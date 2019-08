Zapraszamy do Szczebrzeszyna na wyjątkowy festiwal literacki

Festiwal Stolica Języka Polskiego rozpocznie się 5 sierpnia i potrwa sześć dni. W programie spotkania, wystawy, warsztaty i spływ kajakowy. Patronami tegorocznej edycji są Anna Świrszczyńska i Jan Brzechwa.

Festiwal Stolica Języka Polskiego zrodził się z miłości do języka. Jak słusznie pisał Wiesław Myśliwski (takie motto przyświeca organizatorom), „ufam językowi. Wszystko jest w języku. To język ustanawia świat”. W tym roku będzie to zwłaszcza język poezji Anny Świrszczyńskiej oraz Jana Brzechwy. Od 5 do 10 sierpnia zapraszamy do Szczebrzeszyna, a 11 sierpnia, na finał festiwalu, do Zamościa.

Program jest gęsty. Codziennie będzie można obejrzeć wystawę ilustracji towarzyszących twórczości Jana Brzechwy („Brzechwa zobrazowany”), rysowanych przez mistrzów grafiki: Jana Marcina Sztancera, Franciszkę Themerson czy Henryka Tomaszewskiego. Ale i przez znakomitych współczesnych autorów, takich jak Grażka Lange, Lech Majewski i Józef Wilkoń. Wystawa, obejmująca oryginalne prace, pokaże i doskonały warsztat polskich ilustratorów, i całkiem odmienne interpretacje dzieł Brzechwy. O języku poety opowie zaś Mariusz Urbanek, pisarz i publicysta.

Drugiej patronce festiwalu będzie poświęcona rozmowa z Joanną Mueller i Maciejem Libichem (spotkanie poprowadzi recenzentka kulturalna „Polityki” Justyna Sobolewska, kuratorka szczebrzeszyńskiego festiwalu). Na rynku ukazał się właśnie dziennik Anny Świrszczyńskiej „Jeszcze kocham. Zapiski intymne” (wyd. WAB) – to świetna okazja, żeby sobie o niej przypomnieć.

W programie także liczne warsztaty (ze „zbierania historii” z Mikołajem Grynbergiem, oswajania trudnych słów przez dzieci z Joanną Olech, kulis powstawania książek obrazkowych z Grażką Lange i inne), dyskusje (o bajkoterapii, języku w życiu publicznym, o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy Józefa Czechowicza). Do Szczebrzeszyna przyjadą z tej okazji znakomici polscy twórcy: Marek Bieńczyk, Anna Bikont, Wojciech Bonowicz, Jacek Braciak, Ewa Lipska – by wymienić tylko kilka nazwisk.

Już pierwszego dnia festiwalu zostanie wręczona Nagroda Wielkiego Redaktora. Goście przez kilka dni będą wspólnie czytać i rozmawiać o czytaniu. Wiele wydarzeń jest adresowanych do najmłodszych czytelników. A w programie ponadto koncerty i słynny spływ kajakowy im. Kornela Filipowicza. Zapraszamy!

Szczegóły i program wydarzeń na stronie: Festiwal Stolica Języka Polskiego