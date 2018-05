Ślub księcia Harry’ego i Meghan Markle. Plusy dla monarchii

Monarchia jest najsilniejsza od lat. Trzy tygodnie temu na świecie pojawił się entuzjastycznie witany kolejny królewski potomek, syn Kate i Williama, a teraz książę Harry bierze ślub. To wielka gratka nie tylko dla miłośników monarchii. Londyn żyje tym ślubem. I chociaż nie wszystkim się to podoba i część londyńczyków wolałaby pewnie spędzić zwykły spokojny weekend w mieście, trudno się nie zgodzić, że dzięki ceremonii monarchia przeżywa złoty czas.

Siedem lat temu z okazji ślubu księcia Williama i Kate Middleton Brytyjczycy mieli dzień wolny od pracy, ulice Londynu były dosłownie zalane ludźmi, a ceremonię zaślubin śledziły miliony na całym świecie. Na wiele tygodni przed uroczystością i po niej rodzina królewska nie schodziła z pierwszych stron gazet. Potem podobnie było przy narodzinach kolejnych królewskich dzieci. Wszystko wskazuje na to, że książę Harry i Meghan Markle zapewnią Brytyjczykom powtórkę tamtych emocji.

Wszystko, co trzeba wiedzieć o ślubie Harry’ego i Meghan

Po pierwsze data i miejsce: 19 maja w kaplicy św. Jerzego w zamku królewskim w Windsorze o godzinie 12 (13 czasu polskiego). Mszy przewodniczy dziekan Windsoru David Conner, a przysięgę małżeńską odbiera Justin Welby, arcybiskup Cantenbury. Nowożeńcy otrzymają z rąk królowej tytuł księżnej i księcia Sussex, a Meghan dodatkowo zostanie księżną Walii. Godzinę po ceremonii w kościele i po sesji zdjęciowej młodzi małżonkowie przejadą karocą głównymi ulicami miasta.

Meghan nie poprowadzi do ołtarza ojciec, który z powodu ciężkiej choroby w ogóle nie przybędzie na tę uroczystość. Towarzyszyć będzie jej książę Karol. A William, brat Harry’ego, jest jedynym świadkiem państwa młodych, ponieważ panna młoda ma grupę starych przyjaciół i nie chce nikogo z nich faworyzować, gdyż – jak twierdzi – wszyscy są dla niej jednakowo ważni. Parę otoczą małe druhny i druhowie, wśród których znajdzie się m.in. księżniczka Charlotte i jej braciszek książę George.

Goście będą uczestniczyli w wydawanym przez królową Elżbietę popołudniowym przyjęciu w St. George’s Hall, gdzie Meghan Markle zapowiadała między innymi, że zerwie z tradycją obowiązującą królewskie wybranki i wygłosi przemówienie. A wieczorem nowożeńcy będą świętować w węższym gronie w prywatnej rezydencji Frogmore House. Gospodarzem przyjęcia będzie książę Karol.

Sukienka panny młodej do ostatniej chwili była utrzymywana w tajemnicy. Obowiązujące stroje dla dwóch tysięcy gości to garnitury i cylindry, sukienki i kapelusze podobne do tych, które można zobaczyć podczas zawodów jeździeckich w Ascot. Wyreżyserowane i przećwiczone widowisko będzie można oglądać w stacjach telewizyjnych na całym świecie. Pokażą je też media społecznościowe – zarówno na kontach oficjalnych dworu królewskiego, jak i dziennikarzy, którzy na co dzień piszą o rodzinie królewskiej.