Jak się zmienia zachowanie po wypiciu alkoholu

Kimery Davis/Flickr CC by 2.0

Mówi się, że upijamy się na wesoło albo na smutno. Ale zdaniem amerykańskich psychologów sprawa jest nieco bardziej złożona. Z nowego badania Uniwersytetu Missouri wynika, że są przynajmniej cztery modelowe wcielenia, które przyjmujemy po alkoholu.

Autorzy nietypowego eksperymentu kazali 374 studentom i studentkom dwukrotnie przejść ten sam test osobowości. Za pierwszym razem ankietę wypełniali w całkowitej trzeźwości, za drugim razem po spożyciu alkoholu.

Po porównaniu wyników wyłoniono cztery typy pijących, którzy zdaniem naukowców znakomicie pasują do realnych i fikcyjnych postaci znanych z kultury:

– Ernest Hemingway – to najczęściej spotykany typ, bo dotyczący aż 40 proc. badanych. Ochrzczono go mianem słynnego pisarza, ponieważ ten zwykł się przechwalać, że mógłby wypić „dowolną ilość whiskey bez upijania się”. Mawiał również, że „nie ma za mocnej whisky. Są tylko ludzie za słabi na to, aby pić ją mocną”.

Tak też osoby wpisujące się w ten model nie wykazują żadnych znaczących zmian osobowości podczas spożywania alkoholu.

– Mary Poppins – osoby z tej kategorii z każdym kolejnym łykiem stają się coraz bardziej „troskliwe”, „słodkie” i „w zasadzie idealne pod każdym względem”, jak zwykła o sobie mawiać bohaterka popularnej serii książek.

Według autorów badania osoby wpisujące się w tę kategorię nawet bez wspomagania procentami są duszami towarzystwa. Ale alkohol sprawia, że ich naturalna otwartość, życzliwość i poczucie humoru w pełni rozkwitają.

– Zwariowany profesor – na cześć jednej z postaci, w jakie Eddie Murphy wciela się w komedii „Gruby i chudszy”. Po przetestowaniu na sobie eksperymentalnego środka na odchudzanie (własnej produkcji) nieporadny grubas zamienia się w eleganckiego, ale też aroganckiego przystojniaka.

Tak też osoby pasujące do tego typu alkoholowej osobowości z natury są nieśmiałymi introwertykami. Jednak po wypiciu wykazują talenty towarzyskie, które pozwalają im konkurować z osobami z poprzedniej kategorii.

– Mr. Hyde – ten typ podczas zakrapianych imprez także przechodzi radykalną zmianę, ale zdecydowanie na gorsze. Po spożyciu alkoholu staje się „nieodpowiedzialny, bezmyślny i agresywny” – piszą psychologowie Uniwersytetu Missouri.

To właśnie te osoby najczęściej kończą zabawę tzw. urwanie filmu albo aresztem. Jak podają autorzy badania, do tej grupy zalicza się 23 proc. pijących, przy czym szczególnie często w tej grupie spotyka się kobiety.

A w jakim celu w ogóle dokonano niniejszej klasyfikacji? Amerykańscy naukowcy chcieli w ten sposób pomóc osobom, które na co dzień mają do czynienia z osobami „pod wpływem” – jak chociażby policjanci wzywani na nocne interwencje. Ale pewna podstawowa wiedza na ten temat pewnie przyda się każdemu, szczególnie niepijącemu.

Pełne wyniki badania można znaleźć tutaj.