Anyma i świat „ÆDEN” – od Gizy i Vegas po Gdańsk. Futurystyczne widowisko i nowa mitologia muzyki elektronicznej

W świecie muzyki elektronicznej coraz trudniej mówić o „koncertach”. W przypadku Anymy właściwszym słowem jest widowisko – albo nawet projekt światotwórczy, w którym dźwięk, obraz i narracja funkcjonują na równych prawach.

Ogłoszona właśnie światowa trasa „ÆDEN” w 2026 roku – wraz z letnią rezydencją w [UNVRS] na Ibizie – to kolejny rozdział tej konsekwentnie rozwijanej wizji. W sierpniu artysta zaprezentuje ją również w Polsce: 8 sierpnia 2026 roku wystąpi w Gdańsku, w przestrzeni Stoczni.

Anyma, czyli Matteo Milleri, nie działa jak klasyczny DJ ani nawet producent z ambicjami scenicznymi. Jego projekt od początku funkcjonuje raczej jak reżyserska konstrukcja świata – z własną mitologią, ikonografią i dramaturgią. „ÆDEN” wpisuje się w ten porządek: futurystyczne science fiction splata się tu z echem dawnych mitów, a wizualna opowieść nie ilustruje muzyki, lecz ją współtworzy. Zapowiedź projektu – teaser wideo – odsłania estetykę balansującą między cyfrową utopią a archaicznym rytuałem.

Nieprzypadkowo najważniejsze momenty ostatnich lat w karierze Anymy rozgrywały się w miejscach o niemal symbolicznej skali. W 2024 roku artysta został pierwszym twórcą muzyki elektronicznej z rezydencją w Sphere w Las Vegas – futurystycznej, multimedialnej arenie zaprojektowanej jako totalne doświadczenie audiowizualne. Jego „The End of Genesys” przyciągnęło tam łącznie 200 tysięcy widzów podczas 12 wydarzeń, funkcjonując niemal jak współczesna opera cyfrowa.

Rok później Anyma przeniósł swoją narrację w zupełnie inny porządek czasowy: pod Wielkie Piramidy w Gizie, gdzie zaprezentował dwuczęściowe widowisko „Quantum”. Zderzenie futurystycznego języka elektroniki z jednym z najbardziej archaicznych symboli ludzkiej cywilizacji nie było jedynie efektownym gestem. W twórczości Anymy to właśnie napięcie między technologią a mitem, przyszłością a przeszłością, staje się osią znaczeń. „ÆDEN” wydaje się naturalnym rozwinięciem tej logiki – świata pomyślanego nie jako utopia technologiczna, lecz przestrzeń współistnienia.