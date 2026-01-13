Polska sekta, nadmorski kryminał i sekrety Kościoła. Najciekawsze audiobooki od Storytel na 2026 r.
Jak to zrobić? Zamiast sięgać po książkę, albo przeskakiwać między kanałami czy serialami, wystarczy wejść w aplikację Storytel i wybrać jedno z słuchowisk premium.
Słuchowisko to wyjątkowa produkcja - jest czymś pomiędzy audiobookiem, podcastem i filmem. To immersyjne doświadczenie, które wciąga słuchacza głęboko w akcję i emocje każdego z bohaterów. O ile w audiobookach na ogół mamy do czynienia z jednym głosem narratora, tak w słuchowiskach poprzez fabułę prowadzi zespół aktorów, uzupełniony ścieżką dźwiękową, niemal jak w kinowym hicie. To nie jedyne porównanie do filmu. Scenariusz, na którym opiera się przebieg wydarzeń słuchowiska, to tekst balansujący na granicy książki i skryptu filmu fabularnego. Dzięki temu wszystkiemu, słuchowisko staje się doskonałym doświadczeniem zarówno dla fanów klasycznych dzieł literatury, jak i dla widzów, szukających w filmach akcji szybkiego tempa rozwoju sytuacji.
Jeśli już zaciekawi was sama forma, jaką jest słuchowisko, warto poznać flagowe produkcje, które pomogą zanurzyć się w doświadczenie słuchania w przyjemny, a zarazem wciągający sposób. Co zatem wybrać? Dobrym punktem wyjścia są trzy produkcje Storytel Original: kryminał “Klangor. Słuchowisko”, thriller “Arka. Niebo” i true crime “Największe zbrodnie Kościoła. Anatomia Świętego Zła”.
Audio gratka dla serialomaniaków. “Klangor. Słuchowisko” przedstawia nową erę storytellingu
Tytuł „Klangor” dotychczas kojarzył się z popularną produkcją audiowizualną, uznaną za jeden z najważniejszych polskich seriali XXI w. Tuż przed premierą drugiego sezonu serialu w Storytel pojawił się “Klangor. Słuchowisko” (kliknij w tytuł, żeby posłuchać w Storytel). To nowa forma opowiedzenia znanej już historii - uzupełnia losy bohaterów, równocześnie stanowiąc niezależną opowieść, którą zrozumie nawet osoba spoza uniwersum serialu. Jest to tytuł z pogranicza kryminału i dramatu psychologicznego opowiadający o kryzysie rodzinnym, poczuciu winy i potrzebie odkupienia.
Wyjątkowa produkcja, w reżyserii Marcina Kardacha, stworzona z pomysłu Kacpra Wysockiego, Kirka Kjeldsena i Macieja Prykowskiego, angażuje słuchacza w sposób inny niż serial telewizyjny. Słuchowisko buduje napięcie poprzez audio - głos, efekty dźwiękowe - i rozgrywa się w wyobraźni odbiorcy. W rolach narratorów, obok Arkadiusza Jakubika, usłyszycie m.in. Magdalenę Czerwińską czy Mariusza Ostrowskiego.
Aby zagłębić się w losy skomplikowanych wewnętrznie bohaterów, wystarczy poświęcić niewiele więcej niż trzy godziny. Cała historia jest na tyle angażująca, że jej nasycenie odpowiada filmowi fabularnemu. Dzięki współpracy Storytel Original i CANAL+ możecie wsłuchać się w immersyjną fabułę mrocznego thrillera, mówiącą o zbrodni, tajemnicy, obsesji i problemach rodzinnych.
Sekta w polskiej rzeczywistości. Horror i dramat zamknięte w historii opartej na faktach
Intrygującą propozycją na rozpoczęcie nowego roku może być słuchowisko wydane w 2024 roku pt. “Arka. Niebo” (kliknij w tytuł, żeby posłuchać w Storytel). To historia, która wciąga słuchacza już od pierwszej sekundy. Scenariusz stworzony dzięki współpracy Jakuba Żulczyka i Piotr Rogoża, zrealizowany przez Marcina Kardacha, zyskał już szerokie uznanie krytyków. Jeśli jeszcze nie znacie tej produkcji, warto to zmienić. Jej twórcy opierali się na faktycznych wydarzeniach, przedstawiając socjologiczne i psychologiczne aspekty, wpływające na człowieka podczas funkcjonowania w zamkniętej społeczności. Punktem wyjścia twórców była polska sekta “Niebo” - podobnie jak w przypadku popularnego obecnie serialu HBO Max “Niebo. Rok w piekle”.
“Arka. Niebo” to opowieść o sekcie, z pogranicza thrillera i horroru. Dziennikarz Michał Kutera (w tej roli Jakub Gierszał) pewnego dnia otrzymuje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje kasety. Zapisane są na nich szczegóły śledztwa prowadzonego wiosną 1995 roku przez reporterkę Ewę Latecką w sprawie sekty Arka, aktywnej na terenie miejscowości Niebo Podlaskie. Nagrania pochodzą z okresu przed zaginięciem wszystkich członków sekty razem z charyzmatycznym liderem Lesławem Tejkorem, ale też samej Lateckiej. Z tą mroczną sprawą Michał Kutera związany jest osobiście - członkowie sekty byli podejrzani o zamordowanie jego ojca. Podejmuje się on wznowienia śledztwa sprzed trzech dekad, jednak szybko okazuje się to niebezpiecznym zadaniem…
Mroczne tajemnice z archiwów Kościoła. Historia, którą wciąż zna niewielu
Kolejną noworoczną propozycją od Storytel Original jest audiobook, z którego zadowoleni będą przede wszystkim odbiorcy zainteresowani historią religii i kościoła katolickiego. Ważne też, żeby mieli wytrwałość na treści drastyczne, wstrząsające. Nie brakuje ich bowiem w produkcji pt. “Największe zbrodnie Kościoła. Anatomia Świętego Zła” (kliknij w tytuł, żeby posłuchać w Storytel). Audiobook ten miał swoją premierę w listopadzie 2025 roku, podobnie jak książka pt. “Imperium grzechu. Kronika zbrodni Kościoła”. Autorami książki są Arkadiusz Stempin (adwokat, publicysta i pisarz) oraz Artur Nowak (adwokat, publicysta i pisarz). Drugi z nich we współpracy ze Storytel stworzył audioprodukcję, będącą integralną częścią książki. To kilkuodcinkowy podcast, zmontowany w czterogodzinne słuchowisko. Poznajemy w nim kilka naprawdę mrocznych tajemnic Kościoła katolickiego.
“Największe zbrodnie Kościoła. Anatomia Świętego Zła” to zbiór historii, z których każda mogłaby być oddzielnym kryminałem, ale razem tworzą one panoramiczną opowieść o świętym złu, które przez wieki rosło w cieniu wiary i ołtarza. Wsłuchując się w ten tytuł usłyszycie m.in. o najstraszliwszej machinie tortur Kościoła, założycielu zakonu i jednym z najbardziej bezkarnych przestępców seksualnych XX wieku, czy o dramacie dzieci księży, które nigdy nie miały prawa istnieć w oczach własnych ojców. To opowieści pełne przemocy i niechlubnych sekretów, dające szerokie pole do przemyśleń.
Storytel stawia na transmedialne opowiadanie historii. To nowe doświadczenie dla odbiorców kultury
Od pewnego czasu wśród fanów literatury rozprzestrzenia się trend czytania e-booków i wsłuchiwania się w audiobooki, gdzie przez historię prowadzi jeden lektor. Teraz kultura wchodzi na nowe, sprawdzone już lądy. Jako odbiorcy coraz bardziej skomplikowanych dzieł kultury, dostajemy nowe narzędzia, by intensyfikować swoje przeżycia. Jednym z nich z pewnością jest słuchowisko. To przestrzeń definiowana jako transmedialne podejście do storytellingu, będąca czymś na pograniczu audiobooka i produkcji audiowizualnych. Wsłuchując się w treść i efekty słuchowiska, mamy poczucie, jakby serial łączył swoje siły ze starannie wyselekcjonowaną literaturą.
Dlaczego warto postawić na słuchowiska wraz z początkiem 2026 roku? Poza opisanymi w tym artykule zaletami - wielogłosowości, immersyjności i wyjątkowości formatu historii - istnieje jeszcze jeden kluczowy argument: słuchowisko to opowieść, uzupełniająca pustkę dla fanów danej produkcji - czy to książki czy serialu. Z drugiej strony przebieg słuchowiska konstruowany jest tak, aby trafić do wszystkich. Nie trzeba więc znać całego uniwersum, by w zaciszu swojego domu, albo w gwarze miejskich ulic, wsłuchać się w te wyjątkowe tytuły. Słuchowisko stanowi doskonałą niezależną historię lub start drogi z szerszą historią. W tym przypadku nie trzeba wybierać od razu. Wystarczy kliknąć “Słuchaj” w aplikacji Storytel i dać się zanurzyć w świecie ulubionych opowieści.
