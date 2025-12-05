Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
5 grudnia 2025
Kraj

Dziś utajnienie obrad Sejmu, bojkot Eurowizji, zarzuty dla wiceministra w rządzie Szydło. 5 tematów na dziś

Utajnienie obrad Sejmu, bojkot Eurowizji, zarzuty dla wiceministra w rządzie Szydło. 5 tematów na dziś

5 grudnia 2025
Katarzyna Kwaczyńska, Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu RP
Donald Tusk wnioskuje o utajnienie obrad Sejmu; cztery kraje zapowiadają bojkot Eurowizji; zarzuty dla Konrada R.; najnowszy sondaż partyjny; nominacje do Grand Press.

1. Tusk wnioskuje o utajnienie obrad Sejmu

„Zwróciłem się do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z wnioskiem o utajnienie pierwszego punktu posiedzenia Sejmu w piątek” – napisał w czwartek w mediach społecznościowych Donald Tusk. Jak dodał, chce przedstawić pilną informację w sprawie bezpieczeństwa państwa.

Według TVN24 chodzi o „sprawy kryptowalut i pojawiającego się rosyjskiego śladu”. Przypomnijmy, że w poniedziałek kancelaria Karola Nawrockiego poinformowała o wecie do ustawy o rynku kryptowalut, co oceniano m.in jako zabiegi głowy państwa o popularność w elektoracie Konfederacji. Pałac zaś usasadniał weto niewystarczająco przejrzystymi przepisami i nieproporcjonalnymi regulacjami.

W reakcji na to Donald Tusk napisał: „Powiedzieć, że weto prezydenta w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć. W tle wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie »króla kryptowalut«, wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda”.

2. Bojkot Eurowizji

Cztery kraje: Holandia, Irlandia, Hiszpania i Słowenia, zdecydowały o bojkocie Konkursu Piosenki Eurowizji 2026. Powód? Dopuszczenie artystów z Izraela mimo wojny w Strefie Gazy.

Konkurs odbędzie się w Wiedniu, a w czwartek KAN, czyli izraelski nadawca publiczny, ogłosił, że reprezentant tego kraju wystąpi na Eurowizji. Kilka krajów już wcześniej groziło bojkotem, jeśli sytuacja z występem izraelskich artystów się powtórzy. Z kolei – jak przypomniał w czwartek TVN24 – Niemcy przyjęły dokładnie przeciwną postawę: zapowiedziały bojkot, jeśli Izrael zostanie wykluczony.

3. Zarzuty dla wiceministra w rządzie Szydło

Jak przekazał w czwartek Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych, zarzuty korupcyjne usłyszał Konrad R., wiceminister finansów w rządzie Beaty Szydło (PiS). Według CBA mógł przyjąć nawet 1,5 mln zł łapówek. Miał powoływać się na kontakty w kancelarii premiera, Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim.

Ministerialną funkcję Konrad R. pełnił w latach 2015–16, a potem – aż do 2020 r. – był w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Teraz może mu grozić od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

4. Najnowszy sondaż: KO przed PiS

Według czwartkowego sondażu partyjnego przeprowadzonego przez pracownię Opinia24 liderem jest Koalicja Obywatelska, która notuje 31,7 proc. poparcia (spadek o 1,3 pkt proc.). Drugi jest PiS, który ma 25,1 proc. (spadek o 2,3 pp). Kolejne ugrupowania dostały nieco więcej niż w poprzednim badaniu. Konfederacja ma 14,6 proc. poparcia, Lewica 6,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej 6,2 proc., Razem 4,6 proc., Polska 2050 2,8 proc, a PSL 1,2 proc.

5. Mamy cztery nominacje do Grand Press

Poznajemy kolejne nominacje w różnych kategoriach do nagrody Grand Press 2025. Do tej pory cztery nominacje dostali dziennikarka i dziennikarze, którzy opublikowali swoje teksty w „Polityce”. Są to:

W kategorii „Reportaż prasowy/internetowy”:

• nominowana została Katarzyna Kaczorowska za tekst „Był zagubiony”: o zgodnym małżeństwie, które się razem zestarzało i pochorowało. „On w domu ogarniał wszystko, ona wymagała opieki. I tak było do dnia, w którym 81-letni starszy pan udusił swoją 75-letnią żonę”.

W kategorii „Publicystyka” wśród nominowanych są:

• Łukasz Wójcik za tekst „Nowy feudalizm” o tym, że własny dom, jak kiedyś ziemia, staje się gwarantem wolności i praw politycznych, ale wkrótce mało kogo na Zachodzie będzie na niego stać. Tak twierdzą zwolennicy tezy o mieszkaniowym feudalizmie.

• Rafał Kalukin za „Gry w przegraną”, czyli tekst o rozpędzonej licytacji na populizmy i o tym, że czas się zastanowić, czy obecnie rządzącym udział w niej się opłaca.

• Jakub Janiszewski za „Nie pożądaj”, czyli rozmowę z francuskim politologiem Olivierem Royem o kryzysie kultury Zachodu.

Zapraszamy do lektury nominowanych tekstów.

Redakcja „Polityki”

