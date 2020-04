Historie rodzinne i nie tylko. Nowości w serwisach VOD

Wśród premier tygodnia dominują opowieści rodzinne, od sagi w skali kosmicznej – czyli ostatniej części „Gwiezdnych wojen” – po kameralne dramaty „Co przyniesie jutro” i „Prawda”.

Zajrzymy także do Nowego Jorku z zespołem Beastie Boys i do Chicago, gdy w NBA niepodzielnie rządziła drużyna Chicago Bulls. Nie zabraknie też propozycji dla poszukiwaczy mocnych wrażeń. Beastie Boys Story, reż. Spike Jonze Dokument poświęcony legendarnej nowojorskiej grupie hiphopowej Beastie Boys, nakręcony przez Spike’a Jonze, przyjaciela zespołu, twórcę ich teledysków (m.in. znakomitego „Sabotage”) i przy okazji znakomitego reżysera, twórcę m.in. „Być jak John Malkovich”. W Stanach Zjednoczonych premierze towarzyszy wydanie albumu ze zdjęciami, które Jonze robił Beastie Boysom przez kilkanaście lat. Nam musi wystarczyć film – na szczęście to świetna rozrywka i wspomnienie zespołu, który przez trzy dekady był jednym z najciekawszych zjawisk na scenie muzycznej. A kto pamięta koncerty z Warszawy i festiwalu Open’er, ręka do góry! Film dostępny w serwisie Apple TV+. Co przyniesie jutro, reż. William Nicholson Po 29 latach małżeństwa Edward (Bill Nighy) oznajmia Grace (Annette Bening), że odchodzi do innej kobiety. Po prostu pakuje walizki i znika z życia rodziny, bez jakichkolwiek prób wyjaśnienia sytuacji czy ratowania związku. Trudną rolę mediatora między rodzicami przyjmuje na siebie ich dorosły syn Jamie (Josh O’Connor, czyli książę Karol z serialu „The Crown”). „Co przyniesie jutro” porusza temat, z którym kino mierzy się od zawsze – problem rozpadu więzi, zaniku uczuć, niemożności porozumienia w kryzysowej sytuacji. I choć widzieliśmy to wiele razy, Bening i Nighy sprawiają, że to wciąż seans nie do przegapienia. Film dostępny na platformach player.pl, chili.com oraz vod.pl.

Guwernantka, reż. Floria Sigismondi Powieść Henry’ego Jamesa „W kleszczach lęku” (w świetnym przekładzie Jacka Dehnela wydana jako „Dokręcanie śruby”) należy do książek chętnie ekranizowanych przez twórców horroru. Historia guwernantki, która przyjeżdża do domu na prowincji i doświadcza zjawisk nadnaturalnych, rzeczywiście daje pożywkę kinu grozy (nawet jeśli literacki oryginał był subtelniejszy w dawkowaniu emocji). W nowej adaptacji główną rolę zagrała Mackenzie Davis, gwiazda serialu „Halt and Catch Fire”, a partneruje jej znany m.in. ze „Stranger Things” Finn Wolfhard. Film dostępny w serwisie cineman.pl. Gwiezdne wojny: Skywalker – Odrodzenie, reż. J.J. Abrams Ponad 40 lat minęło od czasu, kiedy George Lucas rozpoczął „Gwiezdnymi wojnami” sagę o rycerzach Jedi. „Skywalker – odrodzenie” ją zamyka. Na ekranie nowi i starzy bohaterowie, nowe sojusze, nowe planety i dość nieoczekiwany powrót imperatora Palapatine’a. I choć film J.J. Abramsa trudno uznać za satysfakcjonujący finał legendarnej serii – pisaliśmy o tym w „Polityce” przy okazji kinowej premiery – z pewnością warto go zobaczyć. Choćby po to, żeby się przekonać, ile z dawnej pasji do „Gwiezdnych wojen” w was zostało. Film dostępny w iTunes oraz serwisach player.pl, chili.com i rakuten.tv.

Marona – psia opowieść, reż. Anca Damian Jak wygląda świat z psiej perspektywy? Zwłaszcza z perspektywy pieska, który marzy o własnym domu, ale ma wyjątkowego pecha do nieodpowiedzialnych i niezainteresowanych jego losem właścicieli? Pełnometrażowa animacja w reżyserii Anki Damian, twórczyni „Drogi na drugą stronę” oraz „Czarodziejskiej góry”, była jednym z przebojów ubiegłorocznego festiwalu Kino Dzieci. Kto przegapił, powinien nadrobić. To także film, na który powinni zwrócić uwagę miłośnicy komiksów: za projekty animacji odpowiadał bowiem Brecht Evens, twórca wybitnego komiksu „Pantera”. Film dostępny w serwisie cineman.pl. NOS4A2 (serial) W trudnych czasach widzowie często szukają ucieczki od rzeczywistości w horrorach. Więc jeśli potrzebujecie mocnych wrażeń, solidną dawkę zapewni adaptacja powieści Joego Hilla, syna Stephena Kinga i równie utalentowanego twórcy literatury grozy. „NOS4A2” (wymawiane jako „nosferatu”) jest udaną wariacją na temat horroru wampirycznego – lecz nie spodziewajcie się wydłużonych kłów, powiewających na wietrze powłóczystych peleryn i gotyckich zamczysk wznoszących się na tle księżyca w pełni. Zło w tym przypadku to Charlie Manx, przemierzający Amerykę w zabytkowym rolls-roysie i porywający dzieci do dziwacznej Świątecznej Krainy. Jedyną nadzieją na jego pokonanie okazuje się zbuntowana nastolatka Vic, która odkrywa w sobie niezwykłą moc. Serial dostępny w serwisie Prime Video.

Ostatni taniec (serial dokumentalny) Wiele osób, które niespecjalnie interesują się sportem, wie, że w drugiej połowie lat 90. drużyna Chicago Bulls była synonimem najlepszej koszykówki świata. 10-odcinkowy miniserial (w każdy poniedziałek premiera dwóch epizodów) przybliża, co działo się w ekipie Byków w sezonie 1997–98 – ostatnim, który w Chicago spędził wielki Michael Jordan. Oprócz niego czas spędzony w NBA wspominają m.in. Dennis Rodman, Scottie Pipen oraz trener Phil Jackson. A o kibicowaniu koszykarzom mówią Bill Clinton i Barack Obama. Imponująca produkcja. Serial dostępny na platformie Netflix. Prawda, reż. Hirokazu Kore-eda Hirokazu Kore-eda, laureat Złotej Palmy w Cannes (za film „Złodziejaszki”) i jeden z najwybitniejszych twórców współczesnego kina japońskiego, postanowił spróbować sił w Europie. W „Prawdzie” przygląda się rodzinnym relacjom Fabienne, wielkiej gwiazdy francuskiego kina, i jej córki Lumir. Napięte stosunki między kobietami pogarszają się jeszcze, gdy ukazują się pełne pikantnych szczegółów pamiętniki aktorki. Być może nie jest to dzieło na miarę najwybitniejszych filmów japońskiego reżysera, ale pozostaje wnikliwym, pełnym zrozumienia portretem skonfliktowanej rodziny. I ma fantastyczną obsadę: główne role zagrali Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke. Film dostępny w serwisach player.pl, vod.pl oraz chili.com. Psy 3: W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski Sytuacja trochę podobna – rzecz jasna przy zachowaniu wszelkich proporcji – co w przypadku omawianych wyżej „Gwiezdnych wojen”. Legenda rozmieniona na drobne, kontynuacja zrealizowana bez pomysłu i werwy. „W tym bardzo przeciętnym, mierzącym się z ambicjami kina klasy B filmie na uwagę zasługuje jedynie to, jak Pasikowski stara się podkręcić śrubę relatywizmu, odsłaniając część zbrodni Maurera popełnionych za komuny”, pisał w recenzji Janusz Wróblewski. Ale z drugiej strony chyba każdy, kto przed laty emocjonował się „Psami”, będzie chciał sprawdzić, co słychać u Franza Maurera. Film dostępny w serwisie ipla.tv.