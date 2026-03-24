NOSPR, czyli dumna z orkiestry. Gra tak, jakby robiła to od wieku

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia ma 90 lat. Nie wygląda na tyle, ale gra, jakby robiła to od wieku – komplementuje dyrektorka artystyczna Marin Alsop.

Pierwszy występ pierwszej polskiej radiowej orkiestry odbył się 2 października 1935 r. Założył ją wybitny dyrygent Grzegorz Fitelberg. Powstała w Warszawie, ale po drugiej wojnie światowej reaktywowano ją w Katowicach i tu działa do dziś. Jubileusz 90-lecia przypadł więc na ubiegły rok, ale obchody trwają przez cały sezon. Przed nami jego druga połowa, w której najważniejszy będzie festiwal Kultura Natura (14–24 maja).

Powstał w 2015 r. z inicjatywy znakomitego kompozytora Eugeniusza Knapika, wówczas rektora katowickiej Akademii Muzycznej, i ówczesnego dyrektora artystycznego NOSPR Alexandra Liebreicha. Współorganizatorem jest powstałe w tym celu Stowarzyszenie Katowice Kultura Natura, grupujące czołowych miejscowych muzyków. To oni stoją za stroną programową, co roku bardzo atrakcyjną i nawiązującą do określonego hasła.

W tym roku będzie to „Melancholia i ekstaza”. Marcin Trzęsiok, muzykolog współodpowiedzialny za program, tłumaczy, o co chodzi: „Człowiek nowoczesny, podważając wiarygodność dawnych porządków metafizycznych, chce wypowiedzieć i zrozumieć prawdę własnego doświadczenia. Jego istotą jest niepewność: wewnętrzne wahadło nieustannie porusza się pomiędzy biegunami rozpaczy i nadziei, niebem chmurnym i niebem czystym, melancholią i ekstazą. Festiwal Katowice Kultura Natura zapuszcza sondę w głąb tego doświadczenia, prezentując szerokie spektrum utworów, stylów i epok: od Monteverdiego do klasyków współczesności”.

W ramach festiwalu wystąpią gwiazdy pianistyki (Alexandre Tharaud i Dmytro Choni), skrzypiec (Arabella Steinbacher, Johan Dalene) i kameralistyki – La Venexiana z dziełami wspomnianego Monteverdiego, Modigliani Quartet w bardzo zróżnicowanym programie oraz czołowy zespół muzyki współczesnej Klangforum Wien. Z orkiestr, obok gospodarzy, na finał festiwalu zagra Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Koncert inauguracyjny poprowadzi dyrektorka artystyczna i pierwsza dyrygentka orkiestry Marin Alsop. Tę wybitną postać świata muzycznego NOSPR pozyskała od sezonu 2023/24. Równolegle stoi ona na czele wiedeńskiej orkiestry radiowej, dyryguje licznymi zespołami na świecie i prowadzi festiwale (m.in. Ravinia Festival w Chicago). To pierwsza kobieta, która zaczęła przebijać szklany sufit w swojej dziedzinie; w NOSPR na tym stanowisku jest również pierwszą kobietą, choć zespół miał już dwie dyrektorki naczelne.

Pomaga też młodym koleżankom po fachu. – Założyłam Taki Alsop Conducting Fellowship, aby stworzyć dla aspirujących dyrygentek więcej możliwości zdobywania doświadczeń na ich instrumencie, czyli orkiestrze. Obecnie w społeczności TACF mamy 92 dyrygentki, które bardzo się nawzajem wspierają – opowiada. Wśród stypendystek znalazło się pięć Polek: kolejno Marzena Diakun, Barbara Dragan, Marta Gardolińska, Anna Sułkowska-Migoń i Anna Duczmal-Mróz. – To silne i utalentowane dyrygentki. Bardzo różnią się od siebie, ale wszystkie są niezwykle kompetentne.

Z NOSPR zetknęła się już wcześniej i to muzycy orkiestry, którym praca z nią bardzo się spodobała, zabiegali o stałą współpracę. – Od początku czułam, że pracuję z muzykami pełnymi pasji, działającymi w zespole o wielkiej historii i tradycji. To pierwsze wrażenie z czasem tylko się pogłębiło – mówi Alsop. I dodaje: – Jednym z najbardziej radosnych dla mnie rezultatów pracy z NOSPR jest odkrycie skarbnicy muzyki polskiej. To bogaty i wyjątkowy repertuar, którego poznanie to prawdziwy zaszczyt.

Na inauguracji festiwalu poprowadzi m.in. Toccatę Bolesława Szabelskiego. Alsop jest entuzjastką muzyki XX i XXI w.; chętnie prowadziła też koncerty na innej imprezie NOSPR – Festiwalu Prawykonań. W dniu jubileuszu, składając życzenia orkiestrze w krótkim filmiku, powiedziała: „Wcale nie wyglądacie na 90 lat, ale gracie, jakbyście robili to przez cały wiek. Jestem bardzo dumna z orkiestry”.

Polityka 13.2026 (3557) z dnia 24.03.2026; Kultura+; s. 82
Oryginalny tytuł tekstu: "Dumna z orkiestry"
Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
