17 marca 2026
Kultura

Zaproszenie na aukcje pokonkursową NOWA FALA. MALARSTWO' 26

Już 21 marca 2026 roku o godz. 16:00 w siedzibie Galerii SEKA ART w Warszawie odbędzie się aukcja prac laureatów ogólnopolskiego konkursu malarskiego dla młodych artystów „NOWA FALA. Malarstwo”.

Podczas aukcji zaprezentowane i wystawione na licytację zostaną prace laureatów konkursu – twórców, którzy już dziś wyznaczają nowe kierunki i redefiniują współczesne malarstwo.

To wyjątkowa okazja do spotkania z najciekawszymi osobowościami młodej sceny artystycznej w Polsce.

Laureaci zostali wyłonieni spośród ponad tysiąca zgłoszeń z całego kraju przez jury pod przewodnictwem Adama Budaka, dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie.

Konkurs organizowany jest przez SEKA ART we współpracy z marką Dr Irena Eris oraz Hotelem SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie i skierowany jest do artystów poniżej 35. roku życia.

Aukcja będzie miała charakter hybrydowy – udział w licytacji możliwy będzie zarówno na miejscu, jak i online za pośrednictwem platform internetowych oraz telefonicznie.

Wydarzenie odbędzie się przy ul. Zabranieckiej 78 w Warszawie. Rejestracja do licytacji na sali możliwa jest drogą mailową lub bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji.

Pełny katalog aukcyjny dostępny jest do pobrania na stronie galerii SEKA ART:

https://seka-art.pl/pl/aukcja-nowa-fala oraz na platformie aukcyjnej ONEbid.

Organizatorzy zapraszają kolekcjonerów oraz wszystkich miłośników sztuki do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, które stanowi niepowtarzalną okazję do odkrywania nowych talentów i nabycia prac artystów kształtujących przyszłość polskiego malarstwa.

Materiał przygotowany przez Galerię SEKA Art.

