Kalendarium wydarzeń: jesień
Jesień z kulturą, czyli przewodnik „Polityki” po imprezach artystycznych
Wrzesień
do 19.10 | DESIGN | Jorge Zalszupin | Visteria Foundation. Willa Gawrońskich | Warszawa
do 2.11 | SZTUKA | Boznańska. Kameralnie | Muzeum Narodowe | Kraków
do 30.11 | SZTUKA | Wystawa: Drwal. Historie o męskości | CK Zamek | Poznań
17–21.09 | FILM | Święto Niemego Kina | Kino Iluzjon | Warszawa
19–28.09 | MUZYKA | 68. Warszawska Jesień i 15. Mała Warszawska Jesień | różne miejsca | Warszawa
19.09 | MUZYKA | Najlepsze miasto świata – premiera opery Cezarego Duchnowskiego | Opera Narodowa | Warszawa
19–21.09 | SZTUKA | Warsaw Gallery Weekend | Warszawa
19–28.09 | TEATR | XXIX Ogólnopolski Festiwal Komedii Talia 2025 | Teatr im. Ludwika Solskiego | Tarnów
20.09 | TEATR | Żar, reż. Jan Englert | Teatr Polonia | Warszawa
24–28.09 | TEATR | XV Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr 2025 | Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Słowackiego | Koszalin
26.09–5.10 | FILM | Festiwal Młode Horyzonty | 20 miast
26.09 | TEATR | Rękopis znaleziony w Saragossie. Dziedzictwo Gomelezów, reż. Grzegorz Jarzyna | Teatr Polski | Warszawa
26.09 | TEATR | Zły. Warszawska jazz opera, reż. Jerzy Jan Połoński | Teatr Rampa | Warszawa
26–28.09 | MUZYKA | Szalone Dni Muzyki | Teatr Wielki-Opera Narodowa | Warszawa
26-28.09 | INTERDYSCYPLINARNE | 3. Festiwal Wawel jest WASZ | Zamek Królewski na Wawelu | Kraków
27–28.09 | KOMIKS | Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier | Atlas Arena | Łódź
27.09 | TEATR | Un-Packing, reż. Katarzyna Kalwat | Teatr Dramatyczny | Warszawa
27.09 | TEATR | AlphaGo_Lee. Teoria Poświęcenia, reż. Natalia Korczakowska | Studio Teatrgaleria | Warszawa
28.09–18.01 | SZTUKA | Waldemar Cwenarski. Czułość | Muzeum Narodowe | Wrocław
29.09 | MUZYKA | London Symphony Orchestra | NFM | Wrocław
30.09 | MUZYKA | Nena | Progresja | Warszawa
30.09–1.10 | MUZYKA | Maggie Reilly | Stary Maneż, Progresja | Gdańsk, Warszawa
Październik
2–24.10 | MUZYKA | 19. Konkurs Chopinowski | Filharmonia Narodowa | Warszawa
3–5.10 | MUZYKA | Auksodrone | Mediateka | Tychy
3.10–11.01 | SZTUKA | Czarny Karnawał. Ensor/Wojtkiewicz | Muzeum Narodowe | Warszawa
3.10 | TEATR | Memling, czyli historia końca świata, reż. Agata Duda-Gracz | Teatr Wybrzeże | Gdańsk
3.10–29.03 | SZTUKA | Dzieci X Muzy. Ruchome obrazy i sztuka | CSW Znaki Czasu | Toruń
4.10 | MUZYKA | Tosca – premiera opery Giacomo Pucciniego | Teatr Wielki | Łódź
7–12.10 | MUZYKA | Unsound | Kraków
8–12.10 | TANIEC | Ciało/Umysł 2025. XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu | Studio Teatrgaleria i Pawilon Tańca | Warszawa
9.10 | MUZYKA | Sophie Ellis-Bextor | Progresja | Warszawa
9.10–8.02 | SZTUKA | Niech nas widzą! Gest, strój, ciało | Zamek Królewski | Warszawa
9–12.10 | MUZYKA | 28. Festiwal „Pamiętajmy o Osieckiej” | Teatr Nowy | Poznań
10.10 | MUZYKA | Hrabina – premiera opery Stanisława Moniuszki | Teatr Wielki | Poznań
10–19.10 | FILM | 41. Warszawski Festiwal Filmowy | Warszawa
10.10–17.12 | SZTUKA | Opowiem Wam o półsnach | Muzeum Narodowe | Gdańsk
10.10 | TEATR | Pan Tadeusz, reż. Wojtek Klemm | Teatr im. Słowackiego | Kraków
11.10–30.11 | MUZYKA | Kult – Trasa Pomarańczowa | Poznań, Warszawa, Olsztyn, Kraków, Katowice, Łódź, Zielona Góra
11.10 | TEATR | Era Wodnika, reż. Małgorzata Warsicka | Teatr Dramatyczny | Warszawa
11.10 | TEATR | Dzień Świstaka, musical w reż. Marcina Wierzchowskiego | Teatr Muzyczny Capitol | Wrocław
11–12.10 | SZTUKA | 18. Międzynarodowe Triennale Tkaniny | Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
12–18.10 | TEATR | 11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog – Wrocław | Wrocław
12–26.10 | TEATR | 7. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny | Teatr im. Żeromskiego | Kielce
14.10 | MUZYKA | Irreversible Entanglements | Pardon, To Tu | Warszawa
15.10 | MUZYKA | Shame | Niebo | Warszawa
15–19.10 | FILM | Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu | Łódź
15–16.10 | MUZYKA | HVOB | Palladium, Tama | Warszawa, Poznań
16–31.10 | TEATR | XII Festiwal Wybrzeże Sztuki | Teatr Wybrzeże | Gdańsk
16.10 | MUZYKA | Sun Kil Moon | Proxima | Warszawa
17.10 | MUZYKA | Ariadna na Naxos – premiera opery Richarda Straussa | Opera Krakowska | Kraków
17–21.10 | MUZYKA | Festiwal Soundedit | Klub Wytwórnia | Łódź
17.10–18.01 | SZTUKA | Abakanowicz. Bez reguł. Abakany i arrasy w komnatach | Zamek Królewski na Wawelu | Kraków
17–26.10 | TEATR | XIII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” | Teatr Nowy | Zabrze
17.10–29.03 | SZTUKA | A może coś innego? Współczesność na Wawelu | Zamek Królewski na Wawelu | Kraków
18–24.10 | TEATR | 31. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek i Formy „Spotkania” | Teatr Baj Pomorski | Toruń
20–21.10 | MUZYKA | Mariusz Patyra | Toruń, Gdańsk
20–21.10 | MUZYKA | Sting | Tauron Arena, PreZero Arena | Kraków, Gliwice
22–26.10 | MUZYKA | Jazz Jantar 2025 | Klub Żak | Gdańsk
23–26.10 | MUZYKA | Jazz Jamboree 2025 | Stodoła | Warszawa
25.10 | TEATR | Sublokatorka. Instrukcja przeżycia, reż. Maja Kleczewska | Teatr Powszechny | Warszawa
25.10–25.01 | SZTUKA | Dom dzienny, dom nocny | MOCAK | Kraków
26.10 | MUZYKA | The Offspring | Atlas Arena | Łódź
31.10–8.11 | MUZYKA | Krakowskie Zaduszki Jazzowe | Kraków
Listopad
3.11 | MUZYKA | The Necks | Pardon, To Tu | Warszawa
5–8.11 | MUZYKA | The Kiffness | Palladium, A2, B90 | Warszawa, Wrocław, Gdańsk
6–11.11 | MUZYKA | Festiwal Sacrum Profanum | Kraków
6.11 | MUZYKA | Spirit Of The Beehive | Chmury | Warszawa
6–11.11 | FILM | American Film Festival | Wrocław
7–8.11 | MUZYKA | Sol Gabetta | Filharmonia Narodowa | Warszawa
7.11 | SZTUKA | Stanisław Szukalski i Szczep Rogate Serce: Zamarły lot | Galeria „Gardzienice” | Lublin
7–21.11 | TEATR | Festiwal Prapremier „Wszystko co ludzkie” | Teatr Polski | Bydgoszcz
7.11–8.03 | DESIGN | Polska biżuteria artystyczna XX wieku | CSW Znaki Czasu | Toruń
7–9.11 | MUZYKA | Stacey Kent | Jassmine | Warszawa
8–9.11 | MUZYKA | Inside Seaside | AmberExpo | Gdańsk
8.11 | MUZYKA | Lumière (tryptyk baletowy) – premiera | Opera Wrocławska | Wrocław
9.11 | MUZYKA | Festiwal Kompozytorów Polskich | Bielsko-Biała
9.11 | MUZYKA | Uriah Heep | Hala Orion | Wrocław
10.11 | MUZYKA | To Kraków Tworzy Metamorfozy feat. Smolik | Tauron Arena | Kraków
12–13.11 | MUZYKA | Cinnamon Gum | Niebo, Poczta Główna | Warszawa, Kraków
12–16.11 | FILM | British Film Festival | Poznań
12–19.11 | FILM | Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków | Warszawa: Kino Muranów, Kinoteka, Kinomuzeum, Amondo (klub festiwalowy)
12–30.11 | FILM | Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków | online
12.11–8.12 | MUZYKA | 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Wschodniej Eufonie | Warszawa i inne miasta
13–16.11 | MUZYKA | Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko | BCK | Bielsko-Biała
13.11 | TANIEC | Symfonia tańca – premiera | Teatr Wielki – Opera Narodowa | Warszawa
14–23.11 | MUZYKA | Jazztopad | NFM | Wrocław
15–17.11 | TANIEC | IV Kongres Tańca | CSW Zamek Ujazdowski | Warszawa
15–22.11 | FILM | Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCamerimage | Toruń
15.11 | TEATR | Czas na wielki numer, reż. Barbara Bendyk | Teatr im. Jaracza | Łódź
16–18.11 | MUZYKA | Diana Krall | Dom Muzyki i Tańca, Narodowe Forum Muzyki | Zabrze, Wrocław
19.11 | MUZYKA | Marilyn Manson | Torwar | Warszawa
19–23.11 | INTERDYSCYPLINARNE | 20. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania Historie/Herstorie | Mazowiecki Instytut Kultury | Warszawa
21.11 | MUZYKA | Wrocław Hip-Hop Festival | Hala Stulecia | Wrocław
21.11–4.05 | SZTUKA | Kwestia kobieca/Miasto kobiet | Zamek Królewski | Warszawa
22.11 | MUZYKA | One Love Wrocław Music Festival | Hala Stulecia | Wrocław
22.11 | TEATR | Termopile polskie, reż. Jan Klata | Teatr Narodowy | Warszawa
23.11 | MUZYKA | Dorian Gray – premiera opery Elżbiety Sikory | Teatr Wielki | Poznań
25.11 | MUZYKA | Swans | Stodoła | Warszawa
27.11 | MUZYKA | Wardruna | Hala Stulecia | Wrocław
27–28.11 | MUZYKA | Mono | Kwadrat, Proxima | Kraków, Warszawa
28.11 | MUZYKA | Salome – premiera opery Richarda Straussa | Opera Wrocławska | Wrocław
28–30.11 | SZTUKA | Warszawskie Targi Sztuki | Hala EXPO | Warszawa i inne miasta
29.11–3.12 | MUZYKA | SBB | Kraków, Wrocław
29.11 | MUZYKA | Beata Kozidrak x Kamp! | Atlas Arena | Łódź
29.11 | MUZYKA | Amahl i nocni goście – premiera opery | Opera Krakowska | Kraków
29.11 | TEATR | Potok, reż. Wiktor Rubin | Teatr im. Żeromskiego | Kielce
Grudzień
4–14.12 | TEATR | Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia | Kraków
4.12.2025–29.03.2026 | ARCHITEKTURA | Ukryte szczątki. Architektura wsi w powojennej Polsce | Muzeum Architektury | Wrocław
5–14.12 | FILM | 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie | Kinoteka, Kino Muranów, KINOMUZEUM MSN | Warszawa
6.12 | TANIEC | Dziadek do orzechów – premiera baletu Piotra Czajkowskiego | Teatr Wielki | Łódź
06.12 | TEATR | Prowadź swój pług przez kości umarłych, reż. Lena Frankiewicz | Teatr im. Jaracza | Łódź
7.12 | MUZYKA | Marcin Masecki & Boleros | Stodoła | Warszawa
10–14.12 | MUZYKA | Actus Humanus Nativitas | Gdańsk
13.12 | MUZYKA | Verdi Gala | ICE Kraków | Kraków
14.12 | MUZYKA | recital Grigorija Sokołowa | Filharmonia Narodowa | Warszawa
17.12 | MUZYKA | koncert Jerusalem Symphony Orchestra | NFM | Wrocław