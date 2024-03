Artystyczna Podróż Hestii: przed nami trzecia tura

Poznaliśmy pierwsze cztery wystawy, które zostaną zorganizowane przy wsparciu funduszy z Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii. To nowa inicjatywa organizowana przez fundację powołaną przez sopockiego ubezpieczyciela ERGO Hestię. Do drugiej tury naboru zgłoszono aż 92 projekty wystaw – lista wybranych zostanie ogłoszona 29.02. Przed nami jeszcze trzecia tura.

Utworzenie nowego Programu Dotacyjnego to wynik ewolucji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Inicjatywa zastąpiła wieloletni konkurs, by przy okazji wspierać różnorodność polskiej sztuki. Program wystartował pod hasłem Sztuka ma znaczenie. Kierując się tym mottem, Zarząd Fundacji przy wsparciu Rady Doradczej wybiera wystawy, które tematyką odnoszą się do zmian zachodzących we współczesnym świecie.

Do Programu aplikować mogą do zarówno instytucje jak i indywidualne artystki/ści. Łączna pula dotacji programu wynosi 500 000 zł. - Ogólnopolskim Programem Dotacyjnym Artystyczna Podróż Hestii chcemy prowokować artystów i artystki do szerokiej współpracy z przeróżnymi instytucjami kultury. Zależy nam, żeby nie unikać trudnych tematów, a nawet chcemy zachęcać do zgłębiania ich – podkreśla Maria Rosa, Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. - Sztuka zawsze, mniej lub bardziej bezpośrednio, jako pierwsza podnosiła niełatwe kwestie i zmuszała do zadawania sobie złożonych pytań, na które często nie ma jednoznacznych odpowiedzi. W pierwszym, instytucjonalnym naborze wybrane zostały projekty wystaw, które we frapujący sposób podnoszą takie kwestie jak potrzeba uważności czy docenienia kontaktu z naturą, ale też zachęcają odbiorców do działania poprzez podpowiadanie im, w jaki sposób mogą zmieniać wybrane aspekty naszej rzeczywistości - dodaje.

Szczęśliwie okazuje się, że chęć mówienia do publiczności o współczesnych wyzwaniach jest bardzo duża. Zakończył się już pierwszy nabór, w którym zostały wyłonione cztery wystawy do realizacji. Wyróżniono w ten sposób: poznańskie Centrum Kultury Zamek, z wystawą zbiorową traktującą o przemyśle fast fashion; krośnieńskie BWA realizujące wystawę Magdaleny Lazar, projektującą nieantagonistyczne związki między ziemskimi gatunkami; warszawski lokal_30 z wystawą podejmującą tematykę ekofeministyczną oraz kaliską Galerię im. Jana Tarasina, która zaprezentuje wystawę Teresy Starzec i Alicji Bielawskiej. Te cztery wystawy zostały wyłonione spośród kilkudziesięciu zgłoszonych, stojących na wysokim poziomie projektów.

Przed nami rozstrzygnięcia dotyczące zamkniętego już naboru dla artystek i artystów i ostatnia w tym roku - a druga już w tej edycji – tura naboru dla instytucji. Pierwsze dwa nabory i wielkie zainteresowanie Programem Dotacyjnym w ogóle, wskazują że istnieje silna potrzeba wśród artystek i artystów mówienia o współczesnym świecie. Program pomaga ten cel realizować.

Materiał przygotowany przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii.