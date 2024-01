Małe jest piękne, także w Hiszpanii – przewodnik po Gironie

Przez lata bezpośrednie sąsiedztwo większej i bardziej znanej Barcelony było przeszkodą dla rozwoju tego stutysięcznego miasta, ale dzisiaj Girona nauczyła się z tej bliskości korzystać, przekuwając ją w atut.

Na pierwszy rzut oka temu urokliwemu miasteczku, położonemu prawie dokładnie w połowie drogi pomiędzy Barceloną a francuską granicą i Pirenejami, niczego nie brakuje. Międzynarodowe lotnisko zapewniające połączenia w 34 kierunkach na dwóch kontynentach, aż siedem muzeów oferujących wystawy sztuki z właściwie wszystkich okresów ludzkiej twórczości, od czasów starożytnych po współczesność, łagodny klimat, sąsiedztwo gór i morza, malownicze widoki. Mimo to Girona, stolica jednej z czterech katalońskich prowincji, przez lata pozostawała na uboczu, z dala od światowego rozgłosu, okładek lifestylowych magazynów i popularnych serii przewodników dla turystów. Po części wynikało to z bycia w cieniu Barcelony, miasta szalenie modnego i unikatowego zarazem, jednej z europejskich stolic turystycznych i dla wielu - synonimu całej Katalonii. Ten region ma jednak o wiele więcej do zaoferowania, zwłaszcza podróżując bocznymi drogami, z dala od głównych arterii komunikacyjnych, i przede wszystkim - nie tylko samochodem. Girona jest doskonałym potwierdzeniem tej tezy i jednocześnie dowodem na to, że położenie w polu grawitacyjnej wielkiej metropolii nie musi być problemem, bo przy odrobinie kreatywności można je przekuć w atut.

Od dawna wiedzą to chociażby cykliści, dla których to miasto przez dekady stało się ważnym przystankiem na trasie nie tylko do wybrzeża Costa Brava. Zarówno ci, którzy uprawiają ten sport amatorsko, jak i zawodowcy tak bardzo upodobali sobie to miejsce, że w branżowych magazynach i na fachowych forach internetowych Gironę nazywa się nawet „mekką europejskiego kolarstwa”. Trend rozpoczął w 2000 r. Lance Armstrong, wtedy najpopularniejszy i najlepszy na świecie kolarz, który katalońskie miasto wybrał na swoją europejską bazę. Przekonał go klimat - zimą łagodny, latem rzadko mimo wszystko doprowadzający słupki rtęci na termometrach powyżej granicy 30 stopni Celsjusza. A przede wszystkim - bliskość pięknych, majestatycznych, ale i wymagających, trudnych technicznie pirenejskich podjazdów, na których mógł budować formę. W ślad za nim podążyli inni, a dziś Girona dosłownie żyje przygodami na dwóch kółkach. Według niektórych szacunków przez ostatnie lata przewinęła się przez miasto nawet połowa wszystkich zawodowców jeżdżących w najważniejszych światowych wyścigach i tourach. Trenują tu też całe zespoły, jak chociażby reprezentacja Kuwejtu kobiet, rok rocznie planująca w Gironie swoje zgrupowania. Przed pandemią koronawirusa miasto odwiedzało aż 40 tyś. cyklistów rocznie, wielu zresztą na rowerach się tu dostawali i rowerami odjeżdżali. To pierwszy dowód na zmianę relacji miasta z centrum regionu - Girona reklamuje się dzisiaj jako „miasto, do którego można dojechać rowerem z Barcelony”. Wykorzystuje bliskość stolicy Katalonii, mimo wszystko lepiej skomunikowanej z dalekimi, pozaeuropejskimi destynacjami, żeby ściągnąć do siebie największe gwiazdy kolarstwa i zyskać rozgłos wśród amatorów - co udaje się z doskonałym skutkiem.

Mimo tej popularności na co dzień na ulicach Girony widać ich niewielu, a przynajmniej nie aż tylu, ilu mogłyby sugerować statystyki. To dlatego, że większość czasu spędzają poza miastem, na pagórkach i górskich trasach. Najpopularniejsze z nich, jak Mare de Deu del Mont, Sant Hilari Sacalm i Ela Angels, liczą od 10 do 25 km, mają nachylenie od 2,5 do 5 proc. i co roku, głównie od marca do sierpnia gromadzą setki amatorów dwóch kółek. Girona nauczyła się kolarstwa tak samo, jak kolarze Girony, dzięki czemu architektura i przestrzeń miejska dostosowane są do ich potrzeb, a poza granicami miasta istnieje bogata infrastruktura, dzięki której turyści mogą nie tylko dbać o mięśnie i formę fizyczną, ale też wypocząć, zatrzymać się i podziwiać krajobraz.

Dla tych, którzy wolą bardziej stacjonarną formę wypoczynku, Girona ma również wiele do zaoferowania - i nawet wówczas łączy się to z rowerami. Współczesna kultura kolarska zawiera bowiem w sobie jako integralny element przejażdżki zakończone lub przerywane postojami na dobrą kawę - i tego w Gironie nie brakuje. Symbiozę tych dwóch światów najlepiej ucieleśnia historia Christiana Meiera, Kanadyjczyka z urodzenia, Katalończyka z wyboru. To były zawodowy kolarz, rywalizujący między innymi w Giro d’Italia, który do Girony przyjechał po raz pierwszy w 2008 r. - oczywiście w celach treningowych. W mieście zakochał się jednak błyskawicznie, sprowadził tu żonę, zamieszkał na stałe i rozpoczął wypełnianie dziur na kawiarnianej mapie miasta. Dziś prowadzi już trzy lokale, przy okazji służąc jako żywa reklama miasta, które wielu ludzi z całego świata wybrało na swój nowy dom.