Maj 2020: Pięć najciekawszych książek dla dzieci

Jak co miesiąc proponujemy książki mądre, ciekawe i estetycznie wydane.

Joanna Guszta (tekst), Przemek Liput (ilustracje), „Miasto Potwór”, Wydawnictwo Kropka

Pewnego dnia do Miastoszewa przypływa wielki potwór żywiący się blokami i kamienicami (jak na ilustracji wyżej). Skuszony malowniczą kartką pocztową, chce zamienić Miastoszewo w swoje śniadanie. Jednak rzeczywistość daleka jest od widokówki, bo Miastoszewo wita bestię korkami, bałaganem, reklamowym chaosem i betonem zamiast drzew. Dlatego potwór postanawia odpowiednio „przygotować” swoje śniadanie, by dało się je strawić. Joanna Guszta i Przemek Liput w przebiegły, lekki i bezpretensjonalny sposób opowiadają dzieciom o dobrze urządzonej przestrzeni publicznej. Trudno mi wskazać tytuł dla najmłodszych, w którym ktoś zrobiłby to lepiej.

Joe Todd Stanton, „Marcy i zagadka Sfinksa”, Kultura Gniewu

W pierwszym tomie komiksowego cyklu o mitach świata Stanton zabierał nas w podróż do świata Wikingów z małym Arturem. W tomie drugim z tytułową Marcy udajemy się w podróż do starożytnego Egiptu. Stanton nie traci formy. Mamy tu nadal szybkie zwroty akcji, piękne rysunki, bohaterskie czyny oraz widowiskowo przedstawionych egipskich bogów. Doskonały tytuł dla miłośników spektakularnych przygodowych historii.