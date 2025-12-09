Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Ranking ministrów Tuska; Młodzieżowe Słowo Roku; słabość przystawek; zabójcy za kółkiem; dlaczego młodzi mają kłopot z pamięcią; sztuczki i kruczki deweloperów; o co chodzi w sporze o kryptowaluty. To wszystko i jeszcze więcej w nowym numerze „Polityki”.

• Kto się sprawdził, kto mniej, przy kim są znaki zapytania, jak w ogóle idą rządowe prace, gdzie widać przyspieszenie, a gdzie stagnację. Ranking przygotowali autorzy z Polityki Insight – Joanna Sawicka i Tomasz Sawczuk . Komentarz do wyników można również znaleźć w Przypisach Jerzego Baczyńskiego .

W najnowszej „Polityce”, gdzie jak zwykle znajdziecie Państwo wiele atrakcyjnych, aktualnych tematów, prezentujemy ranking ministrów rządu Donalda Tuska z uwzględnieniem także samego premiera.

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Młodzieżowe Słowo Roku 2025: szpont, szponcić, a także wiele innych, które przeszły do finałowej rozgrywki, co oznaczają, kiedy się ich używa, jakie trendy językowe i kulturowe się w nich odbijają – komentuje Bartek Chaciński.

• W krakowskim Kościele wielka zmiana: mocno konserwatywnego abp. Jędraszewskiego zastąpił w roli metropolity kard. Ryś, uznawany za bardziej otwartego i liberalnego hierarchę; jakie to będzie miało skutki dla lokalnego Kościoła, a jakie dla całego, polskiego – pisze Adam Szostkiewicz.

• Jaka jest sytuacja tzw. przystawek w koalicji 15 października, czyli mniejszych partii współtworzących rząd; czy uda im się do wyborów za dwa lata wzmocnić sondażową pozycję i ponownie, wspólnie z Koalicją Obywatelską, utrzymać PiS z dala od władzy – analizuje Rafał Kalukin.

• Zabójcy za kółkiem: wciąż dochodzi do groźnych, śmiertelnych wypadków w wyniku bandyckich zachowań niektórych kierowców; czy w sądach zapadają adekwatne kary? – sprawie przyjrzał się Juliusz Ćwieluch.

• Kiedy rozwodzi się małżeństwo, ruszają rutynowe procedury tyczące podziału majątku, alimentów itp.; a co kiedy rozstaje się związek nieformalny, jak wówczas wygląda regulowanie kwestii finansowych, jak podchodzą do tego sądy – o tym w tekście Martyny Bundy.

• Nie tylko osoby starsze, ale także coraz młodsi ludzie mają kłopoty z pamięcią; skąd się to bierze, czy to pierwsze oznaki większych problemów w późniejszym wieku, czy raczej wynik przemęczenia, zbyt wielu codziennych bodźców, niezdrowego stylu życia – wyjaśnia Paweł Walewski.

• Sztuczki i kruczki prawne, czyli jak można dać się naciąć deweloperowi i jak tego unikać – pisze Joanna Solska.

• Kryptowaluty, czyli o co tak naprawdę chodzi w tym głośnym sporze – tłumaczy Adam Grzeszak.

I jeszcze: • jak się żyje w gigamiastach; • czy można jeszcze wygrać z globalnym ociepleniem; • gdzie przebiegają trzy progi starości; • dawny czar polskiego Fiata; • Agnieszka Grochowska o graniu doświadczeń granicznych; • święta u Trumpów; • a także ostatnie już nominacje do Paszportów POLITYKI: książka, kultura cyfrowa i muzyka poważna.

Zachęcam do przeczytania całości numeru, bo wyżej wymieniliśmy tylko część pozycji, a wszystkie zasługują na uwagę. Życzę Państwu wiele miłych wrażeń z lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego