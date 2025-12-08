Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Aneta Kyzioł
Aneta Kyzioł
8 grudnia 2025
Kultura

Zmarł Piotr Cieplak, ceniony reżyser, lubiany człowiek. Szukał duchowości w codzienności

8 grudnia 2025
Piotr Cieplak miał 65 lat. Piotr Cieplak miał 65 lat. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta
W niedzielę zmarł Piotr Cieplak, u którego nawet najbardziej gorzkie społeczne diagnozy miały (najczęściej) nutę ciepła, a komedie – podszewkę melancholii. Reżyser miał 65 lat.

Urodził się w Częstochowie, ukończył wiedzę o teatrze na warszawskiej Akademii Teatralnej i reżyserię w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Debiutował w 1989 r. sztuką „Jestem zabójcą” Fredry w Teatrze im. Horzycy w Toruniu. Przez ostatnie lata związany był z Teatrem Narodowym w Warszawie. Ważne spektakle wyreżyserował także m.in. w stołecznych teatrach Powszechnym, Studio i TR, a także we Wrocławskim Teatrze Współczesnym i Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy.

Teatralnym hitem lat 90. była jego głośna, dosłownie i w przenośni, inscenizacja XVI-wiecznego moralitetu „Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka (Wrocławski Teatr Współczesny i Teatr Dramatyczny w Warszawie). Z muzyką rockową graną na żywo przez zespół Kormorany, z Chrystusem mocującym się fizycznie ze złem i z aptekarzem Rubenem, który sprzedawał trzem Mariom wonności – w wykonaniu Adama Ferencego przypominał ówczesnych polskich rekinów biznesu, handlujących na ulicy ze „szczęk”.

Czytaj też: Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Termopile polskie” to była TA premiera Klaty

Kubuś z Godotem

Potem równie wielką popularnością cieszyło się i obrosło w legendę jego melancholijne i mądre odczytanie „Kubusia Puchatka” – „Kubuś P.” w Teatrze Studio (1999 r.) z Marią Peszek w tytułowej roli i Edytą Jungowską jako Prosiaczkiem. A także farsa Labiche'a „Słomkowy kapelusz” (Powszechny, 2005 r.), którą nieoczekiwanie podszył teatrem Becketta – do tego ostatniego wracał wielokrotnie, ostatnio wystawiając w grudniu 2023 r. w Teatrze Narodowym „Czekając na Godota” z Jerzym Radziwiłowiczem i Mariuszem Benoit. Na narodowej scenie zrealizował też m.in. „Narty ojca świętego” Jerzego Pilcha (2004 r.), ironicznych „Ułanów” Jarosława Marka Rymkiewicza (2018 r.), ponurego „Woyzecka” Büchnera (2020 r.) i jego rewers – rozśpiewany „Wieczór Trzech Króli, albo Co Chcecie” Szekspira (2021 r.).

W latach 1996–1998 dyrektorował artystycznie stołecznemu Teatrowi Rozmaitości (dziś TR), wpisując scenę w ówczesne przemiany społeczne – pod hasłem „najszybszy teatr w mieście” czy „teatr dla martensów”. Teatr Cieplaka zawsze był zanurzony w aktualnym czasie, z ducha obywatelski, ale z metafizycznym wymiarem i wiarą w człowieczeństwo.

Czytaj też: Kleczewska dla „Polityki”: Świat wygląda dziś na powtórkę lat 30. Każdy może stać się nielegalny

Teatr po PiS

W 2016 r., rok po wygranych przez PiS wyborach, zrealizował w Teatrze Narodowym spektakl „Suplement. Soplicowo – owocilpoS”, który wieńczył cykl czytań „Pana Tadeusza”. Był niemą, groteskową opowieścią o plemieniu, które wypisało się z teraźniejszości i rekonstruuje tradycje i rytuały, których sensu nie rozumie, kultywuje polskość rodem z „Pana Tadeusza”, ale bez wnikania w krytyczną wizję tam zawartą. Ten podszyty ksenofobią i kompleksami, egzotyczny skansen przyjeżdżają oglądać Europejczycy.

„Sam jestem z chłopa i nigdy nie miałem problemu z samoidentyfikacją, zawsze podrzędność była mi bliska. Ale jednak dzisiaj jestem zdezorientowany. Co to znaczy, gdy premier Polski wycofuje flagi Unii Europejskiej z tła, na którym wygłasza przemówienia do społeczeństwa? Ten sen, który, jak mi się wydawało, wszyscy śniliśmy, o byciu częścią Europy, że tam jest nasze oczywiste miejsce, nagle okazuje się snem tylko części społeczeństwa” – mówił „Polityce” przed premierą. Jednocześnie ta gorzka diagnoza społeczeństwa była pozbawiona prokuratorskiego tonu, podobnie jak cały teatr Cieplaka, chrześcijański z ducha, widzący w drugim człowieku brata.

Za pierwszych rządów PiS wystawił w warszawskim Teatrze Powszechnym równie gorzkie i mocne przedstawienie „Albośmy to jacy, tacy...” na podstawie „Wesela” Wyspiańskiego. Pokazywało Polaków skłóconych, walczących, ale też dawało nadzieję, że w przyszłości będą potrafili, tak jak rzeczywiste pierwowzory weselników z bronowickiej chaty, pracować wspólnie dla kraju.

Czytaj też: Od Nergala do Frljicia, czyli jak się sądzi polską sztukę. Takiej publikacji jeszcze nie było

Ludźmi bądźta!

Przez lata pisywał felietony na portalu Teatralny.pl, często relacjonując w nich swoje obserwacje, prowadzone z baru Marcinek na warszawskim Podwalu, blisko Akademii Teatralnej, gdzie wykładał. W jednym z nich opisywał wycieczkę gimnazjalistów, którym przewodnik pokazywał pomnik Małego Powstańca, zachęcał do robienia z nim selfie i mówił: „To dziecko było młodsze od was i nie wahało się oddać krwi”. Reakcją Cieplaka był apel do rodaków: „Ludzie! Białoszewskiego czytajta? Ludzie! Wyluzujta? Uśmiechnijta się? Obudźta? Koheleta oraz Ewangelię czytajta? A jeśli nie Ewangelią i Białoszewskim, to zdrowym rozsądkiem się kierujta? Albo normalnie, kurwa, miłością się kierujta?! Koty przygarniajta! Kotami bądźta! Ludźmi, a nie Polakami starajta się zostać, a wtedy i polskość się nakarmi!???”.

W 2014 r. wydał zbiór esejów „O niewiedzy w praktyce, czyli droga do Portugalii”. To opis podróży, którą odbył na swoje 50. urodziny, w wymiarze rzeczywistym i duchowym. W tym pierwszym chodzi o wyprawę rowerem do Portugalii. „Żeby dojechać rowerem z warszawskich Kabat do Lizbony, trzeba ciąć na Piaseczno, a potem przez Jazgarzew i dalej prosto na Grójec. Oto cała wiedza o geografii, która potrzebna jest na początku” – pisał w swoim stylu. Ta druga podróż obejmuje teologię i ogrodnictwo, które u Cieplaka wydają się połączone. To podróż przez „wiarę i zwątpienie”, rozmowa z ulubionymi dziełami i twórcami autora: Biblią, T. S. Eliotem, Samuelem Beckettem i Zbigniewem Herbertem. „Moje poglądy polityczne, niezbyt oryginalne, określiłbym za mądrzejszymi jako prawicowo-lewicowe, konserwatywno-postępowe oraz pobożno-antyklerykalne” – pisał.

Oprócz teatru i roweru jego pasją były drzewa – posadził i pielęgnował setki drzew i krzewów. Ten rodzaj ucieleśnionej metafizyki po nim zostanie.

Aneta Kyzioł

Aneta Kyzioł

Studiowała Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i podyplomowe dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Publikowała w branżowej prasie teatralnej. Czytelniczka „Polityki” od 16. roku życia, w redakcji od 2004 r. Pisze głównie o teatrze i telewizji, jest zastępczynią kierownika działu Kultury i współredaktorką działu Ludzie i style.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kto zrobił kanapki z hajsem? Czyli dlaczego Masłowska podgryza Helę Englert

    Michał Klimko

  2. Scarlett Johansson dla „Polityki”: Bardzo rzadko wpada mi w ręce tekst taki jak ten

    Janusz Wróblewski

  3. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Termopile polskie” to była TA premiera Klaty

    Aneta Kyzioł

  4. Recenzja filmu: „Norymberga”, reż. James Vanderbilt

    Janusz Wróblewski

  5. Polska branża gier w stagnacji. Czy nasze studia wykupią Chińczycy? Alarmujący raport

    Mateusz Witczak

Czytaj także

null
Kraj

Następca? Co się dzieje między Nawrockim a Kaczyńskim. Ten drugi na pewno ma kłopot

Karol Nawrocki po stu dniach prezydentury jest najpopularniejszym politykiem prawicy. Budowaniu jego pozycji pomaga ostry konflikt z rządem, ale też kłopoty w samym PiS. Prezydent do obrony polityków partii Kaczyńskiego się nie pali i dzięki temu zachowuje popularność wśród elektoratu Konfederacji czy braunistów.

Anna Dąbrowska
03.12.2025
null
Historia

Jak działał mózg nazisty? Psychiatrzy byli bezradni, doszli do niepokojących wniosków

Hollywoodzki film „Norymberga”, który właśnie wchodzi na ekrany polskich kin, śledzi relacje między nazistami i badającymi ich psychiatrami. Lekarze chcieli odkryć naturę zła.

Tomasz Targański
30.11.2025
null
Nauka

Kto w Polsce bezprawnie zabija wilki? I po co? Myśliwi są coraz lepiej wyposażeni

Co kilkadziesiąt godzin ginie w Polsce wilk zastrzelony z broni palnej. Bo podobno wilki pustoszą łowiska. Tymczasem myśliwi w ciągu roku zabijają pół miliona saren i jeleni. Setki tysięcy dzików. Dziesiątki tysięcy lisów. Wilki nie są winne. O tym, co się dzieje w lasach, opowiada biolożka prof. Sabina Pierużek-Nowak.

Jędrzej Winiecki
30.11.2025
null
Kraj

Ziobrowie na wygnaniu. Jak sobie poradzą? „Trafiło ich. Ale mają plan B, już trwają zabiegi”

Zbigniew Ziobro wciąż nie wraca do Polski. Jaka przyszłość czeka byłego ministra sprawiedliwości i jego żonę Patrycję – do niedawna najbardziej wpływową parę polskiej polityki?

Anna Dąbrowska
25.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Domy złe, zaklęty krąg przemocy. Dlaczego film Smarzowskiego tak poruszył Polskę?

Anka nie dotrwała do końca filmu. Z kina wyszła 15 minut przed końcem „Domu dobrego”. – Wszystko mnie bolało. Czułam każdy kawałek ciała i rozpadałam się tak, jak ta dziewczyna na ekranie – mówi przekonana, że film Wojciecha Smarzowskiego i dyskusja, jaką wywołał, sprawi, że może przemoc całkiem nie zniknie, ale jej skala będzie mniejsza.

Katarzyna Kaczorowska
26.11.2025
null
Społeczeństwo

Demokalipsa? Polska staje się bezdzietna. Niektórych trendów już nie da się łatwo odwrócić

To zapowiedziana katastrofa: od dekad wiadomo, że nie ma już możliwości, by odwrócić spadkowy trend urodzeń, bo potencjalnych matek od dawna jest za mało. Tyle dzieci, ile potrzebuje ZUS, nie narodzą, nie ma szans. Wiadomo też, że wzrosną koszty opieki nad coraz liczniejszym i żyjącym coraz dłużej najstarszym pokoleniem.

Martyna Bunda
19.11.2025
null
Rynek

Skarby w elektrośmieciach. Powinny opuścić nasze domy. To dziś surowiec strategiczny

Polacy trzymają w domach blisko pół miliona ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. A to kopalnia cennych surowców, na które czekają miejscy górnicy.

Adam Grzeszak
24.11.2025
null
Społeczeństwo

Miłość do grobowej deski, ale konta osobne? W Polsce czasem wygrywa model hybrydowy

Polki i Polacy wierzą we wspólne życie do grobowej deski, ale we wspólne konto już niekoniecznie. Czy fakt, że mamy oddzielne konta, oznacza, że coś z nami jest nie tak?

Zbigniew Borek
15.11.2025
null
Kraj

PiS w defensywie. Rozmawiamy z politykami partii Kaczyńskiego. Oto co wynika z ich opowieści

To był dziwny rok dla PiS. Zaczął się od rozterek, czy Karol Nawrocki da sobie radę w kampanii prezydenckiej. Potem była euforia i nadzieja, że po zdobyciu Pałacu powrót do władzy jest tuż za rogiem. Aż przyszła jesienna chandra.

Wojciech Szacki
27.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną