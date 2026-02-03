Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
3 lutego 2026
Ludzie i style

Azory. Daj się zachwycić wyspom szczęśliwym

3 lutego 2026
Azory to idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i chcą uniknąć tłumów turystów Azory to idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i chcą uniknąć tłumów turystów mat. pr.
Azory przyciągają pięknem swoich baśniowych krajobrazów oraz autentycznością i spokojem. Wśród polskich turystów cieszą się coraz większą popularnością. Dowiedz się, w jaki sposób możesz poznać te niezwykłe wyspy.

Azory to archipelag dziewięciu portugalskich wysp na Atlantyku, które leżą około 1500 km od europejskich wybrzeży. Ze względu na wulkaniczne krajobrazy i łagodny klimaty są nazywane Hawajami Europy. Każda z azorskich wysp jest inna i każda na swój sposób zachwyca przybyszy. To idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i aktywny wypoczynek wśród egzotycznych krajobrazów, a jednocześnie chcą cieszyć się ciszą i spokojem bez tłumów turystów.

Poczuj się jak w raju

Czym zachwyca przyroda Azorów? Swoim bogactwem, wielobarwnością i kontrastami. To wszystko składa się na pełną tajemniczości atmosferę archipelagu.

Na Azorach doświadczysz prawdziwej eksplozji zieleni, zobaczysz okryte nią wulkany o rozmaitych kształtach i staniesz u stóp potężnych klifów. Zachwycą Cię jeziorka w kraterach, lawowe baseny na wybrzeżach i ukryte wśród bujnej roślinności gorące źródła. Będziesz wędrować po czarnych skałach z zastygłej lawy i wśród wulkanicznych popiołów na najmłodszym skrawku azorskiego lądu.

Zobaczysz oszałamiające kaskady wodospadów i ciągnące się kilometrami szpalery kwitnących hortensji. Nasycisz się różnorodnością wilgotnych zapachów i uśmiechniesz się, gdy usłyszysz gniazdujące tu burzyki duże - ich śpiew brzmi jak zaproszenie do miłej pogawędki. Na morzu nacieszysz się wzbudzającym masę dobrych emocji widokiem wyskakujących z wody delfinów. Przy odrobinie szczęścia zaobserwujesz też kaszaloty czy inne gatunki wielorybów. Moment, gdy przed zanurkowaniem wystawiają ponad powierzchnię wielką płetwę to prawdziwy spektakl.

Na Azorach cały czas będziesz doświadczać komfortu dalekiego patrzenia - będzie Cię otaczać bezkres oceanu, który wzmaga poczucie wolności i łączności ze wszechświatem. Azorski krajobraz dopełniają jeszcze układy chmur - wielopiętrowe, przedziwne i dynamiczne. To wszystko sprawia, że możesz poczuć się tu jak w baśni, scenerii filmu fantazy albo na wyśnionych rajskich wyspach.

Każda z azorskich wysp jest inna i każda na swój sposób zachwycają przybyszy.mat. pr.Każda z azorskich wysp jest inna i każda na swój sposób zachwycają przybyszy.

Smaki Azorów

Gdy po pełnym wrażeń dniu siądziesz przy stole, poziom Twojego zachwytu może wzmóc się jeszcze bardziej. To dzięki mało znanej, a niezwykle smakowitej azorskiej kuchni, która sama w sobie mogłaby być powodem, by tu przybyć. Miłośnicy mięsa rozsmakują się w przyrządzanych na różne sposoby stekach z tutejszej wołowiny. Możesz też zamówić świeżo złowione ryby, które przyrządzają na grillu bez nadmiaru przypraw, zapiekane ośmiornice albo morskie ślimaki z masłem czosnkowym.

Nie zapomnij spróbować azorskich serów - każda wyspa słynie ze swoich oryginalnych gatunków. Na deser najlepiej wybrać słodkie i soczyste ananasy z miejscowych plantacji. A do popicia - białe wina z wyspy Pico, słynące z kwaskowatego smaku, słonawych nut i wulkanicznych aromatów, albo gin z wyspy Faial.

Na Sao Miguel zachwycą Cię jeziorka w wulkanicznych kraterachmat. pr.Na Sao Miguel zachwycą Cię jeziorka w wulkanicznych kraterach

Zapomnij o tłumach

Zaskakujące jest, że wobec takiej atrakcyjności na Azory wciąż przybywa tak niewielu turystów. Wyłącznie na największej wyspie Sao Miguel jest kilkanaście dużych hoteli i ograniczona flota autokarów turystycznych. Na mniejszych wyspach baza noclegowa, transportowa i gastronomiczna jest tak mała, że masowa turystyka nie ma szans, by się tam wcisnąć. Dlatego w najpiękniejszych miejscach można cieszyć się ciszą i spokojem, bo docierają tam tylko garstki turystów, a tłumów nigdy nie widziano.

Na Azorach trudno nawet trafić do typowej restauracji nastawionej na turystów. Dużo łatwiej jest znaleźć się w miniaturowej rodzinnej knajpce, wylądować w barze w towarzystwie miejscowych rybaków albo trafić do lokalu, w którym od ponad stu lat zatrzymują się żeglarze przecinający Atlantyk. A ceny? Zaskakująco niskie. Dobre steki zamówisz tu za 16 euro! Azory to chyba jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie aromatyczna kawa z ekspresu może kosztować 50 eurocentów.

Na Sao Miguel zachwycą Cię jeziorka w wulkanicznych kraterachmat. pr.Na Sao Miguel zachwycą Cię jeziorka w wulkanicznych kraterach

Wolisz objazdówkę czy pobyt?

W jaki sposób możesz poznać Azory? Mamy dwie propozycje wyjazdów. Jeśli podczas urlopu chcesz zatrzymać się w fajnym hotelu i wolisz, żeby nie było za dużo przejazdów, zmian zakwaterowania czy lokalnych przelotów, to przewiń ten tekst kilka akapitów niżej - tam opisujemy wypoczynek i zwiedzanie na wyspie Sao Miguel.

A teraz przedstawimy naszą podróż po 5 z 9 wyspy Azorów. Z założenia to objazdówka z aktywnymi elementami. Chodzi nam o to, żeby nasi Turyści nie oglądali azorskich krajobrazów tylko z okien busów czy z perspektywy punktów widokowych. Gdzie się da, ruszamy na krótkie wędrówki wśród przyrody - najdłużej na 3-4 godziny.

Bogactwo i wielobarwność przyrody tworzy baśniową i pełną tajemniczości atmosferę Azorów.mat. pr.Bogactwo i wielobarwność przyrody tworzy baśniową i pełną tajemniczości atmosferę Azorów.


Aktywne zwiedzanie 5 azorskich wysp

Z Polski lecimy na największą wyspę Sao Miguel. Tu czekają nas wspaniałe wędrówki nad jeziorami Sete Cidades, kąpiele w gorących źródłach oraz wizyty na plantacjach herbaty i ananasów.

Krajobrazy kolejnej wyspy Flores wręcz eksplodują zielenią. A pełna uroku zabytkowa wioska, w której zatrzymujemy się na noc, to dla wielu najfajniejszy nocleg na trasie. Rejs motorówką na wyspę Corvo jest najbardziej emocjonującym momentem całej podróży. Zachwycają widoki i możliwość obcowania z bezkresem oceanu.

Na Faial cieszymy się atmosferą żeglarskiego miasteczka Horta, wędrujemy wokół krateru największego wulkanu i oglądamy najmłodszy skrawek azorskiego lądu. Chętni płyną na rejs z obserwacją wielorybów. A na sąsiedniej wyspie Pico wędrujemy po fascynujących lawowych skałach w miejscu, gdzie geologia zmaga się z siłą oceanu, a także trafiamy na degustację lokalnych win.

Na całej trasie nocujemy w sprawdzonych i świetnie zlokalizowanych obiektach, współpracujemy z doświadczonymi przewoźnikami i chodzimy do dobrze nam znanych knajpek.

Wypoczynek i zwiedzanie na Sao Miguel

A jeśli tak intensywna podróż nie jest dla Ciebie, to proponujemy wyjazd, podczas którego na tydzień zatrzymujemy się w 5-gwiazdkowym hotelu w Ribeira Grande na wyspie Sao Miguel. Program zwiedzania obejmuje dwa i pół dnia - odwiedzamy kompleks wulkanów Sete Cidades, poznajemy atrakcje wschodniej części wyspy oraz Pontę Delgadę.

Poza tym możesz cieszyć się wypoczynkiem w hotelu, spacerować po Ribeira Grande i spędzać czas nad oceanicznych plażach. A jeśli chcesz przeżyć coś więcej, to mamy propozycję atrakcji fakultatywnych: trekking na Lagoa do Fogo, rejs na obserwację wielorybów, kanioning, surfing i rejs morskimi kajakami.

Poznaj szczegółowy program, sprawdź terminy i ceny:

Materiał przygotowany przez Biuro Podróży Szerokie Tory.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji

  1. Drama u Beckhamów: syn zerwał z rodzicami przez Instagram. Żyjemy w medialnym matrixie

    Michał R. Wiśniewski

  2. Jak jeść to samo i się nie nudzić. Mnie ta monotonia pomogła zrzucić 70 kg

    Mikołaj Marcela

  3. Taniec z przodkami. Majowie od wieków, wbrew zakazom władz, podtrzymują tę tradycję

    Julia Zabrodzka

  4. Burger z boczniakiem. Hit, który się nie nudzi i smakuje nie tylko roślinożercom

    Tomek Mędrek

  5. Miasto aniołów. Meksykańska Puebla urzeka, jest jak galeria pod gołym niebem

    Monika Witkowska

Czytaj także

null
Świat

Lęk przed drugą Jałtą. Trzech drapieżców gra już nowy koncert mocarstw? Trudny czas dla Europy i Polski

Amerykańska interwencja w Wenezueli i zapowiedzi Donalda Trumpa o zagarnięciu Grenlandii zapowiadają inny porządek świata. Fatalny dla takich krajów jak Polska.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
13.01.2026
null
Kraj

Polska jak Australia? Co o zakazie social mediów dla dzieci sądzą politycy różnych opcji

Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych w Polsce nie jest fikcją. Za jakąś formą regulacji opowiadają się politycy wszystkich partii w Sejmie. Pytanie, czy wystarczy im determinacji, żeby przegłosować odpowiednie przepisy.

Michał Tomasik
08.01.2026
null
Społeczeństwo

Już jedna trzecia Polaków to single. Związki wydają się dziś ciężką harówką, dane są zatrważające

Prof. Tomasz Szlendak o tym, że miłość i związki coraz częściej traktuje się jako ciężką pracę, a romantyczne uniesienia ciągle pozostają pożądane, ale nie są doświadczane.

Joanna Podgórska
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Wstydzimy się ginekologa. Zwłaszcza zetki badają się rzadko. „To jest nasza wielka klęska”

Coraz większą barierą na drodze do regularnych wizyt i badań są ich koszty. Z ginekologa na NFZ skorzystać się boimy, na prywatnego coraz rzadziej Polki stać.

Agata Szczerbiak
11.01.2026
null
Kraj

Aleksander Kwaśniewski dla „Polityki”: Spokojnie nie będzie, a może być groźnie. Nie ma czasu na oddech

Naszą racją stanu będzie utrzymanie w gotowości ukraińskiej armii, na co muszą się znaleźć finanse. Kolejna sprawa to poważny projekt odbudowy, który włączy instytucje i firmy – mówi Aleksander Kwaśniewski, były prezydent RP.

Rafał Kalukin
08.01.2026
null
Świat

Dacze Putina: tu się ukrywa i przyjmuje gości. Już nie czuje się bezpiecznie, wpadł w paranoję

Gdyby Ukraińcy chcieli uderzyć w kolejne rezydencje Putina, to ich lista jest dość długa, w większości też znana. To tylko wzmaga niepokój i paranoję rosyjskiego dyktatora. W końcu zaczyna odczuwać ciężar wojny, którą sam wywołał.

Agnieszka Bryc
01.01.2026
null
Nauka

Mróz to brutalny test dla organizmu. Sprawdź, czy go zdasz

Natura nie jest naszym wrogiem, ale lubi testować naszą adaptacyjność – zatem adaptujmy się mądrze, bo mróz, nawet spodziewany, wciąż potrafi zaszkodzić. Na szczęście mamy sposoby, by się przed tym obronić.

Paweł Walewski
06.01.2026
null
Społeczeństwo

Jeszcze się policzymy! Po „rozwodzie”. Jak się dzielić majątkiem, kiedy nie ma się ślubu

Związek nieformalny też może wywołać poważne zobowiązania majątkowe – uznał Sąd Najwyższy. Być może na dekady zmieniając kurs polskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących niemałżeństw.

Martyna Bunda
09.12.2025
null
Społeczeństwo

Tradwife wraca. To więcej niż wybór stylu życia z przeszłości. „Trudno tu nie widzieć hipokryzji”

Ruch tradwife to nie tylko kontrowersyjny powrót do roli kobiety wyłącznie jako żony i matki, ubranej w skromne sukienki retro i fartuszki. Pastelowe influencerki tworzą sielankową przestrzeń do propagowania radykalnych, ultrakonserwatywnych ideologii. A przy okazji zarabiają. Często lepiej niż ich mężowie.

Agnieszka Sowa
16.12.2025
null
Rynek

Biedniejemy, bogacimy się? Porównujemy koszyki z zakupami Polaka, Niemca i Czecha. Jest ciekawie

Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest naprawdę z naszą siłą nabywczą. Udaliśmy się do trzech nieodległych supermarketów Lidl: w niemieckim Görlitz, czeskim Hradec Kralove i w polskim Wrocławiu. Taki sam koszyk zakupów porównaliśmy z zarobkami. Wyszło ciekawie.

Joanna Solska
22.12.2025
null
Ludzie i style

Zwiedzamy Wielkie Muzeum Egipskie. To nie jest wyprawa dla ludzi o słabych nerwach

Imponujące, budowane 18 lat i trudne do zwiedzenia w jeden dzień Wielkie Muzeum Egipskie w Kairze wreszcie otworzyło podwoje. A tłumy ruszyły zwiedzać.

Ola Salwa
28.12.2025
Pokaż więcej
Reklama