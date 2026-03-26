Redakcja „Polityki”
26 marca 2026
Dziś mecz o mundial. Meta i Google przegrywają. Triumf Demokratów u Trumpa. 5 ważnych tematów na dziś

Polska gra z Albanią o udział w piłkarskich mistrzostwach świata. Meta i Google przegrywają przełomowy proces. W bastionie Trumpa wygrywają Demokraci. Poczta Polska bez prezesa. Nawrocki nie spotka się z prezydentem USA.

1. Dziś mecz o mundial

Polscy piłkarze znowu grają mecz o wszystko. Po zajęciu drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej dziś zagrają pierwszy baraż z Albanią o miejsce na najbliższym mundialu, który ma się odbyć w USA, Kanadzie i Meksyku.

Polacy będą gospodarzami tego spotkania – rewanżu nie ma, przegrywający odpada. Początek na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20:45. W przypadku zwycięstwa podopieczni Jana Urbana pięć dni później zagrają w finale baraży z lepszym zespołem z pary Ukraina-Szwecja. W tym meczu (też bez rewanżu) Polacy będą grać na wyjeździe.

„Albania to zawsze niewygodny przeciwnik, ale gramy u siebie, mam nadzieję, że będziemy kontrolować przebieg spotkania, narzucimy tempo i nie pozwolimy im rozwinąć skrzydeł. Zdajemy sobie sprawę, że to już pierwszy finał i nie ma miejsca na pomyłkę” – mówił na konferencji kapitan i najlepszy piłkarz w historii Polski Robert Lewandowski.

2. Meta i Google przegrały kluczowy proces

Ława przysięgłych w Los Angeles uznała w środę, że takie media społecznościowe jak Instagram, Facebook czy YouTube były tak zaprojektowane, by uzależniać dzieci. „Wyrok naraża gigantów technologicznych na potencjalne kary w wielu podobnych sprawach toczących się w całych Stanach Zjednoczonych – pisze „Financial Times”.

W wyniku tego wyroku ława przysięgłych przyznała 3 mln dol. odszkodowania 20-latce, która pozwała Meta (ma zapłacić 70 procent kwoty) i Google. Po sześciu tygodniach procesu i dziewięciu dniach obrad ława przysięgłych uznała m.in, że platformy społecznościowe dopuściły się zaniedbań i dlatego odpowiadają za szkody, jakie odnoszą dzieci w wyniku korzystania z nich.

Powódka dowodziła, że uzależnienie od mediów społecznościowych w dzieciństwie miało zły wpływ na jej zdrowie psychiczne, wywołując m.in. niepokoje i samobójcze myśli. „Jak doprowadzić do tego, że dziecko nigdy nie odłoży telefonu? To nazywa się inżynierią uzależnienia. To oni to zaaranżowali, umieścili te funkcje na telefonach" – mówił jej prawnik Mark Lanier, którego cytuje „Guardian”. Prawnicy firm twierdzili, że przyczyną problemów kobiety była jej trudna sytuacja rodzinna oraz że wprowadzano narzędzia i działania chroniące dzieci.

Brytyjski dziennik przypomina też: „Wyrok ławy przysięgłych zapadł zaledwie dzień po tym, jak Meta została zobowiązana do zapłaty 375 mln dol. kar w osobnym procesie w Nowym Meksyku (…). Następujące wyroki są pierwszymi w historii, które uznają Metę odpowiedzialną za czyny popełnione na swojej platformie”.

3. W bastionie Trumpa wygrywają Demokraci

Mandat w Izbie Reprezentantów ze stanu Floryda zdobyła demokratka Emily Gregory. „Okręg wyborczy stanu Mar-a-Lago właśnie zmienił się z czerwonego na niebieski, co powinno wzbudzić obawy Republikanów o ich szanse w listopadzie” – napisała Heather Williams, szefowa komitetu ds. kampanii wyborczej Partii Demokratycznej. W tym roku dojdzie w USA do tzw. wyborów połówkowych (midterms elections).

Emily Gregory to właścicielka małej firmy fitness, która pokonała doradcę finansowego Jona Maplesa. Okręg wyborczy, w którym się starli, obejmuje część hrabstwa Palm Beach, w tym prywatną posiadłość prezydenta USA Mar-a-Lago. Gregory wygrała w stosunku 51 do 49 proc.

4. Poczta bez szefa

Dwa lata – tyle wytrwał na stanowisku prezesa Poczty Polskiej Sebastian Mikosz. „Ministerstwo Aktywów Państwowych tłumaczy, że decyzja o jego odwołaniu wynika z konieczności zapewnienia »skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki«. Mówiąc wprost, Mikosz najwyraźniej nie przekonał ministra Wojciecha Balczuna, że jest w stanie uczynić z państwowego molocha skutecznie zarządzaną firmę. Mimo że zdołał znacznie poprawić jej wyniki” – pisze na Polityka.pl Cezary Kowanda.

Poczta Polska miała w 2023 r. stratę przekraczającą 600 mln zł, a rok później była na minusie już „tylko” nieco ponad 200 mln zł. W ubiegłym roku prezes Mikosz dokonał drastycznej operacji odchudzenia spółki – liczba etatów spadła z prawie 59 tys. do ok. 50 tys.

„Zaniedbania na Poczcie są tak ogromne, że potrzeba lat i spójnej strategii, aby wyprowadzić przedsiębiorstwo na prostą. Na razie wiemy, że według Ministerstwa Aktywów Państwowych Mikosz się do tego nie nadaje. Ale nie wiemy, czym ma być Poczta Polska w rządowej strategii. I przede wszystkim: gdzie znajdą się pieniądze na realizację tej wizji. Bo sama Poczta na pewno ich nie ma” – podsumowuje dziennikarz „Polityki”.

5. Nawrocki nie spotka się z Trumpem

Polski prezydent leci w piątek do Stanów Zjednoczonych, żeby wziąć udział w konferencji organizacji CPAC (Conservative Political Action Conference). Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że Nawrocki udaje się do Dallas w Teksasie na tę właśnie imprezę.

Wcześniej spekulowano, czy Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem, ale okazuje się, że nie będzie okazji do takiego spotkania. „Nie będzie spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem przy okazji CPAC w Teksasie. Biały Dom potwierdził mi, że prezydent USA nie pojedzie na doroczną konferencję konserwatystów w Dallas” – napisał na platformie X korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski.

„Prezydent nie może w tym roku wziąć udziału w konferencji CPAC ze względu na swoje zobowiązania. Jest obecnie mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem oraz zajmuje się innymi pilnymi sprawami” – przekazał polskiemu dziennikarzowi urzędnik Białego Domu.

