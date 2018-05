Edwin Bendyk Trochę lepsze prognozy Klubu Rzymskiego Dla nas tylko Ziemia Planeta B nie istnieje, przekonywał pod koniec kwietnia kongresmenów USA prezydent Francji Emmanuel Macron. Klub Rzymski mówi to od pięćdziesięciu lat. I wskazuje, co robić, żeby ludzkość nie musiała sobie szukać nowego miejsca do życia.

Chris Ratcliffe/Getty Images Porozumienie paryskie z 2015 r. — którego podpisania domagali się protestujący na całym świecie, m.in. w Londynie — dało nadzieję na lepszą ochronę klimatu. Złośliwi nazywają Klub Rzymski zbiorową Kasandrą co jakiś czas wieszczącą rychły koniec świata. Powstał w 1968 r. z inicjatywy przemysłowca i filantropa Aurelio Peccei oraz naukowca, pioniera idei zrównoważonego rozwoju Alexandra Kinga. Do dziś opublikował 40 raportów, świat jednak ciągle ma się nie najgorzej. Optymiści, jak amerykański filozof Steven Pinker w niedawnej książce „Enlightenment Now” („Oświecenie teraz”), przekonują nawet, że jeszcze nigdy tak dobrze nie było.

I optymistycznego obrazu rzeczywistości nie zmienią nawet takie incydenty, jak wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA – dowodzi Pinker, przytaczając niezliczone statystyki. Tymczasem pod koniec kwietnia, by uczcić 50. rocznicę swego powstania, Klub Rzymski opublikował pod redakcją niemieckiego badacza przyrody i polityka Ernsta Ulricha von Weizsäckera oraz szwedzkiego polityka i działacza pozarządowego Andersa Wijkmana raport „Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety”. Autorzy także sięgają po liczby i analizy statystyczne, bo tak jak Pinker hołdują wartościom oświecenia i dyskusję opartą na faktach przedkładają nad spór o poglądy. Problem jednak w interpretacji tych samych informacji. Postęp i katastrofa Wystarczy jeden przykład. W 1947 r. ziemię zamieszkiwało o 5 mld ludzi mniej niż dzisiaj, połowa z nich cierpiała na niedożywienie. Dziś, przy ziemskiej populacji liczącej 7,6 mld ludzi, na niedożywienie cierpi 13 proc. Ciągle niemało, jednak jeśli połączyć tempo przyrostu demograficznego ze zdolnością do jego obsługi przez zwiększoną produkcję żywności, to trudno zakwestionować tezę, że okres, jaki minął od końca II wojny światowej, był w tym aspekcie czasem postępu. Nie spełniły się alarmistyczne prognozy z lat 60. Na przykład najsłynniejsza – biologa Paula Ehrlicha, autora „Bomby populacyjnej” – że w latach 70. setki milionów ludzi będzie zagrożonych śmiercią głodową. Nie umarli jednak. Dlaczego? Dzieki postępowi naukowo-technicznemu. Pinker przypomina, że tylko wynalazek syntezy amoniaku z początku XX w., który stał się podstawą produkcji azotowych nawozów sztucznych, uratował życie 2,7 mld ludzi. A później nadeszły kolejne ważne innowacje zwiększające produktywność rolnictwa. Dziś ponaddwukrotnie więcej ludzi cierpi na nadwagę niż niedożywienie. Zgoda, piszą autorzy raportu „Ejże!” i proponują, by spojrzeć na drugą stronę postępu: wielkie geometryczne przyspieszenie eksploatacji rozlicznych życiowych zasobów, jakie widać w statystykach ostatniego półwiecza. W takim właśnie tempie przyrasta ilość dwutlenku węgla i metanu w atmosferze ziemskiej, zwiększa się zakwaszenie oceanów, następuje degradacja biosfery lądowej i utrata lasów tropikalnych, rośnie zużycie wody i energii pierwotnej. To przyspieszenie „napędzane” postępem jest przyczyną nowych jakościowo globalnych zjawisk: ocieplenia atmosfery, szóstego wymierania gatunków i szerzej, wyczerpywania zdolności ziemskiego ekosystemu do regeneracji. W skrócie, od początku lat 70. ludzkość zużywa więcej zasobów, niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. Jeszcze w 2000 r. „punkt przestrzelenia”, czyli moment, od którego w ciągu roku ludzie zaczynają żyć na kredyt zaciągnięty u planety, wyliczono na 4 października. W 2017 r. wypadł on 2 sierpnia. W 2030 r. będzie to koniec czerwca. W efekcie ze świata pustego – jak nazwał go Klub Rzymski – przed półwieczem ludzkość wkroczyła w epokę antropocenu: świat zapełniony po brzegi, kiedy już dalszego rozwoju nie można zasilać nieograniczoną eksploatacją geoekosystemu. W innym przypadku grozi bowiem przestrzelenie systemowe, czyli rozregulowanie świata i przyspieszenie procesów destrukcyjnych. Problemem nie jest więc brak postępu, tylko jego nieprzewidziane skutki. Mimo że naukowcy coraz lepiej potrafią je rozpoznawać i proponować, jak sobie z nimi radzić, o wiele trudniej znaleźć rozwiązania polityczne wdrażające wiedzę w życie. Doskonale to ilustruje wyzwanie zmian klimatycznych. Najlepszym sposobem na ograniczenie wzrostu temperatury atmosfery byłoby zahamowanie emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza dwutlenku węgla. Taki cel przyświeca porozumieniu paryskiemu, które zwieńczyło szczyt klimatyczny ONZ w Paryżu w 2015 r. To przełomowe porozumienie międzynarodowe opiera się na deklaracjach państw-stron zobowiązujących się do działań na rzecz ochrony klimatu. Zgodnie z deklaracją ogólną powinny się one złożyć na takie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, by temperatura atmosfery ustabilizowała się na poziomie 1,5 st. C w stosunku do okresu przedprzemysłowego (to wtedy masowe wykorzystanie paliw kopalnych doprowadziło do przyspieszającego wzrostu produkcji dwutlenku węgla). Jeśli jednak podsumować rzeczywiste deklaracje, okaże się, że trudno będzie zatrzymać się nawet na poziomie 3 st. C. Między wiedzą o potrzebach a wolą polityczną istnieje przepaść grożąca katastrofą. Dlatego właśnie George Monbiot, brytyjski publicysta i pisarz zajmujący się tematyką środowiska, podsumował porozumienie paryskie: „Jest cudem w porównaniu z tym, czym mogło być – oraz katastrofą w porównaniu z tym, czym powinno być”. Ostrzeżenia i wskazówki Autorzy najnowszego raportu Klubu Rzymskiego chcieliby być, tak jak Steven Pinker, optymistami. Nie są jednak tak jak on przekonani, że skoro dotychczas postęp działał mniej więcej bez zarzutu, to dalej musi być tak samo. Siłą analiz Klubu, od pierwszego słynnego raportu „Granice wzrostu” z 1972 r., jest ich systemowy i całościowy charakter. Ziemia ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym to zbiór elementów i podsystemów, które są połączone i wzajemnie na siebie oddziałują. U źródeł wojny domowej w Syrii dopatrywać się należy wielkiej suszy w latach 2006–11, która doprowadziła do największego załamania produkcji rolnej od czasów, gdy przed tysiącami lat do Żyznego Półksiężyca zawitało rolnictwo. Suszę tę w znacznym stopniu wywołały zmiany klimatyczne, którym najmniej winni byli Syryjczycy. Skutki suszy mogłyby być jednak mniej dotkliwe, gdyby nie promowane przez władze kraju (pod wpływem globalizacyjnej presji) uprawy bawełny i pszenicy. Największą cenę płacą dziś Syryjczycy, jednak skutki wojny domowej w ich kraju odczuwa cały świat – taki jest efekt systemowych zależności. Mając ich świadomość, również na postęp techniczny, który jest jednym ze sposobów na poradzenie sobie z wyzwaniami przyszłości, należy patrzeć z ostrożnością. Bo dziś również nad tym obszarem także ciąży ryzyko przestrzelenia. Autorzy raportu

