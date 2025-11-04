Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
4 listopada 2025
Kraj

Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

4 listopada 2025
Co dalej z Andrzejem Dudą i jego żoną; nadciąga Marsz Niepodległości; skąd kryzys w PiS i odbicie KO; jak się pracuje w Żabce; głośna afera z działką pod CPK; Ukrainki w rosyjskich koloniach karnych; o nowym serialu „Heweliusz”. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.
Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”Polityka Mariusz Janicki, pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”

W najnowszej „Polityce” proponujemy pokaźny zestaw nowych tematów, podejmujących sprawy, o których się ostatnio mówi i żywo dyskutuje. Oto wybrane pozycje z różnych dziedzin:

• Co będzie robić po zakończonej drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda i jego żona Agata, jaka jest ich sytuacja finansowa i majątkowa, jakie uprawnienia i emeryturę ma była głowa państwa. I ogólniej: co robią i jak zarabiają inni byli prezydenci, czy państwo wystarczająco dba o swoich najwyższych przedstawicieli – o tym wszystkim pisze Anna Dąbrowska.

• Jak będzie przebiegał tegoroczny Marsz Niepodległości, na który szykują się trzy pokłócone prawice: PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, czy pojawi się prezydent Nawrocki, dlaczego to święto zostało zawłaszczone przez prawicowe środowiska – o tym w tekście Rafała Kalukina, a także w felietonie prof. Antoniego Dudka w rubryce „Tydzień w polityce”.

• Skąd się wziął nagły kryzys PiS i wzrosty Koalicji Obywatelskiej, która przez kilka ostatnich miesięcy była ostro krytykowana nawet przez wyborców tej partii – o tym w tekście Mariusza Janickiego.

• Trwa spór o projektowany Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, jakie argumenty mają zwolennicy powstania parku, a jakie, także polityczne, przeciwnicy tego projektu – relacjonuje Jędrzej Winiecki.

• Jak się pracuje w Żabce, na jakich finansowych warunkach udzielana jest franczyza, jakie obowiązki mają prowadzący sklepy – o tym w reportażu wcieleniowym Zbigniewa Borka.

• Nie wszystkie domy seniora świadczą usługi na właściwym poziomie, zdarzają się poważne problemy z opieką codzienną i zdrowotną nad pensjonariuszami, co staje się przedmiotem postępowań prokuratorskich – kilka takich przypadków opisała Agnieszka Sowa.

• O tym, jak pewien mieszkaniec Podlasia odgrodził się od cudzoziemskich robotników płotem granicznym – pisze w reportażu Marcin Kołodziejczyk.

• Z głośną aferą wokół działki pod CKP wiąże się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Co to jest za instytucja, kiedy i po co powstała, czym się zajmuje, czy wymaga zmian – pisze Joanna Solska.

• Ukrainki w rosyjskich koloniach karnych – o tym w tekście Agnieszki Lichnerowicz i Stasa Kozliuka.

Nowy numer „Polityki”PolitykaNowy numer „Polityki”

I jeszcze: • jak chronić nasze dane genetyczne; • burzliwe dzieje pijackich spelunek; • o nowym serialu „Heweliusz”; • jak Donald Trump buduje kolejną w swojej karierze salę balową; • aktorka awatarka; • Aragonia: kraina dwóch kultur; • fragment nowej książki Agnieszki Krzemińskiej „Homo nie tylko sapiens. Inna opowieść o naszych przodkach”.

To wciąż około połowy naszych propozycji z najnowszego numeru, zachęcamy do przeczytania także pozostałych pozycji, naprawdę warto. Życzę pożytecznej i przyjemnej lektury!

Mariusz Janicki
Pierwszy zastępca redaktora naczelnego

Redakcja „Polityki”

