Łona: zwycięzca Paszportu Czytelników. „Marek Koterski polskiego rapu!”

Swoim najnowszym albumem „Taxi” pokazuje, że rap może być wręcz filmową opowieścią łączącą dokument z fabułą – pisze jeden z naszych czytelników.

Nowe, ustanowione w tym roku specjalne wyróżnienie, o którym decyduje głosowanie czytelników i subskrybentów tygodnika „Polityka”, otrzymał Łona (Adam Zieliński).

Zwycięskie uzasadnienie wybrane spośród zgłoszeń czytelników:

Swoim najnowszym albumem „Taxi” pokazuje, że rap może być wręcz filmową opowieścią łączącą dokument z fabułą. Muzyka stworzona specjalnie na potrzeby płyty jest nowatorska i otwiera nowe brzmienia w tym gatunku. Łona jako reprezentant starej fali hip-hopu wciąż eksperymentuje, za co czapki z głów!

Tomasz Staneta z Warszawy

Dwa wyróżnienia:

Pan Łona umie w weather talk – a spytaj go o cumulusy, staje się García Lorcą. Ożeniony na stałe z Siema Ziemia, kiedy barwę chmur opisuje, to nie żaden pan Łona, to Van Gogh. I pewnie go nie bawi ten refren – ale, jeśli chodzi o saturację czy sublimację, mówi heksaMetrem...

Artur Wieczorek z Warszawy

Za lekkość wypowiadanych słów, za głębię myśli w tych słowach zawartych. Za empiryczny dowód, że w rzeczywistości warszawocentrycznej na jej peryferiach powstają rzeczy wielkie, pozornie niepozorne. Łona – honorowy ambasador Szczecina, Marek Koterski polskiego rapu!

Grzegorz Zduniak z Warszawy

***

