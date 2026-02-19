Premier Tusk apeluje: Proszę natychmiast opuścić Iran. Możliwość konfliktu jest bardzo realna
„Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. Nie chcę nikogo straszyć, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Możliwość konfliktu jest bardzo realna” – przekazał premier Donald Tusk podczas konferencji w Zielonce na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, gdzie odbyły się otwarte testy bezzałogowych systemów uzbrojenia.
W wydarzeniu wzięli udział Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceszef MON Cezary Tomczyk. Premier zapowiedział, że „za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę”. „Proszę bardzo poważnie to potraktować. Mamy złe doświadczenia z przeszłości, niektórzy lekceważą te apele”.
Iran: „wiele powodów do ataku”
W czwartek amerykańska telewizja CBS News przekazała, że prezydent USA Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie ataku na Iran, ale otrzymał informacje o gotowości wojska i harmonogramie uderzenia. W ciągu najbliższych dni Pentagon ma przemieścić personel z Bliskiego Wschodu.
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt podczas briefingu prasowego w środę przekonywała, że „istnieje wiele powodów i argumentów przemawiających za atakiem na Iran”. Chodzi m.in. o trwające negocjacje w sprawie programu atomowego Iranu czy zabicie tysięcy demonstrantów, protestujących przeciwko reżimowi. Ponadto w Zatoce Omańskiej mają się odbyć wspólne ćwiczenia Iranu, Rosji i Chin.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski na portalu gov.pl odradza wszelkie podróże do Iranu.
„Obywatele polscy, którzy przebywają w Iranie, powinni natychmiast opuścić jego terytorium.
Jeśli przebywasz w tej chwili w Iranie, powinieneś bezwzględnie:
- unikać zgromadzeń i miejsc, w których odbywają się protesty,
- bezwzględnie powstrzymywać się od rejestrowania wydarzeń/interwencji i stosować się do poleceń służb porządkowych,
- zarejestrować się w systemie Odyseusz
- na bieżąco śledzić informacje na stronach internetowych MSZ i polskich placówek zagranicznych (również w tych państwach, przez które zamierzasz wyjechać z Iranu) oraz na profilu Polak za granicą w serwisie Twitter/X”.