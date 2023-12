Coś niezwykłego przy galaktyce Andromedy. Dziwnego odkrycia dokonali amatorzy

Galaktyka Andromedy, bliska nam, ma w swoim sąsiedztwie potężny twór, którego nikt wcześniej nie spostrzegł, chociaż obserwowano ją niezliczoną liczbę razy. Co to jest? Coś osobliwego.

Obserwacji na samym początku tego roku dokonali – jak to się ostatnio często zdarza w badaniach nieba – amatorzy astronomii. Tym razem amatorzy z Kalifornii: Marcel Dreschler oraz Xavier Strottner. Zdjęcia wykonał astrofotograf, też amator, Yann Sainty. Chociaż to amatorzy, to dysponowali dość zaawansowanym sprzętem. I dokonali zdumiewającego odkrycia.

Dziwny twór blisko Andromedy

Problem polega na tym, że galaktyka Andromedy (Messier 31), oddalona od nas o zaledwie 2,5 mln lat świetlnych, była obserwowana, badana i fotografowana tysiące razy – i to przez profesjonalistów – oraz przez znacznie większe teleskopy, jednak nikt nigdy wcześniej tego dziwnego tworu blisko niej nie zaobserwował. Są to ogromne dwa łuki gęstej materii – jeden nad drugim – które znajdują się między nami, czyli między naszą galaktyką a Andromedą. Na pewno bliżej naszej sąsiadki.

Co to może być? Jeszcze tego nie wiemy. Jednak rodzi się pytanie – jak taki twór mógł ujść uwadze wcześniejszych obserwatorów? Bardzo dziwne. Może pojawił się nagle? Raczej nie.

Mgławice planetarne. Słońce podzieli ten los

Obiekt ma słabą emisję, rejestrowaną tylko w bardzo wąskim zakresie długości fali; być może dlatego został we wcześniejszych obserwacjach niezauważony. Jego natura pozostaje nieznana. Przypuszcza się, że może pochodzić z naszej galaktyki, czyli Drogi Mlecznej, i że może to być mgławica po wybuchu supernowej – brak w nim jednak emisji radiowej i ultrafioletowej, które w obłokach po wybuchach supernowych zwykle występują – lub że jest to tzw. mgławica planetarna.

Mgławice planetarne powstają, gdy gwiazdy średniej wielkości – jak nasze Słońce – wypalą całe swoje paliwo wodorowe i helowe. Wówczas gwiazda wielokroć powiększa objętość i odrzuca zewnętrzną otoczkę. Tak powstaje mgławica planetarna. Natomiast z całej gwiazdy pozostaje jedynie tzw. biały karzeł, czyli samo jej jądro – niewielkie, jednak niezwykle gęste. Taki los kiedyś czeka też nasze Słońce. I w jednym, i drugim przypadku mgławice mogły opuścić naszą galaktykę i znaleźć się w przestrzeni między nami a Andromedą.

Mała kosmiczna katastrofa

Podejrzewa się też, że tajemnicza struktura mogła powstać w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie Andromedy i naszej galaktyki lub że jest ona pozostałością po małej karłowatej galaktyce satelickiej samej Andromedy. Jej ogromne siły pływowe rozerwały małą towarzyszkę i to, co widzimy teraz, jest pozostałością po tej kosmicznej katastrofie.

Andromeda jest niezwykle ważną galaktyką dla astronomów, ponieważ z racji bliskości możemy w niej badać strukturę i ewolucję galaktyk spiralnych niemal jak na dłoni. Nie możemy tego robić na własnym przykładzie – Drogi Mlecznej – ponieważ znajdujemy się wewnątrz niej. W związku z tym nie widzimy całości z dystansu. Andromedę widać za to w całej okazałości i to bardzo wyraźnie. Obserwując Andromedę, dokonano już wielu fascynujących odkryć, teraz jednak dochodzi tajemnicza towarzysząca jej struktura, którą trzeba będzie dokładniej zbadać, by odpowiedzieć na pytanie: skąd i jak przybyła.