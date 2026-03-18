Fala alarmów bombowych w warszawskich szkołach i przedszkolach. Ewakuacje nie tylko w stolicy

Blisko 200 placówek edukacyjnych w Warszawie i kilkadziesiąt w innych miastach Polski otrzymało dziś fałszywy alarm bombowy. Służby nie potwierdziły realnego zagrożenia, ale skala incydentu doprowadziła do paraliżu organizacyjnego wielu szkół i przedszkoli.

W czwartek rano warszawskie służby ratunkowe odebrały serię zgłoszeń o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w placówkach oświatowych. Początkowe dane z godziny 8:30 wskazywały na 30 incydentów, jednak ostateczny bilans, potwierdzony przez wiceprezydent Warszawy Renatę Kaznowską, wzrósł do ok. 200 obiektów. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła na Pradze-Południe, gdzie zagrożenie zgłoszono w kilkunastu szkołach podstawowych i przedszkolach jednocześnie.

Informacje o podłożeniu bomb zostały rozesłane drogą elektroniczną bezpośrednio do dyrekcji placówek. Komenda Stołeczna Policji skierowała na miejsca zdarzeń grupy pirotechniczne. Jak poinformował st. sierż. Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP, policjanci przeprowadzili rozpoznanie we wszystkich wskazanych lokalizacjach. W żadnym przypadku obecność materiałów wybuchowych nie została potwierdzona. Mimo braku realnego zagrożenia procedury bezpieczeństwa wymusiły liczne ewakuacje, za których przebieg odpowiadały władze poszczególnych szkół.

Alarmy fałszywe, konsekwencje realne

Choć alarmy okazały się fałszywe, wywołały realne konsekwencje dla funkcjonowania miasta i społeczności szkolnych. Ewakuacje tysięcy uczniów i przedszkolaków wiązały się z przerwaniem zajęć dydaktycznych oraz koniecznością nagłego odbioru dzieci przez rodziców. Eksperci zwracają uwagę, że powtarzające się cyklicznie fałszywe zgłoszenia negatywnie wpływają na poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa u najmłodszych, generując niepotrzebny stres.

Dla warszawskiej oświaty nie jest to sytuacja nowa, jednak liczba zaatakowanych jednocześnie obiektów zmusiła służby do zaangażowania nadzwyczajnych środków. Policja podkreśla, że w takich przypadkach priorytetem jest ścisłe przestrzeganie procedur, nawet jeśli charakter wiadomości sugeruje mało prawdopodobny scenariusz. Obecnie trwa analiza źródła pochodzenia maili oraz próba ustalenia tożsamości sprawców, którzy stoją za destabilizacją pracy stołecznych placówek.

Nie tylko stolica. „Zgłoszenia o niskiej wiarygodności”

W Poznaniu wiadomości e-mail z informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych otrzymały cztery placówki oświatowe: przedszkole, szkoła i dwie uczelnie. Ewakuowana została tylko szkoła – taką decyzję podjęła dyrekcja, bo policja ewakuacji nie rekomendowała ze względu na „niską wiarygodność” wiadomości. Budynki zostały sprawdzone, wszystkie alarmy okazały się fałszywe.

Podobna sytuacja – alarmy i ewakuacja niektórych placówek – miała miejsce w Lublinie, Szczecinie, Kielcach i Wrocławiu.

Surowe kary za wywołanie fałszywego alarmu

Działania tego typu są w polskim porządku prawnym traktowane jako poważne przestępstwo, a nie niegroźny żart. Zgodnie z art. 224a Kodeksu karnego za bezpodstawne wywołanie zagrożenia, które skutkuje działaniem służb, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

W sytuacjach o tak dużej skali, jakie miały miejsce w Warszawie, przepisy przewidują jeszcze surowszą odpowiedzialność. Jeśli sprawca działa na szeroką skalę, angażując znaczne siły policji i straży pożarnej oraz paraliżując życie publiczne, wymiar kary może wynieść od 2 do nawet 15 lat pozbawienia wolności. Służby zapowiadają bezwzględne ściganie autorów fałszywych doniesień, wskazując na ogromne koszty finansowe niepotrzebnych interwencji oraz niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą odciąganie pirotechników od innych potencjalnych zadań.