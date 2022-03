Co to jest kwota wolna od podatku? Kogo obowiązuje? Jakie są w ogóle progi dochodu zwolnionego od podatku? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

Czym jest kwota wolna od podatku? Kogo dotyczy kwota wolna od podatku? Jakie są progi dochodu zwolnionego od podatku? Czym dokładnie jest kwota wolna od podatku? Jaka jest jej wysokość i co zmieniło się w 2022 roku? Kogo obejmuje kwota wolna od podatku? Co dzieje się w sytuacji, gdy przekroczymy kwotę wolną od podatku? Szczegóły na ten temat znajdziesz w niniejszym artykule. Czym jest kwota wolna od podatku? Co to jest kwota wolna od podatku i dlaczego dla wielu zainteresowanych jest tak istotna? Otóż jest to wartość, od której przy rozliczeniu podatkowym corocznym nie mamy obowiązku odprowadzać podatku. Podstawą do wyliczenia kwoty wolnej od podatku jest dochód podatnika, czyli przychód pomniejszony o wszystkie koszty uzyskania dochodu. Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Zatem, jeśli w ciągu jednego roku zarobiłeś te 30 000 zł brutto – lub nieco mniej – suma podatku wyniesie Cię 0 złotych. W sytuacji, gdy przekroczysz kwotę zwolnioną od podatku – nawet o złotówkę – zostanie naliczony podatek. Pamiętaj, że nawet jeśli roczny dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, musisz złożyć deklarację PIT do ostatniego dnia kwietnia. Na tej podstawie Urząd Skarbowy zwróci Ci wszystkie zapłacone zaliczki na dochodowy podatek – do 5100 zł.



Kogo dotyczy kwota wolna od podatku? Kwota wolna od podatku dotyczy przede wszystkim podatników i płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Jak już wspominaliśmy, obejmuje te osoby, które rocznie zarabiają nie więcej niż 30 000 zł. Dodatkowo tych pracowników, którzy są opodatkowani tzw. skalą podatkową. A co to jest skala podatkowa 2021? To nic innego jak podstawowa, standardowa forma opodatkowania. Ze skali podatkowej korzystają zarówno przedsiębiorcy, jak i te osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. O ile przedsiębiorca może zrezygnować z takiej formy rozliczenia, o tyle dla osób fizycznych jest to właściwie jedyny dostępny sposób. Według skali nie opodatkowuje się zatem osób, które rozliczają się liniowo, rozliczających kartę podatkową lub ryczałt ewidencjonowany, prywatne kapitały pieniężne, prawa majątkowe czy zbywające nieruchomości oraz prawa pokrewne. Według podstawowej skali nie opodatkowuje się również uzyskanych przychodów z kapitałów pieniężnych, dochodów ze zbycia wartościowych papierów, zwycięzców w grach i zakładach, emerytów i rencistów czy tych wynagrodzeń, które otrzymano za pomoc różnym organom ścigania.