Ważny przekaz ślubu Meghan Markle i księcia Harry′ego

Kto spędził sobotnie przedpołudnie, oglądając transmisję ślubu Meghan Markle z księciem Harrym, ten musiał dostrzec, że było to wydarzenie wyreżyserowane w najdrobniejszym szczególe. Nic nie pozostawiono przypadkowi – zarówno elementy tradycyjne, jak i nowoczesne dobrano tak, by wypuścić w świat ważny przekaz dotyczący brytyjskiej monarchii. Przekaz mający wiele wspólnego z kwestiami rasowymi.

Na sprawy pochodzenia i koloru skóry Meghan Markle zwrócono uwagę niemal od razu, gdy jej związek z księciem stał się publiczny. Liczne seksistowskie i rasistowskie komentarze w sieci doprowadziły do dość niespotykanego oświadczenia syna następcy tronu (a ściśle jego osobistego sekretarza), w którym krytycznie odniósł się do tego, jak media portretują jego związek i ówczesną dziewczynę. To zachowanie bez precedensu w przypadku rodziny królewskiej, która niezależnie od tego, co pisze prasa, stara się powściągać i nie wdawać w dyskusje.

Płomienne kazanie

Ślub można by potraktować jako kontynuację działania księcia i jego narzeczonej, wymierzonego przeciw tym, którym nie podobają się pochodzenie i kolor skóry księżniczki. Najważniejszy element ślubu – kazanie – powierzono amerykańskiemu duchownemu. Michael Curry, pierwszy afroamerykański biskup swojego Kościoła, wygłosił mowę, którą równie dobrze mógłby wygłosić w rodzinnym zgromadzeniu w Północnej Karolinie. Uważny słuchacz wyłowił z pełnego pasji kazania o miłości i jej sile nazwisko Martina Luthera Kinga. I choć kamera pokazywała nieco skonsternowane twarze brytyjskiej arystokracji – która wyraźnie przeżywała szok kulturowy – to młodzi wyglądali na bardzo z siebie zadowolonych. Niewątpliwie to płomienne kazanie, wywodzące się z tradycji jak najdalszej od szacownych murów windsorskiej kaplicy, wprowadziło do niej więcej życia, humoru i entuzjazmu, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać.

Nieprzypadkowo dobrany repertuar

Oprawa muzyczna też była nieprzypadkowa. Chór Gospel zaśpiewał „Stand by Me”, romantyczną balladę, często przywoływaną w kontekście amerykańskiej walki o równe prawa obywatelskie dla czarnoskórych i traktowaną jak protest song. Członkowie The Kingdom Choir, którzy wykonali ten utwór, podkreślili, że była to dla nich sytuacja z jednej strony nieco surrealistyczna, a z drugiej – zwiastująca pewną przemianę w rodzinie królewskiej.

Drugi występ muzyczny też nie był przypadkowy. Na wiolonczeli grał Sheku Kanneh-Mason, ledwie 19-letni muzyk, który w 2016 roku jako pierwszy czarnoskóry Brytyjczyk wygrał prestiżowe wyróżnienie BBC dla najlepszego młodego muzyka roku. Jego występ był to być może dla wielu widzów – zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (gdzie ślub oglądano bardzo chętnie mimo później pory) – najbardziej niecodzienny element ceremonii, jeśli wziąć pod uwagę, jak rzadko młodych czarnoskórych mężczyzn pokazuje się w mediach jako przedstawicieli kultury wysokiej.

Pozornie błahe gesty

To jasny sygnał od pary młodej. I ciepło przyjęty. Młode czarnoskóre kobiety – nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w USA – z radością przyjęły, że jedna z nich znalazła się w szeregach rodziny królewskiej. Z radością przyjęto też to, że nikt nie próbował pochodzenia Meghan Markle ukrywać, wręcz przeciwnie, było ono częścią celebracji.

Ostatecznie sama rodzina królewska – pojawiając się na ślubie, nawet nieco strapiona wystąpieniem energicznego pastora – potwierdziła znaczenie obecności czarnoskórych obywateli swojego kraju. Nikt nie był tam bowiem wśród arystokracji nie na miejscu, zaś matka panny młodej doskonale odnalazła się w przyjacielskiej, już rodzinnej pogawędce z księciem Karolem. Te wszystkie gesty – choć z pozycji grupy uprzywilejowanej mogą się wydać błahe – zrobiły wrażenie na wielu obserwatorach uroczystości, którzy spodziewali się dużo bardziej standardowego ślubu, dużo mocniej osadzonego w tradycji.

Potencjał rodziny królewskiej

Coraz bardziej krytykowana brytyjska rodzina królewska, nie ma wielkiego pola do manewru. Nie można się raczej spodziewać, by ktokolwiek zdecydował się na skromny i oszczędny ślub – którego domagało się wielu przeciwników monarchii, a który z entuzjazmem przywitały tłumy zgromadzone wokół Windsoru. Niewątpliwie z każdym rokiem rola monarchii jest coraz częściej podważana. A Brytyjczycy zastanawiają się, czy po śmierci ich ukochanej królowej nie zrezygnować z tego niesłychanie drogiego zabytku lat minionych.

Jednak jeśli by wskazać, jaką ostatnią prawdziwą rolę monarchii, to byłoby to dawanie przykładu obywatelom, wzmacnianie pewnych postaw, przez własną obecność. I wydaje się, że ten ślub Harry’ego i Meghan Markle pokazał, jak wielki potencjał ma jeszcze rodzina królewska, jeśli tylko chce odpowiednio ze swojej roli skorzystać. Od dziś każda dziewczyna czy chłopak przyprowadzający narzeczoną czy narzeczonego innego koloru skóry, czy innego pochodzenia będzie mógł kręcącym nosem rodzicom powiedzieć – skoro królowej to nie przeszkadza, to wam też nie powinno.

Czytaj także: Widowiskowa monarchia brytyjska