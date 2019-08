Tak uprawia się naukę w Szwecji

W naszym kraju nie brakuje kreatywnych ludzi, ale się ich gdzieś po drodze tłamsi – mówią dr Katarzyna Zaremba-Niedźwiedzka i dr Grzegorz Niedźwiedzki, małżeństwo wybitnych polskich naukowców od lat pracujących w Szwecji.

WOJCIECH MIKOŁUSZKO: – Panie Grzegorzu, pan pierwszy. Jakie są największe sukcesy pana żony?

GRZEGORZ NIEDŹWIEDZKI: – Naukowe?

Oczywiście.

Ja jednak zacznę od nienaukowych. Bo różne płaszczyzny życiowe ściśle się ze sobą przeplatają, nie da się ich tak łatwo rozdzielić. Kasia jest supermamą dwóch synów, a do tego tyle już lat wytrzymuje ze swoim mężem.

To teraz dokonania naukowe.

GN: Jestem z Kasi dumny, że ruszyła z Polski do Szwecji, by kontynuować edukację w dobrym ośrodku akademickim.