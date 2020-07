Jeansy męskie na lato - na jakie modele warto zwrócić uwagę?

Noszenie spodni jeansowych nie traci na powszechności. Możesz nosić je o każdej porze roku – wystarczy dobrać odpowiedni model oraz materiał. Podpowiadamy, na jakie modele warto zwrócić uwagę w tym sezonie.

Trudno o popularniejszy materiał niż jeans. Noszą go wszyscy – dzieci, nastolatki, kobiety i mężczyźni w każdym wieku, ludzie świata rozrywki i biznesu... Wystarczy odpowiednio dobrać do niego dodatki, by uzyskać pożądany efekt. Jeansy znakomicie wyglądają zarówno w towarzystwie eleganckiej koszuli, jak i zwykłego tank topu. Pasują do sneakersów, sandałów, szpilek, mokasyn… i tutaj lista zdecydowanie się nie kończy. Nic dziwnego, że ich popularność nie słabnie – od dekad są w czołówce noszonych przez mężczyzn i kobiety spodni.

Jeansy męskie – jaki model na lato?

W lecie często odkładamy jeansy na półkę z uwagi na gorąco. Są jednak modele, które znakomicie sprawdzą się również w najgorętszym czasie. Mogą być to szorty, ale nawet długie jeansy męskie zdadzą egzamin, jeśli materiał będzie odpowiedni. Dziś denim nie jest tak jednolitym materiałem, jak kiedyś. Zdarzają się różne wariacje na jego temat, w tym wersje wzbogacone o stretch czy też cienkie jak bawełna. Niektóre jeansy są tak elastyczne, że przypominają legginsy pod kątem dopasowywania się do ciała. Szeroki przekrój spodni jeansowych męskich z domieszką stretchu znajdziesz w sklepie Denley.

Spodnie jeansowe męskie na lato – na co zwrócić uwagę?

Jeśli szukasz modeli jeansów, które znakomicie sprawdzą się latem, zwróć uwagę przede wszystkim na rodzaj materiału. Dzięki temu unikniesz dyskomfortu związanego z noszeniem określonego modelu. Warto zastanowić się, jaka grubość w zestawieniu z określonym fasonem najlepiej się sprawdzi. Zbyt obcisły model w letnie dni może okazać się nietrafiony. Wilgotna skóra w zetknięciu z materiałem może być bowiem podatna na obtarcia. W lecie sprawdzą się też jeansy z przetarciami, które pozwalają skórze oddychać.

Warto też również zwrócić uwagę na odcień. Latem największą popularnością cieszą się jasne jeansy męskie, ale również ciemne modele, jeśli są odpowiednio cienkie, sprawdzą się doskonale – zwłaszcza podczas imprez plenerowych, których w letnim sezonie nie brakuje.