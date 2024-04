Tylko w „Polityce”: 40 stron o sztuce na majówkę!

W niepewnych czasach ludzie zawsze uciekali w świat wrażliwości artystycznej. „Pomaga znaleźć trop wymykającej się nadziei” – przekonywał Jerzy Nowosielski.

Kwartalnik „Salon” o architekturze, wzornictwie i sztuce ma już ponad pięć lat, własną nagrodę za wnętrza użyteczności publicznej, przyznawaną w ramach Nagrody Architektonicznej POLITYKI, a teraz także wspólną z tygodnikiem publikację na majówkę. Całe 40 stron! Niesamowita okazja, by zainteresować naszym tytułem szersze grono. Z kilku obszarów tematycznych, które nas zajmują, wybrałam sztukę. W niepewnych czasach ludzie zawsze uciekali w świat wrażliwości artystycznej. „Pomaga znaleźć trop wymykającej się nadziei” – przekonywał Jerzy Nowosielski.

Zapraszamy do ogrodów piękna, parków niezwykłych rzeźb, do miast pełnych zadziwiających instalacji artystycznych. Im więcej oglądamy, tym więcej jesteśmy w stanie zobaczyć. Jan Dobkowski, jeden z ostatnich wspaniałych malarzy z pokolenia powojennego, wciąż aktywny zawodowo, opowiadał mi przed rokiem, jak ważne jest, by nie przestawać się dziwić. Tylko dzięki temu możemy odkrywać nowe i być twórczy.

Zgromadziliśmy w tym wydaniu fascynujące historie artystów i ich pomysły na działalność – ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, Francji i Polski. Wszystkie prezentowane projekty mają w sobie coś nierealnego i mistycznego. Przekierowują uwagę widza na mądrość natury. Z wiarą, że sztuka może uratować świat.

