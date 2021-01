Zielona moda w LPP

Zrównoważony rozwój to kierunek, którego znaczenie dostrzegają kolejne branże, np. modowa. Od lat wpisany jest on w strategię biznesową polskiej firmy odzieżowej LPP.

Firma LPP za swoje konsekwentne działania na rzecz prośrodowiskowych rozwiązań otrzymała tytuł Zielonego Orła „Rzeczpospolitej” w ramach projektu tej redakcji pod hasłem „Walka o Klimat”.

Czas kryzysu związanego z pandemią nie powstrzymał tej spółki przed realizacją długoterminowych założeń. Co na rzecz zrównoważonego rozwoju LPP zrobiło w ubiegłym roku i jakie ma plany na 2021?

Pod koniec 2019 roku LPP (właściciel marek: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay) ogłosiło swoją Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025 For People For Our Planet. W pierwszym roku jej realizacji ta polska firma odzieżowa osiągnęła wszystkie założone na ten okres cele, niektóre nawet w większym zakresie od planowanego. Co oznacza to w praktyce?

Zrównoważona produkcja

Jednym z głównych filarów Strategii Zrównoważonego Rozwoju LPP jest odpowiedzialna produkcja, dlatego ta polska firma odzieżowa intensywnie rozwija swój program Eco Aware Production. Planem na 2020 rok było jego wypracowanie oraz wdrażanie przez dostawców jakościowych standardów w obszarach gospodarki wodnej i pozyskiwania energii w procesach obróbki tkanin oraz produkcji rzeczy. Przyjęta przez Spółkę z Gdańska strategia zakłada, że zgodnie ze wspomnianym programem w 2021 roku ma działać już 30% wszystkich fabryk szyjących dla marek LPP w Południowej Azji, co oznacza 177 dostawców.

W działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju LPP stawia również na bezpieczeństwo chemiczne produkcji. W związku z tym spółka w 2020 roku – jako pierwsza polska firma – przystąpiła do globalnego porozumienia ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) mającego na celu poprawę bezpieczeństwa chemicznego w produkcji. Jego zapewnienie to ogromne wyzwanie dla branży odzieżowej charakteryzującej się bardzo rozproszonym i wieloetapowym łańcuchem dostaw. Na 2021 rok ta polska firma odzieżowa założyła natomiast, że 100% produktów zawierających wełnę lub pierze będzie posiadało poświadczające ich źródło certyfikaty RDS lub RWS. Również na 2021 rok LPP zaplanowało zwiększenie udziału kolekcji Eco Aware w ofertach swoich brandów do 25%. Blisko (23%) osiągnięcia tego celu spółka była już pod koniec 2020 roku, a to dzięki przodownictwu należącego do niej brandu Reserved, w którego ofercie już teraz jedna trzecia produktów sygnowana jest zieloną metką Eco Aware.

Mniej plastiku, więcej zielonej energii

2020 rok to dla LPP także intensywny okres kontynuacji działań na rzecz eliminacji plastiku. W tym czasie spółka przystąpiła do Polskiego Paktu Plastikowego, czyli krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych i zredukowała wykorzystanie jednorazowego plastiku aż o 255 ton. Osiągniecie takiego wyniku było możliwe dzięki m.in. eliminacji tego tworzywa w 100% z opakowań do wysyłki zakupów ze sklepów internetowych Reserved i Mohito, a także wykorzystywaniu do zamówień online brandów House, Cropp i Sinsay w 100% folii z recyklingu. Na najbliższy rok spółka planuje dalsze wdrażanie rozwiązań ograniczających ilość tworzyw sztucznych w sieci sprzedaży i dystrybucji – celem na 2021 rok jest 100% zawieszek cenowych wolnych od folii.

Poza odpowiedzialną produkcją i eliminacją plastiku zrównoważony rozwój LPP obejmuje również budynki centrali oraz sieci sprzedaży. W minionym roku ta polska firma odzieżowa wdrożyła swój program Eco Aware Stores mający na celu zmniejszanie zużycia energii poprzez zastosowanie nowego konceptu salonów bazującego na inteligentnym, energooszczędnym systemie zarządzania m.in. oświetleniem, klimatyzacją, ogrzewaniem lub wentylacją. Strategia Zrównoważonego Rozwoju LPP na 2021 zakłada także zasilanie wszystkich serwerów i sklepów internetowych spółki wyłącznie „zieloną energią”.

Dla LPP zrównoważony rozwój to nie chwilowa moda, a długofalowy kierunek wyrażający troskę spółki o przyszłe pokolenia i odpowiedzialność za warunki, w jakich przyjdzie im żyć.

Materiał przygotowany przez firmę LPP