Azory. Daj się zachwycić wyspom szczęśliwym

Azory to idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i chcą uniknąć tłumów turystów

Azory przyciągają pięknem swoich baśniowych krajobrazów oraz autentycznością i spokojem. Wśród polskich turystów cieszą się coraz większą popularnością. Dowiedz się, w jaki sposób możesz poznać te niezwykłe wyspy.

Azory to archipelag dziewięciu portugalskich wysp na Atlantyku, które leżą około 1500 km od europejskich wybrzeży. Ze względu na wulkaniczne krajobrazy i łagodny klimaty są nazywane Hawajami Europy. Każda z azorskich wysp jest inna i każda na swój sposób zachwyca przybyszy. To idealne miejsce dla tych, którzy kochają naturę i aktywny wypoczynek wśród egzotycznych krajobrazów, a jednocześnie chcą cieszyć się ciszą i spokojem bez tłumów turystów. Poczuj się jak w raju Czym zachwyca przyroda Azorów? Swoim bogactwem, wielobarwnością i kontrastami. To wszystko składa się na pełną tajemniczości atmosferę archipelagu. Na Azorach doświadczysz prawdziwej eksplozji zieleni, zobaczysz okryte nią wulkany o rozmaitych kształtach i staniesz u stóp potężnych klifów. Zachwycą Cię jeziorka w kraterach, lawowe baseny na wybrzeżach i ukryte wśród bujnej roślinności gorące źródła. Będziesz wędrować po czarnych skałach z zastygłej lawy i wśród wulkanicznych popiołów na najmłodszym skrawku azorskiego lądu. Zobaczysz oszałamiające kaskady wodospadów i ciągnące się kilometrami szpalery kwitnących hortensji. Nasycisz się różnorodnością wilgotnych zapachów i uśmiechniesz się, gdy usłyszysz gniazdujące tu burzyki duże - ich śpiew brzmi jak zaproszenie do miłej pogawędki. Na morzu nacieszysz się wzbudzającym masę dobrych emocji widokiem wyskakujących z wody delfinów. Przy odrobinie szczęścia zaobserwujesz też kaszaloty czy inne gatunki wielorybów. Moment, gdy przed zanurkowaniem wystawiają ponad powierzchnię wielką płetwę to prawdziwy spektakl. Na Azorach cały czas będziesz doświadczać komfortu dalekiego patrzenia - będzie Cię otaczać bezkres oceanu, który wzmaga poczucie wolności i łączności ze wszechświatem. Azorski krajobraz dopełniają jeszcze układy chmur - wielopiętrowe, przedziwne i dynamiczne. To wszystko sprawia, że możesz poczuć się tu jak w baśni, scenerii filmu fantazy albo na wyśnionych rajskich wyspach.

Smaki Azorów Gdy po pełnym wrażeń dniu siądziesz przy stole, poziom Twojego zachwytu może wzmóc się jeszcze bardziej. To dzięki mało znanej, a niezwykle smakowitej azorskiej kuchni, która sama w sobie mogłaby być powodem, by tu przybyć. Miłośnicy mięsa rozsmakują się w przyrządzanych na różne sposoby stekach z tutejszej wołowiny. Możesz też zamówić świeżo złowione ryby, które przyrządzają na grillu bez nadmiaru przypraw, zapiekane ośmiornice albo morskie ślimaki z masłem czosnkowym. Nie zapomnij spróbować azorskich serów - każda wyspa słynie ze swoich oryginalnych gatunków. Na deser najlepiej wybrać słodkie i soczyste ananasy z miejscowych plantacji. A do popicia - białe wina z wyspy Pico, słynące z kwaskowatego smaku, słonawych nut i wulkanicznych aromatów, albo gin z wyspy Faial.

Zapomnij o tłumach Zaskakujące jest, że wobec takiej atrakcyjności na Azory wciąż przybywa tak niewielu turystów. Wyłącznie na największej wyspie Sao Miguel jest kilkanaście dużych hoteli i ograniczona flota autokarów turystycznych. Na mniejszych wyspach baza noclegowa, transportowa i gastronomiczna jest tak mała, że masowa turystyka nie ma szans, by się tam wcisnąć. Dlatego w najpiękniejszych miejscach można cieszyć się ciszą i spokojem, bo docierają tam tylko garstki turystów, a tłumów nigdy nie widziano. Na Azorach trudno nawet trafić do typowej restauracji nastawionej na turystów. Dużo łatwiej jest znaleźć się w miniaturowej rodzinnej knajpce, wylądować w barze w towarzystwie miejscowych rybaków albo trafić do lokalu, w którym od ponad stu lat zatrzymują się żeglarze przecinający Atlantyk. A ceny? Zaskakująco niskie. Dobre steki zamówisz tu za 16 euro! Azory to chyba jedno z ostatnich miejsc w Europie, gdzie aromatyczna kawa z ekspresu może kosztować 50 eurocentów.

Wolisz objazdówkę czy pobyt? W jaki sposób możesz poznać Azory? Mamy dwie propozycje wyjazdów. Jeśli podczas urlopu chcesz zatrzymać się w fajnym hotelu i wolisz, żeby nie było za dużo przejazdów, zmian zakwaterowania czy lokalnych przelotów, to przewiń ten tekst kilka akapitów niżej - tam opisujemy wypoczynek i zwiedzanie na wyspie Sao Miguel. A teraz przedstawimy naszą podróż po 5 z 9 wyspy Azorów. Z założenia to objazdówka z aktywnymi elementami. Chodzi nam o to, żeby nasi Turyści nie oglądali azorskich krajobrazów tylko z okien busów czy z perspektywy punktów widokowych. Gdzie się da, ruszamy na krótkie wędrówki wśród przyrody - najdłużej na 3-4 godziny.