Kultura

Kwiato-stany. Wyjątkowa wystawa o kwiatach jako zwierciadłach emocji

3 marca 2026
Alex Urban, Zerwany kwiatuszek 2025, olej na płótnie, 80 x 60 cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Leto Alex Urban, Zerwany kwiatuszek 2025, olej na płótnie, 80 x 60 cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Leto mat. pr.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza na wystawę Kwiato-stany, która jest opowieścią o kwiatach jako silnych symbolach emocji, pamięci i kulturowych znaczeń.

Wystawa „Kwiato-stany” wyrasta z napięcia: między tym, co widzialne, a tym, co ukryte. Między pięknem a ciężarem znaczeń. Kwiat – pozornie niewinny motyw – od wieków pełni rolę medium pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym doświadczeniem człowieka. Jest znakiem, który mówi więcej, niż jesteśmy gotowi wypowiedzieć wprost.

Kwiaty są jednymi z najsilniejszych symboli, jakie stworzył człowiek. Towarzyszą nam w momentach granicznych – narodzinach, miłości, pożegnaniach, śmierci. Potrafią wywoływać radość, ale i ból. Są obietnicą, gestem czułości, ale też znakiem końca. W historii sztuki kwiaty często pojawiały się jako przypomnienie o przemijaniu – w martwych naturach typu vanitas zwiędnięty tulipan czy opadający płatek róży był cichym memento: piękno trwa krótko, życie jest kruche. Biała lilia, symbol czystości i duchowości, niosła jednocześnie zapowiedź śmierci i transcendencji. Chryzantemy niosą ze sobą ciężar żałoby, róża – mimo swojej doskonałej formy – przypomina o kolcach, o bólu wpisanym w piękno.

Krzysztof Grzybacz, Colour of the eyes 2022, fot. archiwum artystyArch. pryw.Krzysztof Grzybacz, Colour of the eyes 2022, fot. archiwum artysty

„Kwiato-stany” to opowieść o stanach emocjonalnych, jakie kwiaty w nas wywołują, ale także o stanach, które symbolizują. O kwiecie jako narzędziu komunikacji – często nieświadomej, czasem opresyjnej. Kwiaty bywają formą nacisku: wręczane „z obowiązku”, jako gest, który ma coś przykryć, zagłuszyć, wywrzeć wpływ. Potrafią maskować przemoc, manipulację, oczekiwanie wdzięczności. Ich estetyczna forma bywa zasłoną dla tego, co niewygodne, trudne, nieprzepracowane.

Są również kwiaty trujące – piękne i śmiertelne jednocześnie. Tworzą stany choroby, halucynacji, odurzenia, a czasem śmierci. Natura, którą idealizujemy, odsłania tu swoją ambiwalencję: to, co zachwyca, może jednocześnie niszczyć. Kwiat przestaje być symbolem harmonii, a staje się znakiem zagrożenia, utraty kontroli, przekroczenia granicy między przyjemnością a bólem.

Marcin Janusz, Człowiek z cukru 2025, 120x150cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Letomat. pr.Marcin Janusz, Człowiek z cukru 2025, 120x150cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Leto

Na wystawie pojawiają się także kwiaty, które nie istnieją. Są projekcjami, wyobrażeniami, próbą uchwycenia emocji, dla których nie ma botanicznego odpowiednika. Kwiaty jako stan psychiczny, jako obraz wewnętrzny – niemożliwy do zerwania, ale możliwy do namalowania, wyrzeźbienia, wyobrażenia. To kwiaty pamięci, lęku, pożądania, żalu – rosnące nie w ziemi, lecz w ciele i umyśle.

W pracach prezentowanych artystów kwiat staje się nie tylko motywem, lecz narzędziem opisu człowieka. U Ewy Goral pozorna delikatność formy maskuje niepokojące, pełne symboli, erotyczne florystyczne mikroświaty. U Martyny Czech kwiat może być jak rana – intensywny, cielesny, bolesny. U Krzysztofa Grzybacza natura bywa polem duchowego napięcia, a nie sielanki. U Edwarda Dwurnika kwiaty stają się wizją najgłębszych pokładów niepokoju. Pojawiają się także formy surrealistyczne – jak u Erny Rosenstein czy Henryka Błachnio — które rozbrajają patos florystycznych symboli, wprowadzając ironię, absurd i nieoczywistość.

Maurycy Gomulicki, Tamarix de Sauvage z serii Wild Life 2025, druk pigmentowy na papierze, 120 x 120 cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Letomat. pr.Maurycy Gomulicki, Tamarix de Sauvage z serii Wild Life 2025, druk pigmentowy na papierze, 120 x 120 cm, fot. dzięki uprzejmości Galerii Leto

„Kwiato-stany” nie są wystawą o kwiatach jako dekoracji. To wystawa o tym, co w nas zostaje, kiedy kwiat zwiędnie. O emocjach, które nie mają zapachu, ale są równie intensywne. O pamięci, która — jak tamten bukiet białych kalii — potrafi powracać po latach w nieoczekiwanym momencie. Bo kwiat nigdy nie jest tylko kwiatem. Jest stanem.

Wystawa czynna od 20.03 do 17.05.2026 roku

Kurator wystawy: Paweł Witkowski

Ekspozycję można oglądać od wtorku do piątku od 10.00 do 18.00, sobota – niedziela od 12.00 – 18.00

W soboty wstęp na wystawy bezpłatny!

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, ul. Mikołaja Kopernika 1.

www.mcswelektrownia.pl

YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UC4IlmT0Ol7MQ9klAfzPyUGQ

FACEBOOK: https://www.facebook.com/mcswe24

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/mcsw_elektrownia_official/

