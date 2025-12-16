Mariusz Janicki poleca świąteczny numer „Polityki”

Sondaż „Polityki”: co nas martwi, co nas cieszy. Polityczne lekcje 2025 r. Czy istnieje duchowość bez Boga i religii. Tradwives: przejściowa moda, prawicowa ideologia, biznes? Żałoba po zwierzętach. Nowe wielkie muzeum w Kairze. Pstrąg zamiast karpia? To wszystko i jeszcze więcej w świątecznym numerze „Polityki”.

Na święta przygotowaliśmy dla Państwa specjalne wydanie „Polityki” na dwa tygodnie, liczące 148 stron, pełne interesujących, aktualnych tematów, ale także takich, które pozwolą zmniejszyć tempo, sprzyjając głębszym refleksjom. Oto co m.in. proponujemy:

• Sondaż „Polityki”: co nas martwi, co nas cieszy, jak naprawdę nam się żyje, co sądzimy o ważnych sprawach, jak patrzymy na dzisiejszą rzeczywistość – wyniki sondażu komentuje Michał Danielewski.

• Jakich politycznych lekcji udzielił nam mijający rok, czy te nauki przydadzą się w kolejnych latach i jak można je wykorzystać – podsumowuje Mariusz Janicki.

• Jak zostać Polakiem, jakie testy trzeba przejść, aby otrzymać nasze obywatelstwo, a jakie są wymagania w innych krajach – pisze Ziemowit Szczerek.

• Czy istnieje duchowość bez Boga i religii – mówi o tym w wywiadzie filozof, były dominikanin Piotr Augustyniak.

• Powrót do tradycyjnych ról żon, tradwives jak z amerykańskich obrazków z lat 50., czy to przejściowa moda, prawicowa ideologia, może także biznes, na czym polega to zjawisko – pisze Agnieszka Sowa.

• Żałoba po zwierzętach może być tak silna jak po zmarłej osobie, choć bywa nierozumiana i lekceważona – o tym w tekście Agnieszki Gierczak-Cywińskiej.

• Jak się konwersuje ze sztuczną inteligencją, w jakiej mierze bot potrafi zastąpić człowieka, jaki ma to emocjonalny wymiar i jakie psychologiczne potrzeby zaspokaja – pisze Joanna Cieśla.

• Jak żyją osoby niewidome, czego potrzebują, aby dobrze funkcjonować, czy są sposoby, aby osoby widzące potrafiły wczuć się w ich położenie i lepiej zrozumieć, jak im właściwie pomagać – tłumaczy w swoim tekście Filip Zagończyk.

• Pożar w Darach Natury i lawina wsparcia, czyli o życzliwości w trudnych czasach – relacjonuje Juliusz Ćwieluch.

• Koszyk „Polityki”: sprawdzamy, na co nas stać i jak się mają polskie ceny i siła nabywcza w porównaniu do Niemiec i Czech.

• Czy stadiony to dzisiejsze odpowiedniki dawnych katedr – analogii szuka Łukasz Wójcik.

• Jak i dlaczego powstawały państwa – opisuje Agnieszka Krzemińska.

• Ranking wydarzeń kulturalnych 2025 r. w Polsce i na świecie, co się podobało bardziej, a co mniej w kategoriach: seriale, filmy, książki, płyty itd. – listy ułożyli i skomentowali dziennikarze z działu kulturalnego „Polityki”.