularnie? Niezależnie od odpowiedzi – ten tekst jest dla ciebie.

Piotr Rzymski
02.09.2025
null
Kultura

Jon Fosse dla „Polityki”: Traktuję „Septologię” jak rodzaj modlitwy. Najlepiej, gdy pisze się samo

Bycie laureatem Nagrody Nobla w pewien sposób zmienia cię w obiekt, stajesz się swego rodzaju faktem historycznym – mówi Jon Fosse. Właśnie ukazała się książka noblisty „Nowe imię”, która zamyka jego cykl powieściowy „Septologia”.

Justyna Sobolewska
09.09.2025
null
Społeczeństwo

„Zameczek” może przestać istnieć. Terapeuci są w szoku. Dla młodzieży to miejsce ostatniej szansy

Zwolniono kierowniczkę, pocięły się dwie pacjentki, terapeuci są w szoku. Słynny „Zameczek”, czyli Oddział Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu, może przestać istnieć.

Agnieszka Sowa
31.08.2025
null
Społeczeństwo

Kolagen: hit czy kit? Na stawy, na skórę, dla urody. Polacy biorą, choć „trochę czuć rybę”

Reklamują go gwiazdy – ma pomagać zachować piękno skóry i włosów. Stosują go sportowcy – stawy wyczynowca są przecież eksploatowane bez litości. Kolagen to najnowszy hit. Pytanie tylko: hit czy kit?

Katarzyna Kaczorowska
30.08.2025
null
Społeczeństwo

Tinder dobił miłość, tego się nie cofnie. U kobiet rośnie niechęć, u mężczyzn nienawiść

Dzięki aplikacjom randkowym ludzie są sobą znudzeni, zanim w ogóle cokolwiek się między nimi rozpocznie. Jesteśmy przekonani, że zawsze znajdzie się ładniejszy, ciekawsza itd. Karmi nas ułuda nieskończonego niemal wyboru – mówi prof. Tomasz Szlendak.

Joanna Podgórska
13.08.2025
null
Kultura

Z Domu Mehoffera znikają obrazy. Zagrożeniem dla kolekcji stali się spadkobiercy

Fakt, że dzieło sztuki jest eksponowane w Muzeum Narodowym, nie oznacza, że należy do narodu. Przypomina o tym przypadek Domu Józefa Mehoffera. Spieszmy się oglądać zgromadzone tam obrazy, bo szybko znikają.

Zbigniew Borek
16.08.2025
null
Świat

Burza w szklance matchy, czyli jak moda zamieniła się w manię. Japończycy są wstrząśnięci

Globalna kariera tej zielonej herbaty przerodziła się w manię. Japończycy z rosnącą niechęcią patrzą na obcych, którzy profanują ich narodowy skarb.

Paulina Wilk
16.08.2025
Pokaż więcej
Reklama