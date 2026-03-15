Oscary 2026 rozdane! „Jedna bitwa po drugiej” wygrywa, Polak ze statuetką. To była noc niespodzianek
„Jedna bitwa po drugiej” Paula Thomasa Andersona otrzymała 13 nominacji, które przełożyły się w nocy na sześć Oscarów (najlepszy film, reżyseria, scenariusz adaptowany, drugoplanowa rola męska, montaż i casting). „Grzesznicy” Ryana Cooglera otrzymali cztery statuetki (pierwszoplanowa rola męska, scenariusz oryginalny, zdjęcia i muzyka) przy rekordowej liczbie nominacji (16).
Szybko stało się jasne, że z obu worków nie wysypią się wszystkie Oscary, choć te uznawane za najważniejsze – dla filmu roku i za reżyserię – przypadły twórcom „Jednej bitwy po drugiej”. Akademia obdzieliła twórców nagrodami demokratycznie, ale można mówić o pominiętych i przegranych: „Wielki Marty” (reż. Josh Safdie) nie ugrał niczego (9 nominacji). „Frankenstein” Guillerma del Toro (też 9) zdobył aż i tylko trzy wyróżnienia techniczne (kostiumy, charakteryzacja, scenografia). Piękna „Wartość sentymentalna” (znów 9 nominacji) Joachima Triera otrzymała Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Z jednym noc zakończyli twórcy „Hamneta” (pierwszoplanowa rola kobieca). Brzmi jak nagrody pocieszenia, podobnie jak wyróżnienia za dźwięk dla „F1” z Bradem Pittem czy za efekty specjalne dla najnowszej odsłony „Avatara”.
„Jeśli spojrzeć na precedensy z ostatnich dwóch dekad, Akademia częściej nagradzała ambitne widowiska w stylu Andersona: politycznie lub społecznie zaangażowane autorskie dramaty, postrzegane jako wyrazisty komentarz do współczesności. Produkcje gatunkowe, nawet te z ogromną liczbą nominacji, częściej kończyły sezon z nagrodami w kategoriach technicznych”, pisał przed oscarową nocą Janusz Wróblewski. „Grzesznicy” to horror, chociaż horror to tylko kostium dla opowieści o rasizmie i bluesie, z wampirami na drugim planie. Filmy są skrajnie różne, ale oba – w odmiennej konwencji i w różnych planach czasowych – portretują Amerykę z jej nieprzepracowanymi traumami.
A zatem Paul Thomas Anderson, autor kilku arcydzieł, odebrał wreszcie pierwszego Oscara, a nawet od razu dwa – za reżyserię i scenariusz. „Jedna bitwa po drugiej” nie ma może tej mocy co „Aż poleje się krew” czy „Magnolia”, ale Akademia lubi nagradzać za całokształt, jeśli jakieś okazje w przeszłości przespała. I miała dobre powody: film ma tempo i rozmach. Dzieła Thomasa Pynchona, do których nawiązuje, są do bólu aktualne.
„Jedna bitwa...” odebrała też przyznawanego pierwszy raz w historii Oscara za casting (Cassandra Kulukundis). Jak tłumaczyli ze sceny aktorzy i aktorki nominowanych filmów: to twórcy zwykle niewidzialni, a niezbędni i kluczowi, bo zdając się na instynkt, potrafią bezbłędnie dopasować twarz i charakter do roli. W jedną z takich ról wcielił się kapitalnie Sean Penn, zdobywca Oscara za drugoplanową rolę męską, nieobecny w Los Angeles.
Pierwszą statuetkę wieczoru odebrała Amy Madigan („Zniknięcia”), rozedrgana, jednocześnie roześmiana i wzruszona. Liczyła się w stawce i dostała po latach fantastyczną rolę (w takim sobie filmie), choć nagroda dla kina gatunkowego – patrz wyżej – i tak jest zaskoczeniem. Nagroda dla animacji „K-popowe łowczynie demonów” już takim zaskoczeniem nie była, to fenomen i absolutny przebój Netflixa. Nie dziwi, że statuetka dla najlepszej piosenki też trafiła do twórców k-popu.
Polski akcent: Oscara za krótkometrażową animację odebrał Maciek Szczerbowski, autor „The Girl Who Cried Pearls” (razem z Chrisem Lavisem). Trzymaliśmy kciuki również za Małgosię Turżańską („Hamnet”), ale nagrodę za kostiumy otrzymała ostatecznie Kate Hawley za „Frankensteina”.
Oscarowe rozstrzygnięcia skomentują dla Was w specjalnym wydaniu podkastu kulturalnego Katarzyna Czajka-Kominiarczuk („Zwierz popkulturalny”), Jakub Demiańczuk i Janusz Wróblewski. Zapraszamy koło południa na polityka.pl!
Oscary 2026: pierwszy raz w teatrze!
98. ceremonia rozdania Oscarów w Dolby Theatre w Los Angeles, królestwie Hollywood, przechodzi do historii. Imprezę drugi rok z rzędu poprowadził komik Conan O’Brien, który na otwarcie zaapelował o optymizm, bo czasy są chaotyczne i nieprzewidywalne. Ok. godz. 23:30 polskiego czasu rozpoczęła się tradycyjna transmisja z czerwonego dywanu (tu wkroczyli znawcy mody, warto odnotować nadreprezentację piór w kreacjach), a o północy zaczęła się zasadnicza część gali (tu wkroczyli krytycy i fani kina). Całość zakończyła się przed godz. 4. Niby prędzej niż zwykle, ale dłużyzn nie udało się uniknąć – to też już chyba część oscarowej tradycji.
Conan O’Brien spisał się fenomenalnie. Na początek zażartował, że jest ostatnim ludzkim gospodarzem oscarowej gali. W swoim stylu zachwycał się nominowanymi filmami, w jednym z nich zresztą wystąpił („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”). Powitał też m.in. szefa Netflixa („pierwszy raz w teatrze!”). „Od 2012 r. nie zdarzyło się, żeby żaden Brytyjczyk i żadna Brytyjka nie zostali nominowani w kategoriach najlepszy aktor / najlepsza aktorka. Ale my przynajmniej aresztowaliśmy naszych pedofilów”, nawiązał ostro do afery Jeffreya Epsteina.
Z innych ciekawostek: spośród nominowanych filmów najwięcej na świecie zarobił animowany „Zwierzogród 2” (1,86 mld dol.), Jessie Buckley odebrała pierwszego Oscara dla Irlandki, Timothée Chalamet jest najmłodszym aktorem z trzema nominacjami, a Leonardo DiCaprio wystąpił już w 12 nominowanych filmach, ale sam nagrodę zgarnął tylko raz („Zjawa”). I ciekawostka z samej gali: w tym roku przyznano dwa Oscary za krótkometrażowy film aktorski: twórcom „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”.
Oscary 2026: zwycięzcy
Najlepszy film: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Sny o pociągach”, „Tajny agent”, „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”
Najlepszy aktor pierwszoplanowy: Michael B. Jordan („Grzesznicy”)
Pozostałe nominacje: Timothée Chalamet („Wielki Marty”), Leonardo DiCaprio („Jedna bitwa po drugiej”), Ethan Hawke („Blue Moon”), Wagner Moura („Tajny agent”)
Najlepsza aktorka pierwszoplanowa: Jessie Buckley („Hamnet”)
Pozostałe nominacje: Rose Byrne („Kopnęłabym cię, gdybym mogła”), Kate Hudson („Song Sung Blue”), Renate Reinsve („Wartość sentymentalna”), Emma Stone („Bugonia”)
Najlepszy reżyser: Paul Thomas Anderson („Jedna bitwa po drugiej”)
Pozostałe nominacje: Ryan Coogler („Grzesznicy”), Josh Safdie („Wielki Marty”), Joachim Trier („Wartość sentymentalna”), Chloé Zhao („Hamnet”)
Najlepszy aktor drugoplanowy: Sean Penn („Jedna bitwa po drugiej”)
Pozostałe nominacje: Jacob Elordi („Frankenstein”), Delroy Lindo („Grzesznicy”), Benicio Del Toro („Jedna bitwa po drugiej”), Stellan Skarsgård („Wartość sentymentalna”)
Najlepsza aktorka drugoplanowa: Amy Madigan („Zniknięcia”)
Pozostałe nominacje: Wunmi Mosaku („Grzesznicy”), Teyana Taylor („Jedna bitwa po drugiej”), Inga Ibsdotter Lilleaas („Wartość sentymentalna”), Elle Fanning („Wartość sentymentalna”)
Najlepszy casting: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Tajny agent”, „Wielki Marty”
Najlepszy scenariusz oryginalny: „Grzesznicy”
Pozostałe nominacje: „Blue Moon”, „To był zwykły przypadek”, „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”
Najlepszy scenariusz adaptowany: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „Bugonia”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Sny o pociągach”
Najlepsza charakteryzacja i fryzury: „Frankenstein”
Pozostałe nominacje: „Brzydka siostra”, „Grzesznicy”, „Kokuhô”, „Smashing Machine”
Najlepsza muzyka oryginalna: „Grzesznicy”
Pozostałe nominacje: „Bugonia”,„Frankenstein”, „Hamnet”, „Jedna bitwa po drugiej”
Najlepsza piosenka: Golden („K-popowe łowczynie demonów”)
Pozostałe nominacje: Dear Me („Diane Warren: Relentless”), I Lied to You („Grzesznicy”), Train Dreams („Sny o pociągach”), Sweet Dreams („Viva Verdi!”)
Najlepsza scenografia: „Frankenstein”
Pozostałe nominacje: „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Jedna bitwa po drugiej”, „Wielki Marty”
Najlepsze efekty specjalne: „Avatar: Ogień i popiół”
Pozostałe nominacje: „F1”, „Grzesznicy”, „Jurassic World: Odrodzenie”, „Zaginiony autokar”
Najlepsze kostiumy: „Frankenstein”
Pozostałe nominacje: „Avatar: Ogień i popiół”, „Grzesznicy”, „Hamnet”, „Wielki Marty”
Najlepsze zdjęcia: „Grzesznicy”
Pozostałe nominacje: „Frankenstein”, „Jedna bitwa po drugiej”, „Sny o pociągach”, „Wielki Marty”
Najlepszy dźwięk: „F1”
Pozostałe nominacje: „Frankenstein”, „Grzesznicy”, „Jedna bitwa po drugiej”, „Sirāt”
Najlepszy montaż: „Jedna bitwa po drugiej”
Pozostałe nominacje: „F1”, „Grzesznicy”, „Wartość sentymentalna”, „Wielki Marty”
Najlepszy pełnometrażowy film animowany: „K-popowe łowczynie demonów”
Pozostałe nominacje: „Arco”, „Elio”, „Mała Amelia”, „Zwierzogród 2”
Najlepszy film międzynarodowy: „Wartość sentymentalna” (Norwegia)
Pozostałe nominacje: „Głos Hind Rajab” (Tunezja), „Sirāt” (Hiszpania), „Tajny agent” (Brazylia), „To był zwykły przypadek” (Francja)
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny: „Pan Nikt kontra Putin”
Pozostałe nominacje: „Cięcie skał”, „Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle”, „Idealna sąsiadka”, „Prawo Alabamy”
Najlepszy krótkometrażowy film aktorski: „The Singers” i „Two People Exchanging Saliva”
Pozostałe nominacje: „A Friend of Dorothy”, „Butcher’s Stain”, „Jane Austen’s Period Drama”
Najlepszy krótkometrażowy film animowany: „The Girl Who Cried Pearls”
Pozostałe nominacje: „Butterfly”, „Forevergreen”, „Retirement Plan”, „The Three Sisters”
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: „All the Empty Rooms”
Pozostałe nominacje: „Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”, „Children No More and We Are Gone”, „Perfectly a Strangeness”, „The Devil is Busy”
***
