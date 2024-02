Forum Wyjazdów Językowych 2024 – Warszawa + online

7 kwietnia 2024 roku odbędzie się kolejna edycja Forum Wyjazdów Językowych. Wydarzenie przeznaczone jest dla młodzieży planującej wyjazd językowy, rodziców myślących o kursie dla swojego dziecka, a także dla wszystkich osób zainteresowanych nauką języków obcych. Impreza odbędzie się Warszawie oraz będzie transmitowana online. Udział w Forum jest bezpłatny!

Forum Wyjazdów Językowych to jedyna okazja w Polsce do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami zagranicznych szkół językowych. To także szansa na wymianę doświadczeń z innymi kursantami oraz rozmowy z ekspertami w zakresie organizacji wyjazdów językowych dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w darmowych wydarzeniu należy zapisać się na stronie: https://www.atas.pl/pl/forum

Impreza organizowana jest przez firmę ATAS i ma na celu: