Polskie „Saturday Night Live” – ranking (lepszych i gorszych) prowadzących

Byli politycy, aktorzy, aktorki, modelki, kabareciarze i kabareciarki, Rysie z „Klanu”, a także nadreprezentacja obsady filmów Patryka Vegi. Poziom tych gościnno-gospodarskich wystąpień wahał się bardziej niż kurs bitcoina – od profesjonalizmu do sztywnego czytania tekstów z kartek, niekoniecznie poprawnego. Sama ekipa chyba wcześniej wiedziała, że będzie źle. Niektórych prowadzących zapobiegawczo spychano w tło większości skeczów z ich udziałem (patrz: odcinek z Joanną Krupą).

Uczciwie trzeba zaznaczyć, że wygłoszenie otwierającego monologu to sztuka niełatwa, a i napisanie takiego ewidentnie nie jest proste, o czym kilka razy można się było boleśnie przekonać. Zawodzili nie tyle prowadzący, ile przygotowane dla nich teksty. Joanna Kurpa, Olga Bołądź, Izabella Miko, Piotr Stramowski i Katarzyna Pakosińska polegli tu tak dramatycznie – podobnie jak w późniejszych skeczach – że w rankingu nawet nie wystąpią.

10. Robert Biedroń

Sam fakt pojawienia się w top 10 prowadzących polskiej edycji „SNL” nie oznacza, że wykonało się dobrą robotę (raczej świadczy o konkurencji i ogólnym poziomie). Biedroń wyprzedza Miko czy Stramowskiego głównie dlatego, że całkiem nieźle poradził sobie w późniejszych skeczach (choć występował głównie w tle). W monologu dowiódł, że bycie popularnym politykiem i talent sceniczny niekoniecznie idą w parze. Ale nie należy winić Biedronia, on po prostu ewidentnie nie ma drygu. Jego monolog wypadł bardzo, bardzo sztucznie – winni ludzie z „SNL”, którzy lepiej by zrobili, gdyby wycofali się z pomysłu angażowania go już po pierwszych próbach.

9. Filip Chajzer

Charyzmy i obycia scenicznego Chajzerowi odmówić nie sposób, to inna liga niż Miko, Biedroń czy Krupa. Niska pozycja w zestawieniu jest więc raczej wypadkową oceny całego odcinka z jego udziałem, który był... absolutnie nijaki. Prowadzący nie potrafił zainspirować stałej obsady „SNL” i scenarzystów do opracowania choćby jednego naprawdę, naprawdę mocnego skeczu. Zamiast tego „uświetnił” więc samym sobą szereg może i zabawnych, ale niezapadających w pamięć epizodów.

8. Piotr Gąsowski

Tak jak w przypadku Filipa Chajzera – nie można odmówić Gąsowskiemu umiejętności. Gorzej z tym, co prowadzący dostał od scenarzystów. Niby próbował czegoś innego (przykładem piosenka w otwierającym monologu), później było przyzwoicie, ale w żadnym momencie nie zachwycająco.

7. Weronika Rosati

Mimo że aktorka zaskakująco dobrze wypadła na otwarciu, dając jeden z lepszych monologów w sezonie, z każdą kolejną minutą było coraz gorzej. I znowu – jak w przypadku poprzedników – trudno krytykować samą Rosati, która nie miała okazji, by zabłysnąć w roli księdza na pogrzebie czy w skeczu z Delicjami. Niestety, zamykający sezon 15. odcinek „SNL” był po prostu boleśnie nijaki.

6. Michał Piróg

Piróg był gwiazdą drugiego odcinka polskiej edycji „SNL”, więc można go oceniać tylko na tle wersji amerykańskiej i Piotra Adamczyka, który prowadził odcinek premierowy. W takim zestawieniu tancerz celebryta wypadł blado, zwłaszcza w skeczach. Z perspektywy czasu i tego, jak z tym samym zadaniem radzili sobie późniejsi prowadzący, trzeba jednak Piróga bardziej docenić. Ponadprzeciętnie wypadł zwłaszcza w monologu – może nie był rozbrajająco zabawny, ale mówił z luzem, naturalnie, miał też jakiś pomysł na to, co chce przekazać (nie to co widująca bociany Miko).