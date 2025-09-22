Grzybiarze znajdują drony. Przełomowa decyzja ws. Palestyny. 5 ważnych tematów na dziś

„Obiekty przypominające drony” w polskich lasach; kolejne państwa uznają Palestynę; Sikorski i Nawrocki do Nowego Jorku polecieli osobno; Lot odwołane rejsy; Iga Świątek mistrzynią Korea Open.

1. Grzybiarze znajdują drony

W niedzielę policja poinformowała o odnalezieniu czterech „obiektów przypominających drony” w lasach w powiatach krakowskim, siedleckim, białobrzeskim i zamojskim. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, że aparat znaleziony w miejscowości Sulmice (lubelskie) to dron Gerbera, tzw. wabik. Znajdował się ok. 1,5 km od zabudowań. Z kolei w Wodynie (powiat siedlecki) na szczątki przypominające dron natknęli się grzybiarze. Służby otrzymały też zgłoszenie od mężczyzny, który znalazł w lesie podobny obiekt ok. 6 km od zabudowań w Białej Górze. Podobne incydenty zdarzyły się w weekend w powiatach krakowskim i kętrzyńskim.

„Służby MSWiA – policja i Państwowa Straż Pożarna – podjęły czynności w związku ze znalezieniem czterech niezidentyfikowanych obiektów powietrznych na terenie Polski” – powiadomił resort.

Znaleziska mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony nocą z 9 na 10 września. Wszystkie szczątki do tej pory okazały się wabikami typu Gerbera, czyli nieuzbrojonymi dronami.

2. Przełomowa decyzja ws. Palestyny

W niedzielę 21 września Wielka Brytania, Australia i Kanada formalnie uznały Państwo Palestyńskie. W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku podobny krok zapowiedziały Belgia i Francja.

Premier Keir Starmer wyjaśnił, że Wielka Brytania chce „ożywić nadzieję na pokój” i „rozwiązanie dwupaństwowe”. W oświadczeniu premiera Marka Carneya czytamy, że od 1947 r. wszystkie rządy Kanady popierały rozwiązanie dwupaństwowe, zakładające utworzenie „suwerennego, demokratycznego i żywotnego Państwa Palestyńskiego, budującego swoją przyszłość ramię w ramię z państwem Izrael, w pokoju i bezpieczeństwie”. Premier Anthony Albanese podkreślił z kolei: „Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa”.

Francja i Wielka Brytania należą do G7, czyli największych potęg gospodarczych świata, są też stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Palestynę uznaje ponad 150 państw, w tym Polska, która uczyniła to wspólnie z kilkoma krajami bloku wschodniego w 1988 r.

3. Sikorski i Nawrocki lecą osobno

W sobotę do Nowego Jorku na 80. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ poleciał Karol Nawrocki. W delegacji do USA jest też Radosław Sikorski, ale nie znalazł się na pokładzie prezydenckiego samolotu. Według doniesień szef MSZ nie został zaproszony, ale i o takie zaproszenie nie wystąpił.

Jak oznajmił rzecznik MSZ Paweł Wroński, „do tej pory istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta RP szefa dyplomacji na pokład samolotu lecącego na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ”. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, jest innego zdania: „W zeszłym roku szef MSZ nie leciał w samolocie z prezydentem. Wcześniej również nie było tradycją, aby to prezydent zabiegał o obecność ministra w samolocie. A jeszcze wcześniej prezydent na ZO ONZ latał samolotem rejsowym, bo Polska nie dysponowała samolotami rządowymi (do czasu ich zakupu przez rząd Zjednoczonej Prawicy)”.

Wygląda na to, że relacje między politykami nie będą układały się zbyt harmonijnie. Rządowi zależy na rozwiązaniu sporu z nominacjami ambasadorskimi, ale prezydent chce w tej sprawie rozmawiać z premierem, nie Sikorskim. Między innymi dlatego przełomu nie przyniosło ostatnie spotkanie wiceszefa MSZ Marcina Bosackiego z Marcinem Przydaczem 14 września.

4. Cyberatak w Brukseli: odwołane loty

W związku z piątkowym cyberatakiem PLL LOT odwołały rejsy z Brukseli. W niedzielę odwołano 38 z 257 zaplanowanych odlotów, a sześć samolotów wylądowało poza Brukselą. Kilka rejsów było opóźnionych, odwołano też lot LO-232 Bruksela–Warszawa. W poniedziałek nie odbędą się rejsy LO-238 i LO-234.

Do cyberataku doszło w piątek wieczorem, objął on kilka europejskich lotnisk. Był wymierzony w amerykańską firmę Collins Aerospace, dostarczającą systemy do obsługi odprawy i boardingu pasażerów. Nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócona pełna funkcjonalność tych usług.

5. Iga Świątek mistrzynią Korea Open!

„To nie był dzień Polki, ale ani na moment nie zwątpiła w siebie i dzięki temu po Wimbledonie i Cincinnati okazała się niepokonana w Seulu” – pisze Krzysztof Matlak o niedzielnym sukcesie Igi Świątek. Polka pokonała Jekatierinę Aleksandrową na pełnym dystansie (1:6, 7:6, 7:5). To nie był łatwy mecz, Rosjanka miała na rakiecie piłki mistrzowskie. Ale Iga to zwycięstwo wyszarpała. W Seulu grała po raz pierwszy w swojej karierze, to już 25. puchar w jej gablotce. Polka dopisuje do rankingu 500 pkt i zbliża się nieco do jego liderki Aryny Sabalenki.

„Jeszcze raz okazało się, że nie można typować wyniku przed meczem – dodaje Krzysztof Matlak. – To nie był może wielki mecz, nie zachwycał poziomem, ale kolejny puchar bardzo cieszy, bo wymagał wysiłku i odporności nerwowej”.

Kolejny przystanek: Pekin. Turniej rangi WTA 1000 rozpocznie się w środę. Punktów broni tutaj Coco Gauff, Sabalenka nie zagra wcale, ale zaraz potem wystąpi w Wuhanie, gdzie przed rokiem triumfowała. Po azjatyckim fragmencie sezonu najlepsze tenisistki świata rozegrają jeszcze tylko WTA Finals w Rijadzie.