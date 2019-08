Recenzja filmu: „W deszczowy dzień w Nowym Jorku (A Rainy Day in New York)”, reż. Woody Allen

W filmie dominuje wątek komediowy wprowadzony przez Ashleigh (Elle Fanning), naiwną studentkę z Teksasu, która przyjeżdża do Nowego Jorku, by napisać artykuł o ambitnej produkcji filmowej.

Przyjemny, niewymagający i zabawny film Woody’ego Allena, nad którym nadal wiszą ciemne chmury. Polacy oglądają go pierwsi na świecie, zaplanowanych jest jeszcze kilka premier w innych krajach, ale nie ma pewności, czy „W deszczowy dzień w Nowym Jorku” trafi w ogóle m.in. na amerykański rynek. To dlatego, że film był częścią umowy producenckiej, którą z reżyserem zawarł Amazon, a potem się z niej wycofał. W wytoczonym z tego powodu procesie 83-letni Allen zarzuca firmie Jeffa Bezosa kierowanie się bezpodstawnymi, jego zdaniem, posądzeniami o to, że miał 25 lat temu molestować swoją małoletnią córkę Dylan.

W deszczowy dzień w Nowym Jorku, (A Rainy Day in New York), reż. Woody Allen, prod. USA 2019, 92 min