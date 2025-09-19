Tissot PRC 100 Solar - elegancja spotyka innowację

Współczesny zegarek to nie tylko urządzenie do odmierzania czasu, ale także wyraz stylu i świadomego podejścia do życia. Tissot - marka z ponad 170-letnią tradycją szwajcarskiej precyzji przedstawia model PRC 100 Solar, który redefiniuje pojęcie codziennej elegancji, łącząc kunszt zegarmistrzowski z zaawansowaną technologią zasilania światłem.

Energia słońca zamknięta w szafirowym szkle Serce zegarka stanowi mechanizm Lightmaster - kwarcowy system wyposażony w mikroskopijne ogniwa słoneczne umieszczone bezpośrednio pod szafirowym szkłem. Dzięki temu rozwiązaniu PRC 100 Solar przetwarza zarówno naturalne, jak i sztuczne światło, magazynując energię w akumulatorze, co eliminuje konieczność wymiany baterii. Nawet minutowa ekspozycja zegarka na światło wystarczy, by działał przez cały dzień, a pełne naładowanie akumulatora zapewnia imponujące 14 miesięcy pracy. To technologia, która nadaje rytm Twojemu tempu.

Miejski charakter i funkcjonalność na co dzień Design zegarka jest inspirowany dynamicznym tempem miejskiego życia - prostota i nowoczesność spotykają się tu z niezawodnością. Model dostępny jest w rozmiarze 39 mm oraz 34 mm – w wersji skierowanej do miłośników mniejszych kopert. W wersji 39 mm do wyboru jest kilka wariantów: stalowa bransoleta ze srebrną lub granatową tarczą, całkowicie czarna wersja wykończona powłoką PVD oraz klasyczne modele na skórzanym pasku - czarnym lub brązowym. Praktyczność zegarka podkreślają detale, takie jak nakładane indeksy i wskazówki z powłoką Super-LumiNova, która świeci w ciemnościach zapewniając doskonałą czytelność nawet po zmroku.

,,Powered by nature, crafted for you’’ - tradycja i nowoczesność w doskonałej harmonii „Powered by nature, crafted for you” to główne hasło kampanii, które doskonale oddaje charakter kolekcji PRC 100 Solar. Linia PR 100 stała się już klasykiem i symbolem niezawodności w portfolio Tissot. Model Solar znakomicie wpisuje się w dzisiejsze oczekiwania osób ceniących zarówno ponadczasowy design, jak i funkcjonalność idącą z duchem czasu. Kampania promocyjna z udziałem brytyjskiego aktora Archie Renaux idealnie oddaje energię i ambicje współczesnego, miejskiego odbiorcy, który sam kształtuje swoje życie i swój czas.

Dostępność zegarków Zegarek można nabyć zarówno w oficjalnym sklepie internetowym Tissot, jak i w jedynym w Polsce butiku zlokalizowanym w warszawskich Złotych Tarasach. Tissot nieustannie rozszerza swoją ofertę, prezentując odświeżone modele w ramach swoich kultowych kolekcji, a także wyjątkowe serie powstałe specjalnie przy współpracy z prestiżowymi partnerami sportowymi jak NBA, MotoGP™, Tour de France czy La Vuelta España.