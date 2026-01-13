Polska sekta, nadmorski kryminał i sekrety Kościoła. Najciekawsze audiobooki od Storytel na 2026 r.

Styczeń to dla wielu nowy początek, czas wielkich zmian i prób silnej woli. Inni starają się traktować ten zimowy miesiąc jako pozbawiony wyjątkowości, by uniknąć narzucania sobie presji do życiowych zmian. Zarówno dla jednych, jak i dla drugich, pierwszy miesiąc nowego roku może być dobrą okazją na kulturowe odświeżenie.

Jak to zrobić? Zamiast sięgać po książkę, albo przeskakiwać między kanałami czy serialami, wystarczy wejść w aplikację Storytel i wybrać jedno z słuchowisk premium. Słuchowisko to wyjątkowa produkcja - jest czymś pomiędzy audiobookiem, podcastem i filmem. To immersyjne doświadczenie, które wciąga słuchacza głęboko w akcję i emocje każdego z bohaterów. O ile w audiobookach na ogół mamy do czynienia z jednym głosem narratora, tak w słuchowiskach poprzez fabułę prowadzi zespół aktorów, uzupełniony ścieżką dźwiękową, niemal jak w kinowym hicie. To nie jedyne porównanie do filmu. Scenariusz, na którym opiera się przebieg wydarzeń słuchowiska, to tekst balansujący na granicy książki i skryptu filmu fabularnego. Dzięki temu wszystkiemu, słuchowisko staje się doskonałym doświadczeniem zarówno dla fanów klasycznych dzieł literatury, jak i dla widzów, szukających w filmach akcji szybkiego tempa rozwoju sytuacji. Jeśli już zaciekawi was sama forma, jaką jest słuchowisko, warto poznać flagowe produkcje, które pomogą zanurzyć się w doświadczenie słuchania w przyjemny, a zarazem wciągający sposób. Co zatem wybrać? Dobrym punktem wyjścia są trzy produkcje Storytel Original: kryminał "Klangor. Słuchowisko", thriller "Arka. Niebo" i true crime "Największe zbrodnie Kościoła. Anatomia Świętego Zła".

Audio gratka dla serialomaniaków. “Klangor. Słuchowisko” przedstawia nową erę storytellingu Tytuł „Klangor” dotychczas kojarzył się z popularną produkcją audiowizualną, uznaną za jeden z najważniejszych polskich seriali XXI w. Tuż przed premierą drugiego sezonu serialu w Storytel pojawił się “Klangor. Słuchowisko” (kliknij w tytuł, żeby posłuchać w Storytel). To nowa forma opowiedzenia znanej już historii - uzupełnia losy bohaterów, równocześnie stanowiąc niezależną opowieść, którą zrozumie nawet osoba spoza uniwersum serialu. Jest to tytuł z pogranicza kryminału i dramatu psychologicznego opowiadający o kryzysie rodzinnym, poczuciu winy i potrzebie odkupienia. Wyjątkowa produkcja, w reżyserii Marcina Kardacha, stworzona z pomysłu Kacpra Wysockiego, Kirka Kjeldsena i Macieja Prykowskiego, angażuje słuchacza w sposób inny niż serial telewizyjny. Słuchowisko buduje napięcie poprzez audio - głos, efekty dźwiękowe - i rozgrywa się w wyobraźni odbiorcy. W rolach narratorów, obok Arkadiusza Jakubika, usłyszycie m.in. Magdalenę Czerwińską czy Mariusza Ostrowskiego. Aby zagłębić się w losy skomplikowanych wewnętrznie bohaterów, wystarczy poświęcić niewiele więcej niż trzy godziny. Cała historia jest na tyle angażująca, że jej nasycenie odpowiada filmowi fabularnemu. Dzięki współpracy Storytel Original i CANAL+ możecie wsłuchać się w immersyjną fabułę mrocznego thrillera, mówiącą o zbrodni, tajemnicy, obsesji i problemach rodzinnych.

Sekta w polskiej rzeczywistości. Horror i dramat zamknięte w historii opartej na faktach Intrygującą propozycją na rozpoczęcie nowego roku może być słuchowisko wydane w 2024 roku pt. “Arka. Niebo” (kliknij w tytuł, żeby posłuchać w Storytel). To historia, która wciąga słuchacza już od pierwszej sekundy. Scenariusz stworzony dzięki współpracy Jakuba Żulczyka i Piotr Rogoża, zrealizowany przez Marcina Kardacha, zyskał już szerokie uznanie krytyków. Jeśli jeszcze nie znacie tej produkcji, warto to zmienić. Jej twórcy opierali się na faktycznych wydarzeniach, przedstawiając socjologiczne i psychologiczne aspekty, wpływające na człowieka podczas funkcjonowania w zamkniętej społeczności. Punktem wyjścia twórców była polska sekta “Niebo” - podobnie jak w przypadku popularnego obecnie serialu HBO Max “Niebo. Rok w piekle”. “Arka. Niebo” to opowieść o sekcie, z pogranicza thrillera i horroru. Dziennikarz Michał Kutera (w tej roli Jakub Gierszał) pewnego dnia otrzymuje tajemniczą przesyłkę, w której znajduje kasety. Zapisane są na nich szczegóły śledztwa prowadzonego wiosną 1995 roku przez reporterkę Ewę Latecką w sprawie sekty Arka, aktywnej na terenie miejscowości Niebo Podlaskie. Nagrania pochodzą z okresu przed zaginięciem wszystkich członków sekty razem z charyzmatycznym liderem Lesławem Tejkorem, ale też samej Lateckiej. Z tą mroczną sprawą Michał Kutera związany jest osobiście - członkowie sekty byli podejrzani o zamordowanie jego ojca. Podejmuje się on wznowienia śledztwa sprzed trzech dekad, jednak szybko okazuje się to niebezpiecznym zadaniem…