Recenzja płyty: Krzysztof Książek, „Chopin. Koncert fortepianowy f-moll, Mazurki, Ballada/Kurpiński. Fuga i Koda B-dur”

Nowa płyta NIFC w serii The Real Chopin to pierwsza rejestracja brzmienia nowo zbudowanej przez Paula McNulty’ego kopii instrumentu Fryderyka Buchholtza, warszawskiego budowniczego fortepianów z 1825 r. Taki właśnie instrument znajdował się w posiadaniu młodego Fryderyka Chopina, na nim też dokonał on prawykonania swojego Koncertu f-moll. Współczesne pierwsze dźwięki zarejestrowane na buchholtzu wydobył z powodzeniem Krzysztof Książek, ale początek płyty może nas zaskoczyć. Usłyszymy melodię Mazurka Dąbrowskiego, a po chwili zauważymy, że ona nie jest na trzy, tylko na cztery i, co więcej, jest tematem regularnej fugi w stylu barokowym.

Krzysztof Książek, Chopin. Koncert fortepianowy f-moll, Mazurki, Ballada/Kurpiński. Fuga i Koda B-dur, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina