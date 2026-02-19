Przejdź do treści
19 lutego 2026
Kraj

Premier Tusk apeluje: Proszę natychmiast opuścić Iran. Możliwość konfliktu jest bardzo realna

19 lutego 2026
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk Kancelaria Prezesa RM
Premier Donald Tusk zaapelował do obywateli, żeby pilnie opuścili Iran. „Proszę bardzo poważnie to potraktować”, dodał. Czy USA przygotowują się do ataku?

„Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo straszyć, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość konfliktu jest bardzo realna” – przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji w Zielonce na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, gdzie odbyły się otwarte testy bezzałogowych systemów uzbrojenia.

W wydarzeniu wzięli udział Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef MON Cezary Tomczyk. Premier zapowiedział, że „za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę”. „Proszę bardzo poważnie to potraktować. Mamy złe doświadczenia z przeszłości, niektórzy lekceważą te apele”.

Iran: „wiele powodów do ataku”

W czwartek amerykańska telewizja CBS News przekazała, że prezydent USA Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ataku na Iran, ale otrzymał informacje o gotowości wojska i harmonogramie uderzenia. W ciągu najbliższych dni Pentagon ma przemieścić personel z Bliskiego Wschodu.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt podczas briefingu prasowego w środę przekonywała, że „istnieje wiele powodów i argumentów przemawiających za atakiem na Iran”. Chodzi m.in. o trwające negocjacje w sprawie programu atomowego Iranu czy zabicie tysięcy demonstrantów, protestujących przeciwko reżimowi. Ponadto w Zatoce Omańskiej mają się odbyć wspólne ćwiczenia Iranu, Rosji i Chin.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski na portalu gov.pl odradza wszelkie podróże do Iranu.

„Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium.

Jeśli przebywasz w tej chwili w Iranie, powinieneś bezwzględnie:

  • unikać zgromadzeń i miejsc, w których odbywają się protesty,
  • bezwzględnie powstrzymywać się od rejestrowania wydarzeń/interwencji i stosować się do poleceń służb porządkowych,
  • zarejestrować się w systemie Odyseusz
  • na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X”.

