Nie besztać dziennikarzy. Oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego

Zastraszanie, ośmieszanie i wyzywanie dziennikarzy godzą w prawo do informacji. Takie zachowanie Prezydenta RP nie przystoi godności urzędu – czytamy w oświadczeniu Towarzystwa Dziennikarskiego.

Ze zdumieniem obserwowaliśmy prezydenta Karola Nawrockiego 23 marca w Przemyślu, gdy po konferencji prasowej beształ dziennikarza TVN24, który próbował się dowiedzieć o sens spotkania prezydenta z premierem Węgier nieukrywającym swojej sympatii dla Władimira Putina. Zachowanie prezydenta uważamy za niegodne.

Politycy powinni wysłuchać pytań dziennikarzy i odpowiadać na nie bez agresji i atakowania przedstawicieli mediów. Dziennikarze pytają bowiem w imieniu naszego społeczeństwa, by wiedziało więcej i lepiej rozumiało działania władzy. Zastraszanie, ośmieszanie i wyzywanie dziennikarzy godzą w prawo do informacji. Takie zachowanie Prezydenta RP nie przystoi godności prezydenckiego urzędu.

W Kancelarii Prezydenta brak jest krytycznej refleksji wobec tej sytuacji, czego dowodzą wypowiedzi ministra Zbigniewa Boguckiego 25 marca w programie TVN24. Szef Kancelarii dalej atakował dziennikarza podczas tego programu.

Towarzystwo Dziennikarskie apeluje o powstrzymanie agresji. Takie zachowania prowadzą do zaniku elementarnego szacunku do Państwa i jego Instytucji. A właśnie o ten szacunek dbać powinni reprezentanci władzy i pracownicy jej biur.

Warszawa, 25 marca 2026 r.

Towarzystwo Dziennikarskie