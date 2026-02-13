Anyma i świat „ÆDEN” – od Gizy i Vegas po Gdańsk. Futurystyczne widowisko i nowa mitologia muzyki elektronicznej
Ogłoszona właśnie światowa trasa „ÆDEN” w 2026 roku – wraz z letnią rezydencją w [UNVRS] na Ibizie – to kolejny rozdział tej konsekwentnie rozwijanej wizji. W sierpniu artysta zaprezentuje ją również w Polsce: 8 sierpnia 2026 roku wystąpi w Gdańsku, w przestrzeni Stoczni.
Anyma, czyli Matteo Milleri, nie działa jak klasyczny DJ ani nawet producent z ambicjami scenicznymi. Jego projekt od początku funkcjonuje raczej jak reżyserska konstrukcja świata – z własną mitologią, ikonografią i dramaturgią. „ÆDEN” wpisuje się w ten porządek: futurystyczne science fiction splata się tu z echem dawnych mitów, a wizualna opowieść nie ilustruje muzyki, lecz ją współtworzy. Zapowiedź projektu – teaser wideo – odsłania estetykę balansującą między cyfrową utopią a archaicznym rytuałem.
Nieprzypadkowo najważniejsze momenty ostatnich lat w karierze Anymy rozgrywały się w miejscach o niemal symbolicznej skali. W 2024 roku artysta został pierwszym twórcą muzyki elektronicznej z rezydencją w Sphere w Las Vegas – futurystycznej, multimedialnej arenie zaprojektowanej jako totalne doświadczenie audiowizualne. Jego „The End of Genesys” przyciągnęło tam łącznie 200 tysięcy widzów podczas 12 wydarzeń, funkcjonując niemal jak współczesna opera cyfrowa.
Rok później Anyma przeniósł swoją narrację w zupełnie inny porządek czasowy: pod Wielkie Piramidy w Gizie, gdzie zaprezentował dwuczęściowe widowisko „Quantum”. Zderzenie futurystycznego języka elektroniki z jednym z najbardziej archaicznych symboli ludzkiej cywilizacji nie było jedynie efektownym gestem. W twórczości Anymy to właśnie napięcie między technologią a mitem, przyszłością a przeszłością, staje się osią znaczeń. „ÆDEN” wydaje się naturalnym rozwinięciem tej logiki – świata pomyślanego nie jako utopia technologiczna, lecz przestrzeń współistnienia.
Ogłoszona światowa trasa „ÆDEN” obejmie 12 krajów Azji, Bliskiego Wschodu, Australii i Europy. Jej premiera odbędzie się podczas headlinerskiego występu Anymy na Coachelli, po czym widowisko trafi na największe sceny plenerowe i arenowe. Jednym z przystanków będzie Polska – koncert w Gdańsku wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend lokowania monumentalnych, audiowizualnych produkcji elektronicznych w przestrzeniach poprzemysłowych, gdzie architektura staje się częścią narracji.
Równolegle artysta ogłosił powrót na Ibizę. Od czerwca do września 2026 roku świat „ÆDEN” zagości w [UNVRS] – największym klubie na świecie – w ramach pełnej letniej rezydencji. To kontynuacja wydarzeń z 2025 roku, które wyprzedały się w całości, potwierdzając, że projekt Anymy funkcjonuje dziś na styku kultury klubowej, sztuki widowiskowej i popkulturowego mainstreamu.
Nowy etap kariery zbiega się z premierą albumu „The End Of Genesys Deluxe” (Afterlife/Interscope), domykającego trylogię rozpoczętą w 2023 roku. Motywy technologii, natury, człowieczeństwa i współistnienia, obecne w całym cyklu „Genesys”, wykraczają tu poza warstwę dźwiękową. Album – podobnie jak live show – jest częścią większej narracji, w której muzyka staje się jednym z elementów całościowego doświadczenia.
W świecie, w którym koncerty coraz częściej przypominają powtarzalne formaty, Anyma konsekwentnie buduje własną architekturę sensu. „ÆDEN” nie jest tylko kolejną trasą, lecz kolejną odsłoną świata, który istnieje zarówno na scenie, jak i w wyobraźni odbiorców. Gdański przystanek tej podróży wpisuje Polskę w mapę współczesnych, najbardziej ambitnych projektów audiowizualnych muzyki elektronicznej.
Materiał przygotowany przez Refactore i Loco Motion.