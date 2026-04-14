Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

Co oznacza zmiana na Węgrzech. Czym się skończą irańskie szachy. Czy PSL i grupa Morawieckiego mogą połączyć siły. Sześć wojen na prawicy. Co i dlaczego sobie poprawiamy w wyglądzie. Czy piłkarze powinni tyle zarabiać. Jak izraelscy szpiedzy mieszali w wyborach. To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”.

W najnowszej „Polityce” opisujemy rzecz jasna wielką wygraną opozycyjnej Tiszy Pétera Magyara nad formacją Viktora Orbána, która przez ostatnie 16 lat niepodzielnie rządziła Węgrami. Jak doszło do tego politycznego przełomu, co on oznacza dla Węgier, całej Europy, dla przyszłości globalnej radykalnej prawicy z prezydentem Trumpem na czele, która bardzo liczyła na zwycięstwo Orbána? Jakie będą pierwsze kroki nowej ekipy rządzącej, przed jakimi trudnościami stanie – piszą o tym Jerzy Baczyński w Przypisach oraz Aleksander Kaczorowski .

Ponadto w nowej „Polityce”:

• Szachy w Iranie: o co chodzi w tej wojnie, kto wygrywa, kto przegrywa. Na czym ma polegać zwycięstwo USA, jakie jest stanowisko Iranu, czy pokojowe negocjacje zakończą się osiągnięciem trwałego pokoju, jakie polityczne problemy ma prezydent Trump – o tym w tekstach Łukasza Wójcika i Tomasza Zalewskiego.

• Czy w Polsce powstanie nowa partia o centrowym programie, czy PSL i pisowska frakcja Mateusza Morawieckiego mogą się dogadać i pójść do wyborów w koalicji, jakie szanse mają u nas ugrupowania szukające politycznego środka i czy taki środek, przy spolaryzowanej scenie politycznej, w ogóle istnieje – analizuje Rafał Kalukin.

• Sześć wojen na prawicy wyliczają Michał Piedziuk i Wojciech Szacki, opisując linie podziałów, personalne wrogości i programowe różnice między i wewnątrz głównych formacji po tamtej stronie: PiS, Konfederacji i Korony Brauna.

• Czy ostatnie zmiany personalne w polskim Kościele zmienią jego wizerunek, sprawią, że ta instytucja będzie się lepiej dostosowywać do współczesnych wyzwań? Kim są nowi biskupi, jak wygląda skład episkopatu Polski, kto ma tam największe wpływy, jak wygląda polityka kadrowa Watykanu – pisze Jakub Halcewicz.

• Prof. Dariusz Stola mówi w wywiadzie o pamięci Holokaustu w rocznicę powstania w getcie warszawskim, o nowym antysemityzmie i potrzebie oddzielania wydarzeń historycznych od bieżącej polityki rządu Izraela.

• Co Polki i Polacy zmieniają w swoim wyglądzie, jakie operacje dominują, jak zmieniają się trendy w tej dziedzinie – mówi w wywiadzie chirurg plastyczny Jerzy Jankau.

• O cięciach finansowych w diagnostyce medycznej, dlaczego następują i jakie mogą mieć skutki – pisze Paweł Walewski.

• Czy polscy piłkarze zarabiają adekwatnie do swoich osiągnięć, dlaczego samorządy i inne instytucje tyle dokładają do ich pensji – o tym w artykule Marcina Piątka.

• Prezydent Putin wziął się za internet. Co z tego wynika dla Rosjan? – piszą Paweł Reszka i Timur Olevskiy.

I jeszcze: • jak izraelscy szpiedzy mieszali w wyborach; • jak rolnictwo i wojny napędzały rozwój społeczeństw; • burzliwe dzieje Zatoki Perskiej; • Eryk Pomorski – polski król Grenlandii; • 100 lat Polskiego Radia; • Brâncuși w Berlinie: rzeźbiarz rewolucjonista; • Kristen Stewart w nowej roli; • pułapki samorozwoju.

To wszystko i jeszcze więcej w najnowszej „Polityce”. Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego