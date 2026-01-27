Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Materiał promocyjny
27 stycznia 2026
Kultura

Co znalazłem w górach. Wstrząsające świadectwo ocalałych z katastrofy lotniczej w Andach wreszcie w polskim przekładzie

27 stycznia 2026
. . Adriana Vierci / mat. pr.
Historia feralnego lotu 571 Urugwajskich Sił Powietrznych trafiła na pierwsze strony światowej prasy z dwumiesięcznym opóźnieniem. Po 72 dniach od wypadku dwóch rozbitków dotarło do cywilizacji, niosąc ze sobą szokującą wiadomość

Szesnaście osób przeżyło zderzenie samolotu ze skałami andyjskiej kordyliery i przetrwało dziesięć zimowych tygodni na wysokości ponad 3500 m n.p.m. Śnieżne Bractwo to wyczerpujące, literackie świadectwo tej dramatycznej historii.

Los chciał, że nie poleciałem z nimi

Pablo Vierci w latach siedemdziesiątych był uczniem katolickiego liceum Stella Maris w Montevideo. W owładniętym futbolową obsesją Urugwaju placówka wyróżniała się propagowaniem innej dyscypliny, która miała wzmacniać w uczniach ducha wytrwałości i wierności szlachetnym zasadom – rugby. Vierci, miłośnik historii i kina, nie należał ani do najlepszych, ani do najbardziej zapalonych rugbystów. Szybko zyskał lekko prześmiewczy przydomek „pisarz”. Kiedy w 1972 roku drużyna absolwentów, Old Christians, szykowała się do wyjazdowego meczu w chilijskim Santiago, młody Pablo nie znalazł się w składzie grupy. Pożegnał kilkunastu kolegów – wrócić do domu miała jedynie garstka.

W piątek trzynastego października 1972 roku urugwajski samolot zniknął z radarów, przelatując nad Andami na granicy Argentyny i Chile. Poszukiwania rozbitków trwały osiem dni. Po ich upływie służby ratownicze zawiesiły akcję, zdając sobie sprawę z bezlitosnego faktu – w historii katastrof lotniczych w Andach nie odnotowano ani jednego ocalenia. Co więcej, w górach wciąż trwała zima – szanse na przeżycie tak wielu dni na wysokości kilku tysięcy metrów nad poziomem morza uznano za zerowe. Niemal dwa miesiące później do chilijskiego podnóża gór dotarło dwóch pasażerów feralnego lotu. Twierdzili, że w górach na pomoc czeka nadal czternaście osób.

.Adriana Vierci/mat. pr..

Żywiliśmy się ludzkim mięsem

Samolot Fairchild FH-227D rozbił się o grań, a połowa kadłuba zjechała po śniegu do Doliny Łez, leżącej około 900 metrów poniżej szczytu niezdobytego wówczas czterotysięcznika Mount Seler. W październiku 1972 roku, pod koniec andyjskiej zimy, krajobraz, który ukazał się rozbitkom, przypominał śnieżną pustynię otoczoną skalno-lodowym horyzontem. Grupa szybko zorganizowała się w nowej rzeczywistości pod wodzą kapitana drużyny Marcelo Péreza – studenci medycyny opatrywali rannych, silniejsi wynosili ciała zmarłych z wraku, słabsi sortowali porozrzucane wszędzie bagaże w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby okazać się przydatne. Ci ostatni znaleźli osiem tabliczek czekolady, trzy słoiczki dżemu, puszkę małży, opakowanie migdałów, kilka daktyli i odrobinę suszonych śliwek. Upadek maszyny i pierwszą noc w Andach przeżyło dwadzieścia osiem osób. Potrzeby energetyczne na tej wysokości, przy tak niskich temperaturach, były ogromne, a jedzenie skończyło się po tygodniu, pomimo utrzymywania głodowych porcji. Ocaleli zaczęli zjadać bawełniane wypełnienia siedzeń i skórzane ubrania. Jedenastego dnia, gdy student politechniki Roy Harley zdołał naprawić przenośne radio, do grupy dotarły wiadomości z dołu – akcja poszukiwawcza została zawieszona do czasu grudniowej odwilży, gdy łatwiej będzie odnaleźć biały wrak na skalnym tle. Pomoc nie nadejdzie – jeśli mieli przeżyć, musieli zacząć zjadać ciała zmarłych.

.Adriana Vierci/mat. pr..

Wątek kanibalizmu wstrząsnął mediami całego świata, kiedy po powrocie ocalałych informacje o szczegółach ich przeżycia zaczęły wydostawać się poza krąg najbliższych osób. Do dziś to najbardziej kontrowersyjny i wymagający największej delikatności temat związany z katastrofą. Wielu ocalałych postanowiło nigdy publicznie nie wypowiadać się na temat dwóch miesięcy spędzonych we wraku. Inni obrali zupełnie inną drogę, dzieląc się swoimi doświadczeniami w trakcie wykładów i prelekcji. Kiedy Pablo Vierci po niemal trzydziestu latach postanowił spisać historię swoich kolegów, postawił dwa warunki. Po pierwsze – musi sam udać się do Doliny Łez i spędzić w niej tyle czasu, ile tylko zdoła. Po drugie – w projekcie muszą wziąć udział wszyscy ocalali. Dzięki temu Śnieżne Bractwo jest najpełniejszym, najbardziej rzetelnym i szczerym świadectwem tego, co wydarzyło się w Andach.

Największym atutem książki jest jej konstrukcja, balansująca między wnikliwym, reporterskim opisem wydarzeń końca 1972 roku a pierwszoosobowymi relacjami wszystkich szesnastu ocalałych. Vierci, jako szkolny kolega wielu z nich, nie tylko miał w sobie wystarczające pokłady empatii, by zrozumieć konieczność oddania głosu rozbitkom, ale także potrafił otworzyć ich serca i usta – również tych, którzy na trzydzieści lat zamilkli. Siła wynikająca z połączenia tych siedemnastu głosów sprawia, że Śnieżne Bractwo robi ogromne wrażenie. Netflixowa produkcja, która powstała na podstawie dzieła Vierciego, na poziomie zarówno informacyjnym, jak i emocjonalnym zdaje się być jedynie namiastką tego wstrząsającego świadectwa. Dramaturgiczne wymogi filmu, który mimo wszystko faworyzuje indywidualne punkty widzenia oraz tworzy bohaterów pierwszego i drugiego planu, zacierają najważniejszą cechę Śnieżnego Bractwa – jego wielogłosowy charakter.

Juan Antonio Bayona, Vierci PabloSergi Villacampa/mat. pr.Juan Antonio Bayona, Vierci Pablo

Postanowiłem, że umrę w Wigilię Bożego Narodzenia

Jeśli świadectwa ocalałych łączy jakiś wspólny element, to jest nim zgoda, że w „śnieżnym bractwie” nikt nie był ważniejszy – nie było bohaterów i statystów. Niezależnie od tego, czy należało się do „grupy kadłubowej”, czyli rannych, którzy nie byli w stanie wydostać się z wnętrza maszyny, czy do jednej z „grup ekspedycyjnych”, czyli tych, którzy kilkukrotnie próbowali przedostać się przez Andy do cywilizacji – przeżycie wszyscy zawdzięczają wszystkim. Drugim wątkiem jest przekonanie, że historia katastrofy nie może być wyłącznie historią ocalałych. O ile po powrocie szesnastu rozbitków media okrzyknęły losy pasażerów Fairchilda mianem Cudu w Andach, nie można zapomnieć, że przez 72 dni od rozbicia się samolotu obowiązywała nazwa Tragedia w Andach. Dla rodzin tych, którzy nie przetrwali, drugie określenie pozostało adekwatne na zawsze. Zresztą nie tylko dla nich. Nando Parrado, który przetrwał katastrofę, stracił na pokładzie matkę i siostrę – ta druga zmarła w jego objęciach dziewiątego dnia życia we wraku. Liliana Methol zmarła pod lawiną, która zasypała kadłub siedemnaście dni po katastrofie – jej mąż Javier przeżył. Mając usta na zewnątrz, a resztę ciała unieruchomioną przez śnieg, czuł ostatnie rozpaczliwe ruchy żony pod powierzchnią. Większość ocalałych pożegnała się z przyjaciółmi, których ciała zmuszeni byli jeść.

Śnieżne Bractwo to nie tylko zbiór wstrząsających danych na temat dramatu pasażerów i załogi lotu 571. To przede wszystkim pełen empatii, wnikliwy wgląd we wnętrza osób, które przeżyły, oraz pełen szacunku hołd dla tych, którzy zostali w Andach. Tekst wprowadza czytelnika w zawiły świat umysłu na skraju życia – pełnego rezygnacji i skłonności do impulsywnej brawury, ale też nadziei i nieograniczonej troski o swoich bliskich. Pod sensacyjną historią, pełną tragicznych i cudownych zwrotów akcji, kryje się opowieść o lojalności, szlachetności i nadludzkiej wrażliwości na innych. Nic dziwnego, że dla ocalałych najistotniejszym elementem tej historii jest wspólnota. Ci, którzy tracili wiarę i chęć do życia, motywowani byli przez tych, którzy akurat wspinali się na szczyt determinacji, by przetrwać. Role odwracały się nieustannie, a ci, którzy byli najsilniejsi jednego dnia, kolejnego mogli znaleźć się na krawędzi – przez nieprzemyślaną decyzję o wyprawie w góry lub niespodziewaną lawinę.

O locie Fairchilda powstawały już książki oraz filmy fabularne i dokumentalne, ale trudno wyobrazić sobie lepszą osobę do opowiedzenia tej historii niż Pablo Vierci. Absolwent Stella Maris, mieszkaniec dzielnicy Carrasco, człowiek, którego życie – jak w przypadku wielu osób z jego społeczności – dzieli się na „przed” i „po” katastrofie. Dzięki jego wyjątkowej pozycji Śnieżne Bractwo to nie tania sensacja ani relacja ciekawskiego widza. To bliska perspektywa – relacja spisana z czułością i troską zarówno o ocalałych, jak i o zmarłych. Napisana nie dla gapiów, lecz – jak głosi dedykacja – dla przyjaciół: przed, w trakcie i na zawsze.

Materiał płatny Wydawnictwa JK/Feeria.

Polityka 5.2026 (3549) z dnia 27.01.2026; Materiał promocyjny; s. 12

Materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kultura

  1. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Father Mother Sister Brother”, czyli Jarmusch w wersji senioralnej

    Bartek Chaciński

  2. Oscary 2026 będą przełomowe. Cieszą dwie nominacje dla Polaków. „Grzesznicy” rozbili bank

    Janusz Wróblewski

  3. Michel Franco, twórca „Dreams”: Kiedy Ameryka patrzy na Meksyk, widzi coś, czego pragnie

    Janusz Wróblewski

  4. Melchior Wańkowicz, wielki influencer, żywy magnetofon. Własne życie sprzedawał jako produkt

    Justyna Sobolewska

  5. Kulturalnie polecamy i ostrzegamy. „Noce i dnie” według Netflixa. Da się pobić wersję Antczaka?

    Aneta Kyzioł

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama